Отсутствие воды выше второго этажа во многих костанайских домах и потоки ее на улицах города связаны с многочисленными порывами, которые произошли вчера, 6 августа, сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Дина СИСЕНГАЛИЕВА.
Фото пользователя сайта Fasd
- В Костанае произошло около 20 порывов на водоводах, - рассказала она. - Произошло это, поскольку давление на сетях понизилось, а затем поднялось до нормы. Старые трубы не выдержали.
Вторые сутки ремонтные бригады "Костанай-Су" заняты ликвидацией аварий. Часть абонентов (порядка 14 домов) отключены от воды в связи с ремонтом. У остальных горожан отсутствие воды связано с недостаточным напором.
Ликвидировать основные последствия порывов обещают сегодня к вечеру.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Ты же вроде в Швецию хотел по климату. Да, хотел БЫ. Но могу с октября, на 5 месяцев. Но уже сам не хочу. Здоровье - понимаш... :lol: :-o
КНБ завершил тестирование сертификата безопасности
drakon: Всё, в ВАЦАПЕ удалил, все иностранные контакты. Не хочу их подставлять... не переживайте, ватцап по умолчанию все сливает, тока в СШП уже.
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
alex_60: да, все логично. даванули посильнее, что б народ не плакал из-за повышения цен на тарифы.
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
рассказала она. - Произошло это, поскольку давление на сетях понизилось, а затем поднялось до нормы. Старые трубы не выдержали. Класс! Чудеса физики открыты в кОстанай-СУ! Так и представляется...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Быстрее удаляйте, тут нельзя такое постить )))