Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае

ГКП "Костанай-Су" завершает реконструкцию самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого, проходящего через ул. Тауелсиздик. В ближайшие дни ГКП будет восстанавливать асфальто-бетонное покрытие на улице в границах пр. Аль-Фараби и ул. Победы.

В связи с проводимыми работами с 9-го по 13 августа будет перекрыто движение транспорта по ул. Тауелсиздик в границах улиц Бородина - Майлина. ГКП приносит извинения за причиненные неудобства.