Погода на выходные: по области дожди, в Костанае без осадков

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 10-11 августа, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. По области местами пройдут небольшие дожди. Причем в воскресенье они будут сопровождаться шквалом, грозой и градом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В понедельник, 12 августа, осадки ожидаются и в Костанае. На территории области в этот день дождь усилится, все так же сохранится вероятность гроз с градом и шквалом.

- В ближайшие три дня ночи будут теплыми, а дни жаркими, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В субботу ночная температура составит 10-15, местами 18°С. Днем по области - 28-33, местами 36 градусов, в Костанае - 29-31°С. В воскресенье повысится как ночная, так и дневная температура. На территории области ожидаем ночью 13-18, местами 21°С, в Костанае - 15-17 градусов. Днем на территории области столбики термометров поднимутся до 30-35, местами до 38 градусов выше нуля. В областном центре тоже будет жарко - 31-33°С. В понедельник, 12 августа, ночью показатели термометров, по сравнению с воскресными, не изменятся, а днем начнется незначительный спад температуры. По области прогнозируем 30-35, местами 27 градусов, в Костанае 25-27 градусов.

Ветер в выходные дни и в первый день следующей недели ожидается юго-восточный скоростью 9-14 м/с, порывами до 15-20 м/с. В понедельник возможны кратковременные усиления скорости ветра до 23-28 м/с.