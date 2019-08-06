«Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой

Восемь фигурантов дела о «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» приговорены в Алматы к тюремным срокам. Обвинения предъявлены им после переписки в мессенджере WhatsApp, передает Радио Азаттык.

Родственники осуждённых выражают несогласие с приговором по делу о «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни». Алматы, 5 августа 2019 года

ПРИГОВОР И РЕАКЦИЯ

Задержание с участием сотрудников спецназа, девять с половиной месяцев в следственном изоляторе, заседания суда в тесном подвальном помещении, неоднократные попытки отвода судьи и прокурора… Процесс в отношении обвиняемых в «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» завершился в суде первой инстанции 5 августа — восемь фигурантов получили тюремные сроки.

Обвиняемых в «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» 40-летнего Болатбека Нургалиева приговорили к восьми годам заключения, 39-летнего Ернара Саматова и 36-летнего Бекета Мынбасова — к семи с половиной годам лишения свободы каждого.

27-летний Азамат Умбеталиев, 34-летний Жасулан Искаков, 32-летний Самат Адилов, 31-летний Назим Абдрахманов и 36-летний Есим Сулейменов получили по пять с половиной лет срока по статье «возбуждение розни».

Фигуранты этого дела, отвергнувшие во время процесса все обвинения, и их родные встретили приговор возгласами: «Позор суду!» После оглашения несколько родственников подсудимых развернули на улице перед входом в здание суда плакаты с надписями: «Невиновным не место в тюрьме», «Нам нужен справедливый суд», «Почему закон действует не для всех?» — и скандировали «Позор власти!». Они простояли менее получаса, после чего свернули плакаты и разошлись.

ЖАЛОБЫ НА ДАВЛЕНИЕ И НА ЗАДАННОСТЬ СУДА

Во время судебного разбирательства подсудимые заявили, что следователи комитета национальной безопасности — расследованием дела занимались спецслужбы — оказывали на фигурантов давление. Как сказал в суде Болатбек Нургалиев (именно ему вменили создание группы в WhatsApp’е для «пропаганды терроризма и идей салафизма» и вовлечение в нее других участников), он согласился взять на себя вину в обмен на обещание следствия облегчить участь остальных. Однако, как заявил на процессе Нургалиев, сотрудники КНБ его обманули.

Другой подсудимый, Азамат Умбеталиев, тоже говорил о давлении во время следствия.

— Нам сказали оперативники: «Вы все сядете по-любому». Нам изначально это было сказано. Я не виноват. Не считаю себя виновным, — сказал Умбеталиев в последнем слове на суде.

Государственный обвинитель Максат Даурбаев говорил в суде, что заявления подсудимых о давлении в период следствия следует рассматривать как попытку уйти от ответственности. По версии следствия и обвинения, подсудимые, «действуя единым умыслом, осознавая противоправность своих действий… активно обсуждали религиозные темы... умышленно допускали радикальные высказывания, которые пропагандировали терроризм и возбуждение религиозной розни».

Подсудимые и их адвокаты во время процесса выражали несогласие с «невозможностью», по словам прокурора и судьи Кайрата Иманкулова, допросить отдельных ключевых свидетелей.

Сторона защиты заявляла также, что прокурор, по ее мнению, «латает» прорехи следствия и пытается вывести следователя КНБ Рахата Рустемова из процесса исследования материалов дела. Рустемов появился в зале суда однажды, но он не смог ответить на вопрос, на каком основании он направил материалы из переписки в мессенджере обвиняемых на политологическую экспертизу, которая в итоге пришла к выводам, что подсудимые совершили «преступление против безопасности человечества». Между тем приглашенная в суд защитой эксперт Рахиля Карымсакова сделала выводы о том, что в предоставленных ей для экспертного исследования текстах отсутствуют признаки возбуждения национальной и религиозной розни, а также пропаганды терроризма. Независимый эксперт-теолог Рашид Мухитдинов заявил, что не нашел радикальных идей в текстах одного из обвиняемых.

Заявления об отводе судьи и прокурора заканчивались отказами.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ВНИМАНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Судебный процесс по этому делу, стартовавший в марте, проходил изначально в отношении девяти фигурантов. Однако при оглашении приговора фамилия одного из них — 40-летнего Жулдызбека Таурбекова — не прозвучала. Его дело было выделено в отдельное производство в связи с болезнью. За последние полтора месяца Таурбекова трижды вывозили из СИЗО на окраине Алматы в реанимацию кардиологического центра в центре города. Ходатайства матери и общественного защитника подсудимого Асемгуль Жаугашевой о переводе ее сына под домашний арест суд оставил без удовлетворения.

Судебный процесс над девятью жителями разных регионов Казахстана привлек внимание международной правозащитной организации Forum 18, которая отслеживает нарушение прав религиозных меньшинств. В опубликованном 31 июля на сайте организации материале говорится, что это дело, как и другие подобные в Казахстане, подтверждает, что КНБ и полиция занимаются онлайн-слежкой и имеют доступ к частной переписке в Интернете.

«Люди [в Казахстане] зачастую подвергаются тюремному заключению или штрафу за пользование правом на свободу религии или убеждений в своих сообщениях в Интернете о религии, даже если те не содержат призывов нарушать права других лиц», — отмечается в публикации.

Организация Forum 18 отмечает, что осуждённые могут быть включены комитетом по финансовому мониторингу министерства финансов в список лиц, «связанных с финансированием терроризма или экстремизма» (он периодически пополняется, сейчас в нем — более полутора тысяч имен), в результате чего члены их семей могут оказаться в затруднительном финансовом положении, отрезанными от банковских и нотариальных услуг.

Подсудимые на прениях и в последнем слове заявляли, что у них в общей сложности 35 детей. Тяжелое положение у Бекета Мынбасова: у него нет родственников, которые могли бы помочь его многодетной семье, а его жена — сирота. Сейчас она находится в Алматы, чужом для нее городе, практически без средств к существованию, с четырьмя малолетними детьми на руках.