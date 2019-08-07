В воскресенье, в связи с приходом циклона, погода в Костанайской области начнет ухудшаться

По прогнозам синоптиков, ближайшие три дня будут очень теплыми. Четверг, 8 августа, пройдет без осадков, так как в атмосфере будет властвовать антициклон.

Фото Ксении РЕБИК



Начиная с пятницы, 9 августа, территория области окажется под влиянием ложбины антициклона, в связи с чем возможны кратковременные дожди с грозами. Существует вероятность выпадения града. С воскресенья, 11 августа, ожидается приход циклона и ухудшение синоптической ситуации.

- В четверг ночью будет 7-12, местами градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем прогнозируем температуру воздуха в пределах 20-23 градусов, но местами воздух прогреется до 28 °С. В пятницу ночью будет еще теплее - 10-15, местами 18 градусов. День будет теплым, термометры покажут 22-24, местами 30 градусов. Ночь на субботу ожидается самой теплой на этой неделе - 13-18, местами до 21 °С. Днем жителей области ожидает жара - 28-33 градуса, а местами столбики термометров поднимутся до 36 градусов.

Западный ветер в четверг будет дуть со скоростью 9-14 м/с, но временами он будет усиливаться до 15-20 м/с. Такие же скоростные показатели сохранятся до конца недели, но направление ветра в пятницу сменится с западного на юго-западное.