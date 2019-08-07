Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона

Это полностью операция Ночного Дозора ©

Поздно вечером 6 августа КНБ РК сообщил о завершении эксперимента... Дальше даже не знаю, как продолжить. Над жителями Нур-Султана - звучит грубо. С участием жителей Нур-Султана? Так ведь участие подразумевает согласие испытуемых, а их использовали втёмную. То есть, в течение 20 дней жителям столицы Казахстана, да и всей страны дурили головы. Разумеется, ради нашего же блага.

- Комитетом национальной безопасности успешно завершено тестирование применения сертификата безопасности. Создана система по предотвращению киберугроз как в кибер-, так и информационном пространстве, - пояснили в ведомстве. - Наряду с этим изучены проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата, а также оказанием влияния на работу сетей операторов связи.

Судя по слову «успешно», операторы связи восприняли давление на работу их сетей лояльно. Так что техническая сторона внедрения государственного сертификата Qaznet Trust Network на все устройства с доступом в интернет была отработана, судя по заявлению КНБ, безупречно.

А если проблемы и возникали, то со стороной идеологической - все остальные граждане искренне не понимали, почему они должны устанавливать на смартфоны неизвестно что, рискуя при этом, что их персональные данные похитят третьи лица и опубликуют в их аккаунтах всё, что угодно. И со стороной правовой - 6 августа группа юристов заявила, что они подали иски в суды Нур-Султана, Алматы и Караганды против четырех мобильных операторов, требуя запретить им отключать Интернет, даже если абоненты не будут устанавливать сертификат. Вряд ли можно предположить, что такая перспектива испугала КНБ, но в тот же день в комитете сообщили о прекращении тестирования с 7 августа и пообещали: «В ближайшее время на официальном сайте будут размещены инструкции по удалению сертификата безопасности с личных устройств». В общем, саечку вам за испуг, дорогие соотечественники.

- Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Казахстана, - заверили в КНБ.

За то, что нас предупредят, отдельное спасибо. Однако ранее заявлялось, что сертификат необходим для «усиления защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз». И тут уже непонятно: то ли нас оставляют на растерзание хакерам и мошенникам, то ли такие угрозы изначально не принимались во внимание и использовались только для обработки общественного сознания.

Операцию сразу оценил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Чем убил двух зайцев: показал, что уж он-то был в курсе, и успокоил взбудораженное население.

- КНБ по моему поручению провел тестирование сертификата безопасности в рамках программы «Киберщит», - написал глава государства в Twitter. - Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ.

Но для полного нашего спокойствия хотелось бы уточнить: при каком из двух вариантов - комитетском или президентском - нас всех заставят срочно надеть презервативы на смартфоны? Потому что информационные атаки беглого банкира и вторжение извне - всё-таки две большие разницы.