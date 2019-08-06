Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала учебного года - управление образования

На капитальный и текущий ремонт 21 организации образования из областного и республиканского бюджетов образования выделили 2,7 млрд тенге - "беспрецедентно большие средства". Так оценил объем ремонтных работ 2019 года руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК на брифинге, который прошел сегодня, 6 марта, в РСК.





- В прошлом году было потрачено 850 млн тенге бюджетных средств на капремонт 12 объектов образования, - отметил он. - То есть, в текущем году траты на ремонт больше в три раза. Капитальные ремонты в большинстве организаций будут завершены к началу учебного года. Например, в Рудном по состоянию на 1 августа полностью завершены все работы в яслях-саду № 9 и СШ № 19. В школах, где объем работ очень большой, капитальный ремонт продолжится и после начала учебного года.

В Костанае, в основной школе № 21 и средней школе № 30, где капитального ремонта не было со времен строительства, то есть около 60 лет, завершить работы по графику планируют до 31 октября 2019 года.

- Вторую четверть дети начнут уже в своих школах, - заверил Цымбалюк. - В первой четверти ученики школы № 21 будут учиться в школе № 6, а ученики школы № 30 - в школе № 10. Подвоз учащихся к месту временного обучения будет осуществляться с учетом всех мер безопасности. Ответственность за это взял на себя акимат Костаная.

Кроме того, в Костанайской области строятся 3 школы.

В микрорайоне Аэропорт 1 сентября начнет работу школа на 900 мест, ее строительство обошлось в 1,6 млрд тенге.

Началось строительство школы на 1 200 мест общей стоимостью 3,2 млрд тенге в микрорайоне Юбилейный. В 2019 году на этот объект из республиканского бюджета выделили 1 млрд тенге. Срок завершения строительства - август 2021 года.

В поселке Аманкарагай Ауеликольского района строят школу с государственным языком обучения на 320 мест, общая стоимость объекта - 1,2 млрд тенге. В этом году из бюджета выделили 1 млрд 71 млн тенге, строительство планируют завершить в июне 2020 года.