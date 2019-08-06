Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане отметят 140-летие Костаная
Игорь ПРАВЩИКОВ
На странице в Instagram, созданной специально к 140-летию областного центра, появился список артистов, которые 16-17 августа будут выступать на юбилейном дне города. Судя по нему, приезд звезд большого масштаба не намечается.
Митя Фомин / Фото rustars.tv
В частности, вечером 16 августа на площади перед областным акиматом будут зажигать в основном казахстанские артисты. Ожидается выступления Sam Cosmo (Максат Мажитов), засветившегося с песней – «Ла-ла-ла», казахстанских диджеев Nurbergen и Mirha Katoya, хип-хоп группы Da Gudda jazz, а также известной казахстанской исполнительницы Дианы Шараповой.
Диана Шарапова / Фото stan.kz
Кульминацией праздника 17 августа, видимо, призваны стать российские диджеи DJ S-BROTHER-S - братья-близнецы Руслан и Сергей Смирновы, и известный, но слегка подзабытый, Митя Фомин. Он прославился в начале двухтысячных как солист российской группы Hi-Fi. Судя по данным российской прессы, с 2018 года он вновь выступает в составе этой же группы. Также в этот вечер выступят казазхстанская группа "Формат" и ее солист Кайрат Баекенов и наш земляк, солист "Astana Opera" Сундет Байгожин.
DJ S-BROTHER-S / Фото art-radar.com
Программа праздника официально еще не заявлена полностью, однако известно, что одной из площадок его станет ТРЦ Kostanay Plaza, где 16 августа пройдет фестиваль этнической культуры, в центре Костаная будут размещены новые арт-объекты, а также пройдет фестиваль воздушных змеев.
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