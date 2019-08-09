Полностью сгорел частный дом в Затобольске

Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области

Фото очевидца

Пожар в частном жилом доме на ул. Ленина в Затобольске произошел вчера, 9 августа, утром. Одноэтажный дом площадью 100 кв. м сгорел полностью. Рухнула кровля.

В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников и 6 единиц техники. На место также выезжали сотрудники полиции, скорой помощи и РЭС.

Локализовать пожар удалось уже через полчаса. Еще спустя час его ликвидировали полностью.