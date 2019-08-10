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Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: когда я призываю к диалогу, К какому диалогу?! У тебя все, кто выходит на митинги - революционеры! А когда я тебя спрашиваю, а как ещё достучаться до власти, если она не желает...
10.08.19 19:30
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
:lol: Митингуете? А с акиматом и ОК согласовали? Что там в Москве на проспекте Сахарова ? Власть бежала из кремля в Северную Корею ?
10.08.19 19:30
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Киселёв ТВ смотришь? Что, в Германии его тоже транслируют? Не, рассуждаю просто, мысли вслух. СВ восхваляет как там всё хорошо, хотя вся Россея вроде не Москва - известно. Но несмотря...
10.08.19 19:19
Добринцофф
Елки летом?! В Костанае возможно!
Слабак,уже август ,мог бы до 15 января дотянуть и выкинуть вместе со всеми.
10.08.19 19:18
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Расскажу историю, Читал я эту историю. Ваш земляк: Это всё бесполезно. А ты пробовал? С очевидцами предыдущей истории знаком? Ваш земляк: Сними уже розовые очочки! А это мне...
10.08.19 19:09
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Две попытки провоза наркотиков через границу пресекли пограничники на ОПК "Кайрак"

10 августа 2019, 09:59 |  Криминал

Как и где находят наркотики, которые везут "для себя" через российско-казахстанскую границу, рассказал читателям на примере последних случаев карабалыкский  портал "Айна".

Фото с сайта ainanews.kz

Такие факты не редкость. Неделю назад, в прошлую субботу,  на ОПК «Кайрак» было зафиксировано два. Причем в первом случае 42-летний житель Костаная действовал, как в хорошем детективе, сообщает портал. С виду примерный гражданин следовал на бусике из Костаная в Челябинск вместе с семьей. При пересечении границы служебная собака пограничников обозначила находку в барсетке его «Хюндая» — небольшой пакетик с веществом характерного цвета и запаха. Опытные пограничники даже на глазок определили: гашиш, вес не меньше 5 граммов. Мужчина признался при опросе, что периодически употребляет марихуану.

Подозрительный пакетик пограничники заставили казахстанца выложить на сиденье. Пока мужчину опрашивали в сторонке, его дочка в машине захныкала. Мужчина попросил разрешения подойти к машине, чтобы дать дочери поиграть своим мобильным телефоном. Сотрудники погранслужбы пошли ему навстречу. Но водитель, подойдя к кабине, схватил сверток с гашишем с сиденья и попытался проглотить его.

Мужчину скрутили и практически вытряхнули у него изо рта пакетик с наркотиками. На костанайца надели наручники и передали полиции вместе с собранными материалами.

В тот же день служебная собака среагировала на жителя Туркестанской области, который перевозил арбузы на КамАЗе из Шымкента в Нижний Тагил. При досмотре погрпничники обнаружили в верхнем кармане его рубахи пачку сигарет, в которой находился сверток с травой характерного цвета и запаха. Вес составил 10 граммов. Мужчина признался, что периодически употребляет марихуану, но пользуется ею без цели сбыта.

Материалы по обоим фактам переданы в отдел полиции Карабалыкского района. Проводится экспертиза, которая точно определит вид и вес наркотиков.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Две попытки провоза наркотиков через границу пресекли...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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