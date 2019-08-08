Форум
drakon
Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае
еще 12 творческих работ, 12 сайгачат, на углах мостов. Их 3 кажется...
08.08.19 18:54
Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Тут статья была о том, что мать-одиночку оштрафовали за призывы к митингу. Просто женщина хотела организовать встречу в ГенПрокуратуре. И ни у кого не возник вопрос - а почему именно там? Да потому,...
08.08.19 18:16
Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале: Тут многие уже пытались вам пояснить в чем различие, но вы просто не хотите этого понять. А до тебя никак не дойдёт, что это звенья одной цепи. Проглотите переименования, значит, и...
08.08.19 18:08
Тот самый
Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"
Надоели, 3й раз уже за сезон. Неужели нельзя соединить системы и резервировать одну из трёх котельных ЛЕТОМ двумя оставшимися? Отключали б тогда по одной хоть на всё лето. Расходы котельной на тепло...
08.08.19 18:05
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: только кодовое слово знать надо. Акунаматата.
08.08.19 17:59
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана

8 августа 2019, 13:49 |  Общество

Фонд социального медицинского страхования составил рейтинг медорганизаций Казахстана. По госзаказу жителей страны обслуживают 1 404 медицинских учреждения. Больше всего недочетов выявили в работе четырех больниц. Одна из них - Костанайская горбольница, сообщает informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

- Одно из условий договора сотрудничества – мониторинг качества и объёмов оказанной медпомощи населению. Его проводит непосредственно фонд. Важно, чтобы стандарты диагностики и лечения пациентов применялись одинаково, независимо от того, государственная это или частная медицинская организация, – сообщили в пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования".

За шесть месяцев 2019 года фонд провёл мониторинг во всех медучреждениях, которые работают по госзаказу. Специалисты выявили более 218 000 дефектов оказания медицинской помощи.

- По итогам проведённого мониторинга качества медуслуг мы создали рейтинг медорганизаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь. В списке мы сформировали три зоны: зелёную, жёлтую и красную, согласно коэффициенту результативности организаций. 58 медицинских организаций попали в красную зону, – отметили в фонде.

Больше всего недочётов в работе выявили в Костанайской городской больнице, Центральной больнице Балхаша, Центральной дорожной больнице Нур-Султана и Текелийской городской больнице.

За выявленные нарушения фонд сокращает объём финансирования. За полгода сумма высвобожденных средств составила 2,8 млрд тенге. Эти деньги распределят между медицинскими организациями по приоритетным направлениям.

- В список подрядчиков, которые работают результативно и качественно, вошли 98 медорганизаций. Анализ показал, что 70% из них – это частные клиники. Лучшими стали: НИИ глазных болезней в Шымкенте, Жамбылская железнодорожная больница, Тюлькубасская центральная районная больница, Республиканский детский реабилитационный центр и Национальный медицинский университет, – сообщил заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов.

Для улучшения качества оказываемых услуг фонд намерен поощрять добросовестных поставщиков из зелёной зоны и принимать меры в отношении медорганизаций из красной зоны.

- В дальнейшем именно качество оказываемой медпомощи будет влиять на решение о заключении договоров с клиникой. Фонду медицинского страхования как организации, закупающей медпомощь в интересах пациента, важно, чтобы граждане знали о своих правах и сообщали о них в случае их нарушений, – отметили в пресс-службе фонда.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.08.19 15:46 Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
08.08.19 15:06 Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае
08.08.19 14:21 Атамбаев: Оружие было только у меня, я сам оказывал сопротивление
08.08.19 11:27 "Не стреляйте в свой народ" - Что известно о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
08.08.19 09:40 Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
08.08.19 08:44 Костанайскую общественницу оштрафовали за призыв к митингу в Нур-Султане
07.08.19 16:59 В воскресенье, в связи с приходом циклона, погода в Костанайской области начнет ухудшаться
07.08.19 16:49 Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
07.08.19 15:25 Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"
07.08.19 15:01 Правила приобретения пневматического оружия пересмотрены в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Серый волк
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10569
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестерили, шестерили. Сами все деревья вырубили под корень, чтоб прогнуться перед дикими чинушами, пусть пациенты у этой рукотворной пустыни жарятся, только бы засчитали прогиб.

Не помогла порубленная роща.
Не стоило пускать слюней,
Чиновникам столиц плевать в пустыни,
Неграмотный Чимкентер им важней.
:lol:
Профайл

§ Дантист
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 08.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чего можно было ждать, если основная проблема по мнению облздрава, как разукрасить рессепшн поликлиник.
Профайл

§ arman_kst
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вообще не доволен я сегодняшней системой. Мама заболела, обострение по хроническому заболеванию - ревматоидный артрит. Вызывали 2 раза скорую, думали может заберут и положат в городскую больницу. Но отказывают, отправляют в поликлинику № 3, а как туда пойти и сдавать анализы, если даже с комнаты не выйти из-за болезни.
Врачи с поликлиники приходили, уколы делали с обезболивающим, а толку от них не было. В итоге пришлось положить за деньги в железнодорожную больницу.
Там дополнительно сказали, что есть подозрение на воспаление легких. Рентген сделали - подтвердилось. Почему нельзя было положить, как раньше было? Человек не может ходить, как можно по кабинетам ходить?
Профайл

§ Маркс
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сейчас все наши больницы радуют, и платные, и бесплатные. В бесплатные можно только анализы сдавать, больше там ловить нечего. В платных пока еще могут поставить диагноз и заявить, что если срочно не сделаешь операцию, то умрешь или потеряешь какой-нибудь жизненно-важный орган. И провожают тебя на выход. И ты стоишь на выходе и думаешь, а дальше-то куда? Хорошо, если есть деньги, потому что тогда можно поехать в Россию, где Казахстанцев встречают с распростертыми объятиями и лечат. А потом наши экономисты удивляются, а что это курс тенге так катастрофически валится по отношению к другим валютам.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы обменных пунктов. В частности, клиентам нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. Считаете ли вы такую меру необходимой?
Да. Тотальный контроль необходим для борьбы с коррупцией и терроризмом.
Да. Она не помешает законопослушным гражданам покупать и продавать валюту.
Нет. Владельцы обменников будут компенсировать новые затраты за счет клиентов.
Нет. В Казахстане снова появится черный рынок покупки и продажи валюты.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 0
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх