Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"
В этом году опрессовка из осенней превратится в летнюю. Во второй половине августа АО «КазТрансГаз Аймак» будет проводить ремонтные работы на газопроводе и приостановит на это время подачу газа для теплокомпании.
- В связи с этим на данный период предусмотрено проведение осенней опрессовки системы теплоснабжения города Костаная, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Иллюстративное фото news24-7.ru
Опрессовка пройдет с 19-го по 28 августа на всей территории города. Подачу горячей воды костанайцам возобновят 27-го и 29 августа, в зависимости от теплоисточника, к которому относится район города.
График опрессовки
|
Наименование теплоисточника
|
Дата останова
|
Дата проведения испытаний
|
Дата запуска теплоисточника
|
Дата подачи горячей воды потребителей
|
Котельная №2
|
19.08.2019
|
20.08.2019
|
26.08.2019
|
27.08.2019
|
ТЭЦ
|
19.08.2019
|
21.08.2019
|
28.08.2019
|
29.08.2019
|
Котельная №3
|
19.08.2019
|
22.08.2019
|
28.08.2019
|
29.08.2019
|
Котельная №12
|
19.08.2019
|
20.08.2019
|
26.08.2019
|
27.08.2019
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