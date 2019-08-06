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06.08.19 16:18
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Флуд и оффтопик (часть 4)
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Тот самый
При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области
antonK: не уступил дорогу? там поворота налево -то нет. И на видео (0:06 секунда) "мерседес" уверенно "спрыгивает" с бордюры и просто едит. И для совершения маневра типо...
06.08.19 16:17
Тот самый
В Казахстане хотят ограничить время работы обменных пунктов
Теперь идея для банков: открываете круглосуточное отделение и меняете валюту круглосуточно.
06.08.19 15:59
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При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса" пострадавших нет - пресс-служба ДП Костанайской области

6 августа 2019, 10:34 |  Происшествия

ДТП под путепроводом на ул. Гагарина произошло 5 августа в 17.45. По сообщению наших читателей, столкнулись легковой автомобиль марки "Мерседес" и грузовая "ГАЗель".

По сообщению очевидцев, в легковом автомобиле, кроме водителя, находилась женщина с ребенком. Момент аварии попал на видеорегистратор следовавшей следом машины.

- При выезде с второстепенной дороги (ул. Фабричная) на главную (ул. Гагарина) 30-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу двигавшемуся по ул. Гагарина в сторону центра города автомобилю «ГАЗель», - прокомментировали происшествие в пресс-службе департамента полиции. - В отношении водителя «Мерседеса» составлен протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК.

Отделу ЖКХ теперь предстоит оценить сумму ущерба, нанесенного водителем "Мерседеса". Он повредил дорожный знак и цветочную клумбу.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса"...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь спросить - старая Гагарина, или новая Гагарина? :lol:
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§ antonK
Re: При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса"...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одитель «Мерседеса» не уступил дорогу двигавшемуся по ул. Гагарина в сторону Федоровки автомобилю «ГАЗель», - прокомментировали происшествие в пресс-службе департамента полиции.


не уступил дорогу?
там поворота налево -то нет. И на видео (0:06 секунда) "мерседес" уверенно "спрыгивает" с бордюры и просто едит. И для совершения маневра типо поворот-разворт скорости многовато. Видимо что то с тачкой или водителем случилось .
Диванный эксперт, на правду не претендую , Просто мысли в слух)))))
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§ Тот самый
Re: При столкновении "ГАЗели" и "Мерседеса"...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
не уступил дорогу? там поворота налево -то нет. И на видео (0:06 секунда) "мерседес" уверенно "спрыгивает" с бордюры и просто едит. И для совершения маневра типо поворот-разворт скорости многовато.


Вот-вот. Скорее всего не глядя разворачивался через сплошную под путепроводом, в последний момент увидел Газель и инстинктивно дал газу чтобы проскочить. Только Мерс заднеприводный и поволок его прямо.

Теперь вечная проблема там развернутся после того, как светофор поставили вместо кольца. Ещё и Бородина-Лермонтова закрыта. И на весь Костанай-2 и Северо-запад один нормальный въезд с Гагарина. Вот и сигают через сплошную.
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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