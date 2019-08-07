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Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"

7 августа 2019, 15:25 |  ЖКХ

В этом году опрессовка из осенней превратится в летнюю. Во второй половине августа АО «КазТрансГаз Аймак» будет проводить ремонтные работы на газопроводе и приостановит на это время подачу газа для теплокомпании.

- В связи с этим на данный период предусмотрено проведение осенней опрессовки системы теплоснабжения города Костаная, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Иллюстративное фото news24-7.ru

Опрессовка пройдет с 19-го по 28 августа на всей территории города. Подачу горячей воды костанайцам возобновят 27-го и 29 августа, в зависимости от теплоисточника, к которому относится район города.

График опрессовки

Наименование теплоисточника

Дата останова

Дата проведения испытаний

Дата запуска теплоисточника

Дата подачи горячей воды потребителей

Котельная №2

19.08.2019

20.08.2019

26.08.2019

27.08.2019

ТЭЦ

19.08.2019

21.08.2019

28.08.2019

29.08.2019

Котельная №3

19.08.2019

22.08.2019

28.08.2019

29.08.2019

Котельная №12

19.08.2019

20.08.2019

26.08.2019

27.08.2019



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§ electro
Re: Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.08.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захватите еще, пожалуйста и "весеннюю" заодно. Думаю, жители бы согласились
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