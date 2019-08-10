Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление

Глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба над Северной Атлантикой, что может представлять опасность для авиапассажиров. Заявление об этом ученых Университета Рединга в Великобритании привел журнал Nature, передает Tengrinews.kz.

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10 марта из Стамбула в Нью-Йорк стартовал рейс компании Turkish Airlines. Всего за 45 минут до конца полета лайнер попал в зону сильной турбулентности, из-за чего травмы получили 28 пассажиров и два члена экипажа. Согласно новому исследованию, такие инциденты могут стать более распространенными.

Как пояснили авторы исследования, потепление Арктики приводит к падению температуры воздуха в нижнем слое стратосферы у полюса и ее росту в верхней части тропосферы над экватором. В конечном итоге, это сказывается на постепенном увеличении "сдвига ветра", поэтому снижающиеся самолеты с каждым годом испытывают все более сильный перепад в скорости ветра.

В материале Washington Post приводятся расчеты о том, что к середине 21 века турбулентность увеличится в два-три раза. При этом отмечается, что несмотря на то, что турбулентность не приводит к авиакатастрофам, пассажиры и экипаж все же могут получить опасные травмы. Другие исследования констатировали повышение скорости ветра на высоте полета авиалайнеров на 15% за последние 40 лет.