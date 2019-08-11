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Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно

"Все заметнее становится, что нас выталкивают планомерно в платную медицину"
11 августа 2019, 09:45 |  Мнения

Поражает, насколько наша власть оторвана от народа. Чиновники взлетели так высоко, что люди на земле кажутся им козявками.

То первый президент заявляет, что среднеказахстанская семья, в которой работают два человека, имеет доход 500 000 тенге. То, по мнению министра здравоохранения Биртанова, казахстанцы слишком много и часто лежат в больницах. Если господин Биртанов или его коллеги могут лечь в правительственную клинику по своему желанию, то для простых людей такого права не существует.

Например, человеку стало плохо, приехала скорая, оказала первую помощь и привезла пациента в Костанайскую городскую больницу. Там, после длительного ожидания в маленьком коридорчике, больного осмотрели и отправили домой. Как он будет добираться в ночное время, никого не интересует.

Какая у нас медицина, мог бы показать министру такой случай. Человеку за 70 лет, он стоит на учете и получает бесплатные лекарства. Ежегодно проходят обследование, при котором сдают на анализ кровь и мочу. Тем не менее хронический пиелонефрит  выявили только в частной клинике. А ведь по логике вещей анализы должны были все это показать. Или в наших поликлиниках такие лаборатории?

В наших государственных поликлиниках попасть к врачу, и не только к узкому специалисту, стало проблемой. Запись к терапевту ведут только по пятницам. Звоню в пятницу - трубку сняли ровно в 8 часов 02 минуты. Свободна уже только среда. Как можно за две минуты записать больных на два рабочих дня? Или оставляют для блатных?

В последнее время все заметнее становится, что нас выталкивают планомерно в платную медицину. Я не против нее, но при условии, что мы станем жить так, как заявлял Назарбаев, не на словах а на самом деле. Что делать тем, у кого денег нет? «Беднякам можно подыхать, в них недостатка не будет», - писал Бальзак. «Смерть - печальное, но верное лекарство против жизненных невзгод», - вторит Вальтер Скотт. Действительно, кажется, что у нас по-человечески относятся только к покойникам.

Бесконечные реформы здравоохранения довели нашу медицину до того, что мы сейчас имеем. «Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и ушей», - гласит восточная поговорка. Так и наши реформы. Советскую медицину потеряли, свою до ума не довели. Видимо, мы живем по формуле: чем хуже, тем лучше. Не зря говорят, что лучшее - всего лишь враг хорошего. На лучшее пока надежды слабенькие. Но известно, что нас чаще губят не горести, а потерянные надежды.

Не знаю, чего ждать и от ОСМС. Деньги в этот фонд собирают уже два года, но система не работает до сих пор.

Парадоксально, но в нашей стране уживаются такие две фразы: «Не занимайтесь самолечением» и «Запись к врачу только через месяц».
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова, слова, слова а за всем этим кроется обыкновенная обида пожилого человека за то в call-центре его не записали на нужное ему время к терапевту) да у нас медецина не самая лучшая и продвинутая, но при этом в больницы с каждым разом закупается доргущее оборудование, больницы чистенькие(говорю за те что видел Костанай, Лисаковск, Рудный, Житикара) зп у врачей достояная и еще повышают каждый год, государство видно что стремится повышать качество мед. Обслуги НО, хромает общая дисциплина и уровень образования, при чем даже у тех кто закончил заграничные университеты.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне доводилось пару раз обращаться в нашу поликлинику. Что-то случилось втечение дня - спокойно дорабатываешь, и после работы попадаешь на прием к любому свободному врачу с 5 до 7 или 8 вечера без проблем, время ожидания 5-10 минут. Если же догадался перед приходом звякнуть им или онлайн записаться - то попадешь именно к тому врачу, который нужен, в назначенное время и без ожидания. Экстренные случаи тоже очень четко обслуживают, 24 часа в сутки, но там есть список приоритета. Сначала идут вне очереди если есть угроза жизни, а в последнюю очередь - у кого просто что-то побаливает, но в любом случае разумное ожидание. Я не знаю, как этого удалось достичь, но нас все на 100% устраивает.
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
приехала скорая, оказала первую помощь и привезла пациента в Костанайскую городскую больницу. Там, после длительного ожидания в маленьком коридорчике, больного осмотрели и отправили домой. Как он будет добираться в ночное время, никого не интересует.

У меня была стопроцентно аналогичная ситуация. Причем из маленького коридорчика пришлось дважды напоминать,что я еще живой,а то забыли про меня.После этого моя вера в костанайскую медицину рухнула до уровня плинтуса. А потом еще добавила 4 поликлиника с приемом у врача через две недели после сдачи анализов. Теперь я стараюсь не обращаться в эти мед.учреждения.
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Причем из маленького коридорчика пришлось дважды напоминать,что я еще живой,а то забыли про меня

У нас на входе вешают на руку браслет, снять нельзя, другому не передашь, только разрезать. Этот браслет в компьютере висит где-то и врачи видят. Не забудут и не потеряют человека.
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что что, а с медициной у нас и вправду сейчас полный швах. за деньги еще могут что то, где то, как то вылечить, но и то не факт.
Но, знаю не по наслышке. К знакомым приезжали то ли родня, то ли друзья из Прибалтики, чтобы сделать две операции и подлечить зубы. Всё естественно за деньги, но намного дешевле с учётом разных накладных расходов.
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