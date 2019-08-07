Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае

Отсутствие воды выше второго этажа во многих костанайских домах и потоки ее на улицах города связаны с многочисленными порывами, которые произошли вчера, 6 августа, сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Дина СИСЕНГАЛИЕВА.

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- В Костанае произошло около 20 порывов на водоводах, - рассказала она. - Произошло это, поскольку давление на сетях понизилось, а затем поднялось до нормы. Старые трубы не выдержали.

Вторые сутки ремонтные бригады "Костанай-Су" заняты ликвидацией аварий. Часть абонентов (порядка 14 домов) отключены от воды в связи с ремонтом. У остальных горожан отсутствие воды связано с недостаточным напором.

Ликвидировать основные последствия порывов обещают сегодня к вечеру.