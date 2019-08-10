В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных

В канун священного праздника Курбан-айт Президент Касым-Жомарт Токаев помиловал двух осужденных - Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая, сообщает на своей странице в Facebook известный блогер Денис Кривошеев.

- Лишение свободы заменено на штрафы, - пишет он. - Журналист и общественный деятель, раскаявшись, обратились к главе государства.

Ярослав Голышкин, главный редактор павлодарской газеты «Версия», 30 октября 2015 года был осужден за вымогательство $500 000 к 8 годам колонии строго режима с конфискацией имущества. Голышкин занимался журналистским расследованием дела об изнасиловании в резиденции главы региона, в котором участвовал сын экс-акима Павлодарской области Каната Бозумбаева. Вину признал.

Ерлан Балтабай - лидер профсоюзного движения «Достойный труд» города Шымкента. Уголовное дело в отношении Балтабая было возбуждено по статье 189 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») в сентябре 2018 года. Обвинялся в хищении 10 800 000 тенге, принадлежавших профсоюзу. Приговорен к 7 годам тюремного заключения с лишением права возглавлять общественные объединения и другие некоммерческие организации сроком на семь лет. Вину в совершенном преступлении и выразил готовность возместить причиненный его действиями материальный ущерб.