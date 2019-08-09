Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует провести Агентство РК по противодействию коррупции

Об этом сегодня, 9 августа, сообщили на встрече руководителей госорганов с представителями гражданского общества. На ней обсуждались меры по профилактике коррупционных правонарушений в департаменте полиции Костанайской области.

Как сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ, только за II квартал 2019 года из 18 лиц, осужденных за коррупционные преступления, трое - сотрудники правоохранительных органов. Эта сфера входит в число пяти наиболее коррупционных.

Такую оценку подтвердил и начальник управления собственной безопасности департамента полиции Алтынбек ШУЙНШАЛИЕВ. По его информации, с начала 2019 года из 35 уголовных дел, заведенных на сотрудников полиции, 18 - по коррупционных правонарушениям. Это меньше, чем в 2018 году (было 40), но, судя по свежим примерам, которые он привел, заметного положительного эффекта принимаемые меры пока не дают.

Некоторые полицейские по-прежнему не гнушаются брать взятки. В феврале сотрудники антикоррупционного ведомства задержали в Костанае двух полицейских патрульной службы, получивших взятку в размере 20 000 тенге. В этом же месяце в Рудном арестовали полицейского, который за 7 000 тенге хотел в обход существующего порядка «освободить» автомобиль с штрафстоянки. В июне задержали начальника отдела миграционной службы Костаная, который обвиняется в том, что он на системной основе неоднократно брал взятки от гражданина Таджикистана.

Одной из причин коррупционных преступлений Шуйншалиев назвал безнаказанность и отсутствие должной воспитательной работы со стороны руководителей подразделений полиции.

Хотя, по его же информации, в последнее время для профилактики нарушений дисциплины, которые создают благоприятную почву коррупционным проявлениям, в области проведено 158 мероприятий. По выявленным нарушениям к дисциплинарной ответственности привлечены 126 сотрудников, из них 34 уволены по отрицательным мотивам. Тем не менее, для противодействия коррупции, на взгляд Шуйншалиева, этого недостаточно.

- По каждому чрезвычайному происшествию будем давать принципиальную оценку первым руководителям в части соответствия им занимаемой должности, - пообещал руководитель управления. – Если руководитель не знает, что происходит во вверенном ему подразделении, значит, либо он сам возглавляет эту противоправную сферу, либо сознательно допускает эти правонарушения.

Руководитель мониторинговой группы по выявлению зон коррупционного риска Динара УТЕБАЕВА сообщила, что в жалобах, которые к ним поступают, граждане в основном сетуют на недобропорядочность в поведении полицейских, и предложила стражам порядка активно сотрудничать с НПО.

Еще один участник мониторинговой группы Алдан МЕНКЕЕВ высказал замечание по поводу неэффективного использования здания, где размещена миграционная полиция, а также по обслуживанию полицейских машин частными автомойками и станциями по замене моторного масла. По его оценке, предприниматели делали это бесплатно, что является коррупцией.

Руководство ДП в ответ заявило, что у них есть своя мойка, а с костанайским "Ойл-центром" заключен договор на обслуживание.

Относительно здания миграционной полиции первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ пообещал этот вопрос изучить и о принятом решении сообщить.

По поводу недобросовестности полицейских Куаныш Бекбасов заметил:

- Слово «коррупция» уже должно уйти в прошлое. Мы должны культивировать такие понятия как честность, добропорядочность, справедливость и неподкупность.

И далее сообщил - в департамент по противодействию коррупции поступают анонимные звонки о том, что у полицейских забирают часть зарплаты или премии.

- Если у человека забрать часть зарплаты, он начнет ее компенсировать. За счет чего? Он начнет делать поборы, - сделал вывод Бекбасов. – Это очень серьезно. Мы будоражим общественность, и последствия могут быть очень плачевными.

Он предложил совместно с департаментом полиции проести анонимный опрос сотрудников о наличии коррупции в подразделениях. Но так, чтобы на это не влияло их положение на службе.

Заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Данияр СМАГУЛОВ добавил, что центральный аппарат Агентства в августе на этот предмет планирует провести анонимный онлайн-опрос по всей республике.

- Любой сотрудник, находясь дома, удаленно от службы – у каждого сейчас есть смартфон - может проголосовать по поводу коррупции в вашей организации, - сказал Смагулов. – Хочу заверить, что определить, кто и когда голосовал, будет не возможно.

В заключение встречи заместитель начальника департамента полиции Жанболат УЛЬЖАБАЕВ заверил, что все высказанные предложения включены в протокол, будут «коллегиально изучены» и по ним разработают конкретные меры.

Фото пресс-службы ДП КО