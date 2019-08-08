Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана

Фонд социального медицинского страхования составил рейтинг медорганизаций Казахстана. По госзаказу жителей страны обслуживают 1 404 медицинских учреждения. Больше всего недочетов выявили в работе четырех больниц. Одна из них - Костанайская горбольница, сообщает informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

- Одно из условий договора сотрудничества – мониторинг качества и объёмов оказанной медпомощи населению. Его проводит непосредственно фонд. Важно, чтобы стандарты диагностики и лечения пациентов применялись одинаково, независимо от того, государственная это или частная медицинская организация, – сообщили в пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования".



За шесть месяцев 2019 года фонд провёл мониторинг во всех медучреждениях, которые работают по госзаказу. Специалисты выявили более 218 000 дефектов оказания медицинской помощи.

- По итогам проведённого мониторинга качества медуслуг мы создали рейтинг медорганизаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь. В списке мы сформировали три зоны: зелёную, жёлтую и красную, согласно коэффициенту результативности организаций. 58 медицинских организаций попали в красную зону, – отметили в фонде.

Больше всего недочётов в работе выявили в Костанайской городской больнице, Центральной больнице Балхаша, Центральной дорожной больнице Нур-Султана и Текелийской городской больнице.

За выявленные нарушения фонд сокращает объём финансирования. За полгода сумма высвобожденных средств составила 2,8 млрд тенге. Эти деньги распределят между медицинскими организациями по приоритетным направлениям.

- В список подрядчиков, которые работают результативно и качественно, вошли 98 медорганизаций. Анализ показал, что 70% из них – это частные клиники. Лучшими стали: НИИ глазных болезней в Шымкенте, Жамбылская железнодорожная больница, Тюлькубасская центральная районная больница, Республиканский детский реабилитационный центр и Национальный медицинский университет, – сообщил заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов.

Для улучшения качества оказываемых услуг фонд намерен поощрять добросовестных поставщиков из зелёной зоны и принимать меры в отношении медорганизаций из красной зоны.



- В дальнейшем именно качество оказываемой медпомощи будет влиять на решение о заключении договоров с клиникой. Фонду медицинского страхования как организации, закупающей медпомощь в интересах пациента, важно, чтобы граждане знали о своих правах и сообщали о них в случае их нарушений, – отметили в пресс-службе фонда.