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Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: когда я призываю к диалогу, К какому диалогу?! У тебя все, кто выходит на митинги - революционеры! А когда я тебя спрашиваю, а как ещё достучаться до власти, если она не желает...
10.08.19 19:30
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
:lol: Митингуете? А с акиматом и ОК согласовали? Что там в Москве на проспекте Сахарова ? Власть бежала из кремля в Северную Корею ?
10.08.19 19:30
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Киселёв ТВ смотришь? Что, в Германии его тоже транслируют? Не, рассуждаю просто, мысли вслух. СВ восхваляет как там всё хорошо, хотя вся Россея вроде не Москва - известно. Но несмотря...
10.08.19 19:19
Добринцофф
Елки летом?! В Костанае возможно!
Слабак,уже август ,мог бы до 15 января дотянуть и выкинуть вместе со всеми.
10.08.19 19:18
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Расскажу историю, Читал я эту историю. Ваш земляк: Это всё бесполезно. А ты пробовал? С очевидцами предыдущей истории знаком? Ваш земляк: Сними уже розовые очочки! А это мне...
10.08.19 19:09
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В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных

10 августа 2019, 12:37 |  Общество

В канун священного праздника Курбан-айт Президент Касым-Жомарт Токаев помиловал двух осужденных - Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая, сообщает на своей странице в Facebook известный блогер Денис Кривошеев.

- Лишение свободы заменено на штрафы, - пишет он. - Журналист и общественный деятель, раскаявшись, обратились к главе государства.

Ярослав Голышкин, главный редактор павлодарской газеты «Версия», 30 октября 2015 года был осужден за вымогательство $500 000  к 8 годам колонии строго режима с конфискацией имущества. Голышкин занимался журналистским расследованием дела об изнасиловании в резиденции главы региона, в котором участвовал сын экс-акима Павлодарской области Каната Бозумбаева. Вину признал.

Ерлан Балтабай - лидер профсоюзного движения «Достойный труд» города Шымкента. Уголовное дело в отношении Балтабая было возбуждено по статье 189 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»)  в сентябре 2018 года. Обвинялся в хищении 10 800 000 тенге, принадлежавших профсоюзу. Приговорен к 7 годам тюремного заключения с лишением права возглавлять общественные объединения и другие некоммерческие организации сроком на семь лет. Вину в совершенном преступлении и выразил готовность возместить причиненный его действиями материальный ущерб.
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Комментарии к новости
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§ electro
Re: В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.08.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите, "помилование" - это вообще ЧТО?
.... ... .., .... ;0
еще небось и закон соответствующий наличествует?\
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* Victor Yang
В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Подскажите, "помилование" - это вообще ЧТО? .... ... .., .... ;0 еще небось и закон соответствующий наличествует?

Раз помиловали - значит и закон есть. Я сначала было тоже возмутиться хотел - но почитал о преступниках - один хотел денег срубить за неразглашение о преступлении (собственно, преступление против преступника), другой - стырил, но готов вернуть и всё возместить. Если потерпевшие не против - почему бы и нет.
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§ Сыкымы
Re: В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.08.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
помилование" - это вообще ЧТО?

Это прощение общепризнанной вины. По факту, прошение о помиловании - признание своих косяков и просьба по типу "понять - простить".
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