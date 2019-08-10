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Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: когда я призываю к диалогу, К какому диалогу?! У тебя все, кто выходит на митинги - революционеры! А когда я тебя спрашиваю, а как ещё достучаться до власти, если она не желает...
10.08.19 19:30
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
:lol: Митингуете? А с акиматом и ОК согласовали? Что там в Москве на проспекте Сахарова ? Власть бежала из кремля в Северную Корею ?
10.08.19 19:30
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Киселёв ТВ смотришь? Что, в Германии его тоже транслируют? Не, рассуждаю просто, мысли вслух. СВ восхваляет как там всё хорошо, хотя вся Россея вроде не Москва - известно. Но несмотря...
10.08.19 19:19
Добринцофф
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10.08.19 19:18
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление

10 августа 2019, 10:54 |  Общество

Глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба над Северной Атлантикой, что может представлять опасность для авиапассажиров. Заявление об этом ученых Университета Рединга в Великобритании привел журнал Nature, передает Tengrinews.kz.  

Фото с сайта pixabay.com

10 марта из Стамбула в Нью-Йорк стартовал рейс компании Turkish Airlines. Всего за 45 минут до конца полета лайнер попал в зону сильной турбулентности, из-за чего травмы получили 28 пассажиров и два члена экипажа. Согласно новому исследованию, такие инциденты могут стать более распространенными.

Как пояснили авторы исследования, потепление Арктики приводит к падению температуры воздуха в нижнем слое стратосферы у полюса и ее росту в верхней части тропосферы над экватором. В конечном итоге, это сказывается на постепенном увеличении "сдвига ветра", поэтому снижающиеся самолеты с каждым годом испытывают все более сильный перепад в скорости ветра.

В материале Washington Post приводятся расчеты о том, что к середине 21 века турбулентность увеличится в два-три раза. При этом отмечается, что несмотря на то, что турбулентность не приводит к авиакатастрофам, пассажиры и экипаж все же могут получить опасные травмы. Другие исследования констатировали повышение скорости ветра на высоте полета авиалайнеров на 15% за последние 40 лет.
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Комментарии к новости
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* Обликоморале
Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба над Северной Атлантикой Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35763

Кирдык скоро Америке, никто туда летать не будет. :lol:
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§ Козлов я
Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Над Атлантикой турбулентность была всегда.Просто нагнетаются страхи. Я еще в далеком 1985 летел над Бермудским треугольником и попали в эту тряску.Вот это нас тряхало! Еще и кушать разнесли. Так мы этим кофе на коленках обляпались по самое не могу! Сразу раскрыл тайну исчезновения самолетов в Бермудах. :lol:
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* Обликоморале
Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Я еще в далеком 1985 летел над Бермудским треугольником

В гости к Ф. Кастро?
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§ Козлов я
Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В гости к Ф. Кастро?

Поражаюсь вашей осведомленности! :lol:
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* Обликоморале
Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

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