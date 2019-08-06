При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области

ДТП под путепроводом на ул. Гагарина произошло 5 августа в 17.45. По сообщению наших читателей, столкнулись легковой автомобиль марки "Мерседес" и грузовая "ГАЗель".

По сообщению очевидцев, в легковом автомобиле, кроме водителя, находилась женщина с ребенком. Момент аварии попал на видеорегистратор следовавшей следом машины.

- При выезде с второстепенной дороги (ул. Фабричная) на главную (ул. Гагарина) 30-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу двигавшемуся по ул. Гагарина в сторону центра города автомобилю «ГАЗель», - прокомментировали происшествие в пресс-службе департамента полиции. - В отношении водителя «Мерседеса» составлен протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК.

Отделу ЖКХ теперь предстоит оценить сумму ущерба, нанесенного водителем "Мерседеса". Он повредил дорожный знак и цветочную клумбу.