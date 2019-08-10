Две попытки провоза наркотиков через границу пресекли пограничники на ОПК "Кайрак"
Как и где находят наркотики, которые везут "для себя" через российско-казахстанскую границу, рассказал читателям на примере последних случаев карабалыкский портал "Айна".
Фото с сайта ainanews.kz
Такие факты не редкость. Неделю назад, в прошлую субботу, на ОПК «Кайрак» было зафиксировано два. Причем в первом случае 42-летний житель Костаная действовал, как в хорошем детективе, сообщает портал. С виду примерный гражданин следовал на бусике из Костаная в Челябинск вместе с семьей. При пересечении границы служебная собака пограничников обозначила находку в барсетке его «Хюндая» — небольшой пакетик с веществом характерного цвета и запаха. Опытные пограничники даже на глазок определили: гашиш, вес не меньше 5 граммов. Мужчина признался при опросе, что периодически употребляет марихуану.
Подозрительный пакетик пограничники заставили казахстанца выложить на сиденье. Пока мужчину опрашивали в сторонке, его дочка в машине захныкала. Мужчина попросил разрешения подойти к машине, чтобы дать дочери поиграть своим мобильным телефоном. Сотрудники погранслужбы пошли ему навстречу. Но водитель, подойдя к кабине, схватил сверток с гашишем с сиденья и попытался проглотить его.
Мужчину скрутили и практически вытряхнули у него изо рта пакетик с наркотиками. На костанайца надели наручники и передали полиции вместе с собранными материалами.
В тот же день служебная собака среагировала на жителя Туркестанской области, который перевозил арбузы на КамАЗе из Шымкента в Нижний Тагил. При досмотре погрпничники обнаружили в верхнем кармане его рубахи пачку сигарет, в которой находился сверток с травой характерного цвета и запаха. Вес составил 10 граммов. Мужчина признался, что периодически употребляет марихуану, но пользуется ею без цели сбыта.
Материалы по обоим фактам переданы в отдел полиции Карабалыкского района. Проводится экспертиза, которая точно определит вид и вес наркотиков.
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