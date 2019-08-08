Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
Фонд социального медицинского страхования составил рейтинг медорганизаций Казахстана. По госзаказу жителей страны обслуживают 1 404 медицинских учреждения. Больше всего недочетов выявили в работе четырех больниц. Одна из них - Костанайская горбольница, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
- Одно из условий договора сотрудничества – мониторинг качества и объёмов оказанной медпомощи населению. Его проводит непосредственно фонд. Важно, чтобы стандарты диагностики и лечения пациентов применялись одинаково, независимо от того, государственная это или частная медицинская организация, – сообщили в пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования".
За шесть месяцев 2019 года фонд провёл мониторинг во всех медучреждениях, которые работают по госзаказу. Специалисты выявили более 218 000 дефектов оказания медицинской помощи.
- По итогам проведённого мониторинга качества медуслуг мы создали рейтинг медорганизаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь. В списке мы сформировали три зоны: зелёную, жёлтую и красную, согласно коэффициенту результативности организаций. 58 медицинских организаций попали в красную зону, – отметили в фонде.
Больше всего недочётов в работе выявили в Костанайской городской больнице, Центральной больнице Балхаша, Центральной дорожной больнице Нур-Султана и Текелийской городской больнице.
За выявленные нарушения фонд сокращает объём финансирования. За полгода сумма высвобожденных средств составила 2,8 млрд тенге. Эти деньги распределят между медицинскими организациями по приоритетным направлениям.
- В список подрядчиков, которые работают результативно и качественно, вошли 98 медорганизаций. Анализ показал, что 70% из них – это частные клиники. Лучшими стали: НИИ глазных болезней в Шымкенте, Жамбылская железнодорожная больница, Тюлькубасская центральная районная больница, Республиканский детский реабилитационный центр и Национальный медицинский университет, – сообщил заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов.
Для улучшения качества оказываемых услуг фонд намерен поощрять добросовестных поставщиков из зелёной зоны и принимать меры в отношении медорганизаций из красной зоны.
- В дальнейшем именно качество оказываемой медпомощи будет влиять на решение о заключении договоров с клиникой. Фонду медицинского страхования как организации, закупающей медпомощь в интересах пациента, важно, чтобы граждане знали о своих правах и сообщали о них в случае их нарушений, – отметили в пресс-службе фонда.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 0
Всего: 120
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае
еще 12 творческих работ, 12 сайгачат, на углах мостов. Их 3 кажется...
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Тут статья была о том, что мать-одиночку оштрафовали за призывы к митингу. Просто женщина хотела организовать встречу в ГенПрокуратуре. И ни у кого не возник вопрос - а почему именно там? Да потому,...
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале: Тут многие уже пытались вам пояснить в чем различие, но вы просто не хотите этого понять. А до тебя никак не дойдёт, что это звенья одной цепи. Проглотите переименования, значит, и...
Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"
Надоели, 3й раз уже за сезон. Неужели нельзя соединить системы и резервировать одну из трёх котельных ЛЕТОМ двумя оставшимися? Отключали б тогда по одной хоть на всё лето. Расходы котельной на тепло...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: только кодовое слово знать надо. Акунаматата.