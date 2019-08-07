Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы обменных пунктов. В частности, клиентам нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. Считаете ли вы такую меру необходимой? Да. Тотальный контроль необходим для борьбы с коррупцией и терроризмом.

Да. Она не помешает законопослушным гражданам покупать и продавать валюту.

Нет. Владельцы обменников будут компенсировать новые затраты за счет клиентов.

Нет. В Казахстане снова появится черный рынок покупки и продажи валюты.

