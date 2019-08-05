В Костанае завершился чемпионат РК по картингу

Чемпионат РК по картингу завершился вчера, 4 августа. Соревновались спортсмены из Рудного, Костаная, Караганды и Кызылорды. Последние не смогли участвовать в заключительном этапе и в командном зачёте оказались внизу турнирной таблицы.

На первом месте в командном зачете ОССШТВС и ТТ-1 из Караганды, на втором - ДЮСШ-2 (Рудный), на третьем - ОССШТВС и ТТ-2 (Караганда).

- Профессионально занимаюсь картингом уже 2 года. В основном вся борьба происходит в начале гонки. Можно ещё побороться на первом или втором круге, но потом сложно изменить ситуацию кардинально, - рассказал "НГ" 32-летний костанаец Александр ЛЯШЕНКО. - Свой карт я купил в России за 180 000 рублей. От машины зависит 80% успеха, ведь если она сломалась, то ты уже мало как повлияешь на битву. А поломки - явление частое. Трасса старая, много неровностей. К нам из-за этого не приезжают спортсмены из Алматы.

В турнире участвовали водители от 7 лет в разных классах. Как рассказал главный судья чемпионата Павел ПАЩЕНКО, скорость картов на прямой достигает 180 км/ч.

- Чтобы взаимодействовать с водителями на таких скоростях мы используем специальные флажки, - сообщил он. - Зелёный флажок разрешает движение, а красный запрещает, как у светофора. Чёрным я могу снять с дистанции за нарушения. Синим показываю водителю, что другие спортсмены обгоняют его на круг. А желтый флаг с чёрным крестом говорит о том, что остался последний круг.

Как отметил Павел Пащенко, трасса небольшая, всего 1 км, но извилистая и требует концентрации.

Самый молодой участник - рудничанин Владислав ОЛЕЙНИК. Ему 7 лет, на карте он гоняет уже полгода.

- Сначала нас катали старшаки, нам много рассказывал о правилах тренер, - говорит Владислав. - Через три занятия впервые я сам сел за руль. Мне понравилось, это весело. В сентябре пойду в первый класс, но картинг не брошу.

Как отметил его отец Виктор, о карте мальчишка мечтал ещё осенью, но его не взяли. 11 января ему исполнилось 7 лет и уже через 3 дня пошел записываться в кружок. Мальчик уже попадал в небольшие аварии, но чаще плачет, если не добивается результата. Много нервничает перед стартом, потому что боится ошибиться. Но и это пройдёт, считает отец, когда наберётся опыта и станет посильней, чтобы смог лучше выворачивать руль. Но уже сейчас он соревнуется с детьми старше на 3-4 года.

- Во дворце развития и творчества детей и молодёжи Рудного картингом занимается почти 50 детей от 7 до 18 лет, - рассказал тренер рудненской команды Валерий СУБАЧ. - Первый год они ходят только 2 раза в неделю, после приходят и 3, и 4 раза. На чемпионат отобрали 15 человек, самых способных. На соревнованиях ребята нервничают, из-за этого ошибаются. Когда вернёмся домой будем это исправлять.

Машины часто ломались и сходили с трассы. Водители с помощью одноклубников тащили их в лагерь, где сами ремонтировали. Только опасные инструменты, например, сварочный аппарат, тренера использовали сами. Как отметила дежуривший на соревнованиях фельдшер Салтанат Капарова, оказывать помощь приходилось 3-4 раза в день. В основном это ушибы или порезы, ничего серьезного не произошлось, к счастью.

Для тренера сборной Караганды это был последний чемпионат с его воспитанниками. Скоро он переедет в Россию. На церемонии награждения Николай КУКУШКИН попрощался с костанайцами и рудничанами, с которыми уже привык видиться каждый год.

- Я сам 26-кратный чемпион Казахстана, сейчас обучаю детей, - рассказал он. - Команды из Караганды все три этапа на лидирующих позициях, много готовимся. Наша команда не знает поражения уже 20 лет.

Спортсмен Город Место Класс Пионер Дмитрий Щеглов Рудный 1 Денис Акимов Караганда 2 Владимир Прозоров Караганда 3 Класс Союзный-Ю Артём Журавлёв Караганда 1 Влад Доронин Рудный 2 Кирилл Лебедкин Рудный 3 Класс Войтовича Максим Щеглов Рудный 1 Сергей Боченков Рудный 2 Александр Лященко Костанай 3 Класс Ракет Максим Гордеев Караганда 1 Денис Акимов Караганда 2 Никита Шаповалов Рудный 3 Класс Интер-Ю Влад Юреко Караганда 1 Александр Чубурдинский Караганда 2 Артём Журавлёв Караганда 3 Класс Союзный-А Николай Нурлабеков Караганда 1 Сергей Козулин Караганда 2 Максим Самиков Караганда 3 Класс Интер-А Максим Щеглов Рудный 1 Александр Ляшенко Костанай 2 Сергей Боченков Рудный 3