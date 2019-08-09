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Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае

9 августа 2019, 09:51 |  ЖКХ

ГКП "Костанай-Су" завершает реконструкцию самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого, проходящего через ул. Тауелсиздик. В ближайшие дни ГКП будет восстанавливать асфальто-бетонное покрытие на улице в границах пр. Аль-Фараби и ул. Победы.

В связи с проводимыми работами с 9-го по 13 августа будет перекрыто движение транспорта по ул. Тауелсиздик в границах улиц Бородина - Майлина. ГКП приносит извинения за причиненные неудобства.
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§ юля елиссева
Re: Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1213
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КТЭК перекрыл Аль_Фараби, Костанай_су перекроет Тарана. Транспорт как будет ездить при двух перекрытых параллельных улицах?
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§ Обликоморале
Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Аль_Фараби

Будьте последовательны. Пр-т. Ленина.
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§ юля елиссева
Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1213
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Будьте последовательны. Пр-т. Ленина.

Тогда уже улица Большая! Аль_Фараби мой дедушка...
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§ jekiboy
Re: Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае
jekiboy


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Сообщений: 13
Регистрация: 22.09.18
Отправлено: 09.08.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
КТЭК перекрыл Аль_Фараби, Костанай_су перекроет Тарана. Транспорт как будет ездить при двух перекрытых параллельных улицах?

Ну что Вы ноете как нищеброды у которых денег на вертолет не хватает :lol: :lol: :lol: ? Подумаешь весь город перекопали вдоль и поперек... Арку в парке за 80 млн поставили... Статую еще на плазе... Хорошо живем же :-P :-P :-P :-P
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