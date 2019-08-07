Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"

В этом году опрессовка из осенней превратится в летнюю. Во второй половине августа АО «КазТрансГаз Аймак» будет проводить ремонтные работы на газопроводе и приостановит на это время подачу газа для теплокомпании.

- В связи с этим на данный период предусмотрено проведение осенней опрессовки системы теплоснабжения города Костаная, - сообщили в пресс-службе предприятия.

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Опрессовка пройдет с 19-го по 28 августа на всей территории города. Подачу горячей воды костанайцам возобновят 27-го и 29 августа, в зависимости от теплоисточника, к которому относится район города.

График опрессовки