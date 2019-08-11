Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
Поражает, насколько наша власть оторвана от народа. Чиновники взлетели так высоко, что люди на земле кажутся им козявками.
То первый президент заявляет, что среднеказахстанская семья, в которой работают два человека, имеет доход 500 000 тенге. То, по мнению министра здравоохранения Биртанова, казахстанцы слишком много и часто лежат в больницах. Если господин Биртанов или его коллеги могут лечь в правительственную клинику по своему желанию, то для простых людей такого права не существует.
Например, человеку стало плохо, приехала скорая, оказала первую помощь и привезла пациента в Костанайскую городскую больницу. Там, после длительного ожидания в маленьком коридорчике, больного осмотрели и отправили домой. Как он будет добираться в ночное время, никого не интересует.
Какая у нас медицина, мог бы показать министру такой случай. Человеку за 70 лет, он стоит на учете и получает бесплатные лекарства. Ежегодно проходят обследование, при котором сдают на анализ кровь и мочу. Тем не менее хронический пиелонефрит выявили только в частной клинике. А ведь по логике вещей анализы должны были все это показать. Или в наших поликлиниках такие лаборатории?
В наших государственных поликлиниках попасть к врачу, и не только к узкому специалисту, стало проблемой. Запись к терапевту ведут только по пятницам. Звоню в пятницу - трубку сняли ровно в 8 часов 02 минуты. Свободна уже только среда. Как можно за две минуты записать больных на два рабочих дня? Или оставляют для блатных?
В последнее время все заметнее становится, что нас выталкивают планомерно в платную медицину. Я не против нее, но при условии, что мы станем жить так, как заявлял Назарбаев, не на словах а на самом деле. Что делать тем, у кого денег нет? «Беднякам можно подыхать, в них недостатка не будет», - писал Бальзак. «Смерть - печальное, но верное лекарство против жизненных невзгод», - вторит Вальтер Скотт. Действительно, кажется, что у нас по-человечески относятся только к покойникам.
Бесконечные реформы здравоохранения довели нашу медицину до того, что мы сейчас имеем. «Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и ушей», - гласит восточная поговорка. Так и наши реформы. Советскую медицину потеряли, свою до ума не довели. Видимо, мы живем по формуле: чем хуже, тем лучше. Не зря говорят, что лучшее - всего лишь враг хорошего. На лучшее пока надежды слабенькие. Но известно, что нас чаще губят не горести, а потерянные надежды.
Не знаю, чего ждать и от ОСМС. Деньги в этот фонд собирают уже два года, но система не работает до сих пор.
Парадоксально, но в нашей стране уживаются такие две фразы: «Не занимайтесь самолечением» и «Запись к врачу только через месяц».
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