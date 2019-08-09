Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро

Трое мужчин в течение 2018 года сбывали на территории региона фальшивые банкноты номиналом по 500 евро. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пресс-служба департамента экономических расследований по Костанайской области на странице ведомства в "Фейсбуке".

Иллюстративное фото s.marketwatch.com

Как установили сотрудники ДЭР, средства защиты денежного знака достоинством 500 евро были частично имитированы. Эти денежные банкноты изготовлены на специальной поглощающей ультрафиолетовый свет бумаге, но они не соответствует бумаге образца купюры по характеру обработки поверхности с лицевой стороны. При задержании у мужчин изъяли 223 000 рублей и более 8 млн тенге.

По результатам расследования к фигурантам дела предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК «Изготовление, хранение, и сбыт поддельных денег в группе лиц по предварительному сговору» и «Мошенничество».

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. За ними на весь срок наказания будет установлен пробационный контроль. Они обязаны в течение всего срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления контролирующего их поведение государственного органа. Им запрещено посещать бары, кафе, рестораны, ночные клубы и иные увеселительные заведения, а также, покидать место жительства с 22.00 до 06.00, запрещено выезжать в другие местности без разрешения.

Изъятые при задержании у преступников фальшивые деньги подлежат уничтожению.