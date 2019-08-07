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Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами

7 августа 2019, 16:49 |  Государство

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев уехал со встречи с населением на автомобиле с разными госномерами, передает Tengrinews.kz.

После мероприятия в республиканской общественной приемной партии Nur Otan министр сел в черный автомобиль Lexus LX570. На передней стороне авто установлен госномер 025 AW 01.

Журналисты заметили, что с задней части машины главы МВД установлен другой номер - 046 KZ 01.

С 10 утра в течение нескольких часов министр Тургумбаев проводил прием граждан в общественной приемной партии "Nur Otan". Глава МВД выслушал жителей и ответил на их вопросы.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять водителя накажут.
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§ alex_60
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должны уволить.
Если быть последовательными.
Как акима чимкента.
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Опять водителя накажут.

не накажут, на него вину может и повесят, типа он виноват, по документам, для СМИ и проче. А по деньгам врятли.
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эти фотки еще какая-нибудь газета публиковала? Или завтра опять вдруг ни с того ни с сего сайт перестанет работать?
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§ Игорь Васильевич
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
какая-нибудь газета публиковала?


Цитата:
передает Tengrinews.kz.
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§ drakon
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. На передней стороне авто установлен госномер 025 AW 01.

Цитата:

с задней части машины главы МВД установлен другой номер - 046 KZ 01.

Такого я ещё не - видел.
Даже не - слышал.
Чудеса... :lol: :oops: :-x
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