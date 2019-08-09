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Участок на улице Тауелсиздик перекроют в Костанае
9 августа 2019, 09:51 | ЖКХ
ГКП "Костанай-Су" завершает реконструкцию самотечного канализационного коллектора по ул. Урицкого, проходящего через ул. Тауелсиздик. В ближайшие дни ГКП будет восстанавливать асфальто-бетонное покрытие на улице в границах пр. Аль-Фараби и ул. Победы.
В связи с проводимыми работами с 9-го по 13 августа будет перекрыто движение транспорта по ул. Тауелсиздик в границах улиц Бородина - Майлина. ГКП приносит извинения за причиненные неудобства.
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