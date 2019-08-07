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Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона

«Жителям столицы Казахстана, да и всей страны дурили головы. Ради нашего же блага»
7 августа 2019, 13:57 |  Мнения

Это полностью операция Ночного Дозора ©

Поздно вечером 6 августа КНБ РК сообщил о завершении эксперимента... Дальше даже не знаю, как продолжить. Над жителями Нур-Султана - звучит грубо. С участием жителей Нур-Султана? Так ведь участие подразумевает согласие испытуемых, а их использовали втёмную. То есть, в течение 20 дней жителям столицы Казахстана, да и всей страны дурили головы. Разумеется, ради нашего же блага.

- Комитетом национальной безопасности успешно завершено тестирование применения сертификата безопасности. Создана система по предотвращению киберугроз как в кибер-, так и информационном пространстве, - пояснили в ведомстве. - Наряду с этим изучены проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата, а также оказанием влияния на работу сетей операторов связи.

Судя по слову «успешно», операторы связи восприняли давление на работу их сетей лояльно. Так что техническая сторона внедрения государственного сертификата Qaznet Trust Network на все устройства с доступом в интернет была отработана, судя по заявлению КНБ, безупречно.

А если проблемы и возникали, то со стороной идеологической - все остальные граждане искренне не понимали, почему они должны устанавливать на смартфоны неизвестно что, рискуя при этом, что их персональные данные похитят третьи лица и опубликуют в их аккаунтах всё, что угодно. И со стороной правовой - 6 августа группа юристов заявила, что они подали иски в суды Нур-Султана, Алматы и Караганды против четырех мобильных операторов, требуя запретить им отключать Интернет, даже если абоненты не будут устанавливать сертификат. Вряд ли можно предположить, что такая перспектива испугала КНБ, но в тот же день в комитете сообщили о прекращении тестирования с 7 августа и пообещали: «В ближайшее время на официальном сайте будут размещены инструкции по удалению сертификата безопасности с личных устройств». В общем, саечку вам за испуг, дорогие соотечественники.

- Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Казахстана, - заверили в КНБ.

За то, что нас предупредят, отдельное спасибо. Однако ранее заявлялось, что сертификат необходим для «усиления защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз». И тут уже непонятно: то ли нас оставляют на растерзание хакерам и мошенникам, то ли такие угрозы изначально не принимались во внимание и использовались только для обработки общественного сознания.

Операцию сразу оценил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Чем убил двух зайцев: показал, что уж он-то был в курсе, и успокоил взбудораженное население.

- КНБ по моему поручению провел тестирование сертификата безопасности в рамках программы «Киберщит», - написал глава государства в Twitter. - Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ.

Но для полного нашего спокойствия хотелось бы уточнить: при каком из двух вариантов - комитетском или президентском - нас всех заставят срочно надеть презервативы на смартфоны? Потому что информационные атаки беглого банкира и вторжение извне - всё-таки две большие разницы.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а причем тут презерватив?
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§ Кушмурунец23
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 07.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а причем тут презерватив?

Свойства презерватива знаешь?
Примерно такие же защитные свойства, предполагается, что скоро нам будут предлагать КНБ и Токаев.
Думаю, что это будет избирательно, кто попроще на смартфон а кто повыше рангом, то сразу на голову! 8-)
Государство будет гарантировать нашу безопасность от всякой заразы

[Исправлено: Кушмурунец23, 07.08.2019 - 16:07]
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§ unrepeatable
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже не могу понять причем тут презервативы? Ну и что, что проверяли связь, тоже не пойму, что здесь плохого? бред какой- то....
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§ Сергей_я
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Тоже не могу понять причем тут презервативы? Ну и что, что проверяли связь, тоже не пойму, что здесь плохого? бред какой- то....

выше прочтите человоек объяснил почему это контрацептив. Только тут вам его принудительно надевают, без спроса. Ну пока еще не надевают прям в наглую, но к этому идет.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз. При чем тут презерватив.
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§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во времена Ссср в прессе это называлось изделие номер два. И на голову с ушами его не надевали. Ему имелось другое назначение.
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§ Victor Yang
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
При чем тут презерватив.

Ну как при чем? Презерватив что делает? Защищает от нежелательных болезней. Вот и сертификат тоже защищает. Очень удачное сравнение.
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§ Сергей_я
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Еще раз. При чем тут презерватив.

да что ж вы не умные такие. Зачем используют презерватив? Для защиты от всякой заразы. Зачем нам предлагают использовать сертификат? ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВСЯКОЙ ЗАРАЗЫ, только уже виртуальной.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
сертификат тоже защищает

Но причем тут презерватив?
Сертификат это недостаточно?
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§ Victor Yang
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но причем тут презерватив? Сертификат это недостаточно?

Так сертификат - и есть презерватив образно.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так тогда и заголовок должен быть - сертификат для смартфона,
А дальше у кого как крыша поедет.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так сертификат - и есть презерватив образно

Ваш презерватив просрочен, обновите его.
Странно бы было получать такое сообщение.
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§ Victor Yang
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так тогда и заголовок должен быть - сертификат для смартфона,

Тут ты напоминаешь одного персонажа:
https://www.youtube.com/watch?v=p1gL03B1Ou0

[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2019 - 17:15]
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§ Игорь Васильевич
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш презерватив просрочен, обновите его. Странно бы было получать такое сообщение.


Алекс до последнего держит оборону,даже в контратаки умудряется переходить) держись камрад я тоже считаю что неудачно подобран заголовок для статьи
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§ Маркс
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Еще раз. При чем тут презерватив.

Понимаете ли, есть в литературе, в отличие от сухого бюрократического стиля, некие понятия образности, гиперболизации. Для понимания этого нужно перевести в голове ассоциативный параметр в положение вкл, чтобы начать мыслить образно, а не прямолинейно. Тогда станут понятны многие вещи, непонятные иностранцам. Я понимаю, что Юстас приказал Вам косить под иностранца, но на этом форуме нафига выделываться?
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