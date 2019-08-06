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maxsaf
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Учитывая что в администрации было вмешательство в механизм счётчика на данных 17:1 и он обнулился, то истиные показатели должны быть 28:7. Скриншот бы сейчас не помешал
06.08.19 22:41
elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
А куда мой пост пропал? ну не важно. А что говорит против Аль-фараби? ладно Ленина, комуняка треклятый. Но что этот араб сделал для Казахстана и Костаная? :lol:
06.08.19 22:30
maxsaf
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк: Гагарина в голосовании еженедельника хотят переименовать всего 6%. Зато они - депутаты )))
06.08.19 22:23
Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Небольшое наблюдение за зрителями. Некоторые из которых заражены культивируемыми вирусами. Если у вас работает телевизор, открыт сайт-помойка с враньём и пропагандой, или рядом лежит газета для...
06.08.19 22:16
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Женщина хочет стать президентом. А где гарантия, что когда она вступит с кем то в международные отношения без обоюдного согласия, у нее ступор не случится?
06.08.19 22:14
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Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала учебного года - управление образования

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

6 августа 2019, 17:21 |  Государство

На капитальный и текущий ремонт 21 организации образования из областного и республиканского бюджетов образования  выделили 2,7 млрд тенге - "беспрецедентно большие средства". Так оценил объем ремонтных работ 2019 года руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК на брифинге, который прошел сегодня, 6 марта, в РСК.


- В прошлом году было потрачено 850 млн тенге бюджетных средств на капремонт 12 объектов образования, - отметил он. - То есть, в текущем году траты на ремонт больше в три раза. Капитальные ремонты в большинстве организаций будут завершены к началу учебного года. Например, в Рудном по состоянию на 1 августа полностью завершены все работы в яслях-саду № 9 и СШ № 19. В школах, где объем работ очень большой, капитальный ремонт продолжится и после начала учебного года.

В Костанае, в основной школе № 21 и средней школе № 30, где капитального ремонта не было со времен строительства, то есть около 60 лет, завершить работы по графику планируют до 31 октября 2019 года.

- Вторую четверть дети начнут уже в своих школах, - заверил Цымбалюк. - В первой четверти ученики школы № 21 будут учиться в школе № 6, а ученики школы № 30 - в школе № 10. Подвоз учащихся к месту временного обучения будет осуществляться с учетом всех мер безопасности. Ответственность за это взял на себя акимат Костаная.

Кроме того, в Костанайской области строятся 3 школы.

В микрорайоне Аэропорт 1 сентября начнет работу школа на 900 мест, ее строительство обошлось в 1,6 млрд тенге.

Началось строительство школы на 1 200 мест общей стоимостью 3,2 млрд тенге в микрорайоне Юбилейный. В 2019 году на этот объект из республиканского бюджета выделили 1 млрд тенге. Срок завершения строительства - август 2021 года.

В поселке Аманкарагай Ауеликольского района строят школу с государственным языком обучения на 320 мест, общая стоимость объекта - 1,2 млрд тенге. В этом году из бюджета выделили 1 млрд 71 млн тенге, строительство планируют завершить в июне 2020 года.
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Комментарии к новости
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§ ElleR
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 06.08.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а брифинге, который прошел сегодня, 6 марта, в РСК. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35729

6 апреля, исправьте, пожалуйста
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§ Серый волк
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10532
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в акиматских отделах вовремя ремонт завершают, и в случае чего не возят тружеников бумажек в затобольский акимат автобусами до конца октября?
:lol:
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§ ElleR
Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала учебного года - управление образования
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 06.08.19 - 22:39
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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