Форум
maxsaf
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Учитывая что в администрации было вмешательство в механизм счётчика на данных 17:1 и он обнулился, то истиные показатели должны быть 28:7. Скриншот бы сейчас не помешал
06.08.19 22:41
elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
А куда мой пост пропал? ну не важно. А что говорит против Аль-фараби? ладно Ленина, комуняка треклятый. Но что этот араб сделал для Казахстана и Костаная? :lol:
06.08.19 22:30
maxsaf
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк: Гагарина в голосовании еженедельника хотят переименовать всего 6%. Зато они - депутаты )))
06.08.19 22:23
Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Небольшое наблюдение за зрителями. Некоторые из которых заражены культивируемыми вирусами. Если у вас работает телевизор, открыт сайт-помойка с враньём и пропагандой, или рядом лежит газета для...
06.08.19 22:16
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Женщина хочет стать президентом. А где гарантия, что когда она вступит с кем то в международные отношения без обоюдного согласия, у нее ступор не случится?
06.08.19 22:14
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане отметят 140-летие Костаная

Игорь ПРАВЩИКОВ

6 августа 2019, 16:24 |  Культура

На странице в Instagram, созданной специально к 140-летию областного центра, появился список артистов, которые 16-17 августа будут выступать на юбилейном дне города. Судя по нему, приезд звезд большого масштаба не намечается.

Митя Фомин / Фото rustars.tv

В частности, вечером 16 августа на площади перед областным акиматом будут зажигать в основном казахстанские артисты. Ожидается выступления Sam Cosmo (Максат Мажитов), засветившегося с песней – «Ла-ла-ла»,  казахстанских диджеев Nurbergen и Mirha Katoya, хип-хоп группы Da Gudda jazz, а также известной казахстанской исполнительницы Дианы Шараповой.

Диана Шарапова / Фото stan.kz

Кульминацией праздника 17 августа, видимо, призваны стать российские диджеи DJ S-BROTHER-S - братья-близнецы Руслан и Сергей Смирновы, и известный, но слегка подзабытый, Митя Фомин. Он прославился в начале двухтысячных как солист  российской группы Hi-Fi. Судя по данным российской прессы, с 2018 года он вновь выступает в составе этой же группы. Также в этот вечер выступят казазхстанская группа "Формат" и ее солист Кайрат Баекенов и наш земляк, солист "Astana Opera" Сундет Байгожин.

DJ S-BROTHER-S / Фото art-radar.com

Программа праздника официально еще не заявлена полностью, однако известно, что одной из площадок его станет ТРЦ Kostanay Plaza, где 16 августа пройдет фестиваль этнической культуры, в центре Костаная будут размещены новые арт-объекты, а также пройдет фестиваль воздушных змеев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.08.19 17:21 Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала учебного года - управление образования
06.08.19 16:08 На Tele2, Beeline и Kcell подали в суд из-за сертификата безопасности
06.08.19 15:03 Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
06.08.19 13:27 «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой
06.08.19 13:05 В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
06.08.19 11:54 Отключать теле- и радиовещание в Костанайской области будут из-за демонтажа аналогового оборудования
06.08.19 11:13 Склад боеприпасов взорвался в России
06.08.19 10:34 При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области
05.08.19 20:29 В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
05.08.19 15:55 Нежарко и почти без дождей - прогноз погоды в Костанае и области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сергей_я
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2755
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.08.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
S-BROTHER-S - кто это такие и зачем сюда вообще такое везти? Их же знают еденицы
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 06.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному показалось что Смирновы это раздовеный Шура с бородой?))
Профайл

§ Нурбанчик
Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане отметят 140-летие Костаная
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Мне одному показалось



[Исправлено: Нурбанчик, 06.08.2019 - 17:24]
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 06.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О боже Нурбанчик сделал несмешной мем с упоминаем меня-шикарно!!)
Надо было Шуре бороду добавить)
Профайл

* Ваш земляк
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2257
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
S-BROTHER-S - кто это такие и зачем сюда вообще такое везти? Их же знают еденицы

Для ознакомления с культурой. Хотя, честно говоря, узнал о них только после прочтения. Послушал - ничё так. Пойдёт под закрытие концерта, хотя смотря какой сет отыграют. У нас вот в прошлом году на день города кустанайцы отыграли,"Русский Размер". Я потом ещё после концерта к ним подходил, привет передавал.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх