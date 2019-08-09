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Атамбаеву предъявили обвинения

9 августа 2019, 12:16 |  Общество

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в коррупции, передает РИА Новости по информации адвоката Сергея Слесарева.

Фото: 24.kg

Юрист отметил, что у него пока мало сведений, но уже известно, что обвинения касаются дела Батукаева, в частности - его освобождения.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев получил почти 17-летний срок 13 лет назад. Он был признан виновным в организации бунта в одной из колоний, расположенных под Бишкеком.

В этих столкновениях погибли депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

Однако в том же 2013 году он был освобожден из тюрьмы, поскольку врачебная комиссия поставила ему смертельный диагноз - рак крови в последней стадии. Спустя считанные часы после освобождения он по новому паспорту покинул страну.

Как удалось узнать позднее, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

По делу о вынесении ложного диагноза Батукаеву задержаны несколько врачей, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-глава минздрава страны Динара Сагинбаева и бывший советник председателя государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев.

Им предъявлены обвинения в соучастии в коррупции и в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.
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