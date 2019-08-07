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Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
7 августа 2019, 16:49 | Государство
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев уехал со встречи с населением на автомобиле с разными госномерами, передает Tengrinews.kz.
После мероприятия в республиканской общественной приемной партии Nur Otan министр сел в черный автомобиль Lexus LX570. На передней стороне авто установлен госномер 025 AW 01.
Журналисты заметили, что с задней части машины главы МВД установлен другой номер - 046 KZ 01.
С 10 утра в течение нескольких часов министр Тургумбаев проводил прием граждан в общественной приемной партии "Nur Otan". Глава МВД выслушал жителей и ответил на их вопросы.
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