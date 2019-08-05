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05.08.19 23:40
maxsaf
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
сайлау курманов: А на скачках - наоборот. И правда, странно ))
05.08.19 22:10
сайлау курманов
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Участники все славянской наружности. Очень странно
05.08.19 22:05
zloy kyrgyz
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Георгий-совет, перед тем как делать маневр для взятия нужного ракурса при фотографирования приезжей звезды, убедитесь что сзади вас нет кучи ваших коллег а особенно сьемочной группы снимающей все...
05.08.19 21:19
Георгий ГОВОРОВ
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Спасибо, что внимательно читаете наши публикации. Вы правы, правильно писать карт. Мы исправим. Однако, костанаец и рудничанин пишутся с маленькой буквы. Но если "житель Костаная", то с...
05.08.19 21:19
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В Костанае завершился чемпионат РК по картингу

Георгий ГОВОРОВ

5 августа 2019, 20:29 |  Спорт

Чемпионат РК по картингу завершился вчера, 4 августа. Соревновались спортсмены из Рудного, Костаная, Караганды и Кызылорды. Последние не смогли участвовать в заключительном этапе и в командном зачёте оказались внизу турнирной таблицы.

На первом месте в командном зачете ОССШТВС и ТТ-1 из Караганды, на втором - ДЮСШ-2 (Рудный), на третьем - ОССШТВС и ТТ-2 (Караганда).

- Профессионально занимаюсь картингом уже 2 года. В основном вся борьба происходит в начале гонки. Можно ещё побороться на первом или втором круге, но потом сложно изменить ситуацию кардинально, - рассказал "НГ"  32-летний костанаец Александр ЛЯШЕНКО. - Свой карт я купил в России за 180 000 рублей. От машины зависит 80% успеха, ведь если она сломалась, то ты уже мало как повлияешь на битву. А поломки - явление частое. Трасса старая, много неровностей. К нам из-за этого не приезжают спортсмены из Алматы.

В турнире участвовали водители от 7 лет в разных классах. Как рассказал главный судья чемпионата Павел ПАЩЕНКО, скорость картов на прямой достигает 180 км/ч. 

- Чтобы взаимодействовать с водителями на таких скоростях мы используем специальные флажки, - сообщил он. - Зелёный флажок разрешает движение, а красный запрещает, как у светофора. Чёрным я могу снять с дистанции за нарушения. Синим показываю водителю, что другие спортсмены обгоняют его на круг. А желтый флаг с чёрным крестом говорит о том, что остался последний круг.

Как отметил Павел Пащенко, трасса небольшая, всего 1 км, но извилистая и требует концентрации.

Самый молодой участник - рудничанин Владислав ОЛЕЙНИК. Ему 7 лет, на карте он гоняет уже полгода.

- Сначала нас катали старшаки, нам много рассказывал о правилах тренер, - говорит Владислав. - Через три занятия впервые я сам сел за руль. Мне понравилось, это весело. В сентябре пойду в первый класс, но картинг не брошу.

Как отметил его отец Виктор, о карте мальчишка мечтал ещё осенью, но его не взяли. 11 января ему исполнилось 7 лет и уже через 3 дня пошел записываться в кружок. Мальчик уже попадал в небольшие аварии, но чаще плачет, если не добивается результата. Много нервничает перед стартом, потому что боится ошибиться. Но и это пройдёт, считает отец, когда наберётся опыта и станет посильней, чтобы смог лучше выворачивать руль. Но уже сейчас он соревнуется с детьми старше на 3-4 года.

- Во дворце развития и творчества детей и молодёжи Рудного картингом занимается почти 50 детей от 7 до 18 лет, - рассказал тренер рудненской команды Валерий СУБАЧ. - Первый год они ходят только 2 раза в неделю, после приходят и 3, и 4 раза. На чемпионат отобрали 15 человек, самых способных. На соревнованиях ребята нервничают, из-за этого ошибаются. Когда вернёмся домой будем это исправлять.

 

Машины часто ломались и сходили с трассы. Водители с помощью одноклубников тащили их в лагерь, где сами ремонтировали. Только опасные инструменты, например, сварочный аппарат, тренера использовали сами. Как отметила дежуривший на соревнованиях фельдшер Салтанат Капарова, оказывать помощь приходилось 3-4  раза в день. В основном это ушибы или порезы, ничего серьезного не произошлось, к счастью.

Для тренера сборной Караганды это был последний чемпионат с его воспитанниками. Скоро он переедет в Россию. На церемонии награждения Николай КУКУШКИН попрощался с костанайцами и рудничанами, с которыми уже привык видиться каждый год.

- Я сам 26-кратный чемпион Казахстана, сейчас обучаю детей, - рассказал он. - Команды из Караганды все три этапа на лидирующих позициях, много готовимся. Наша команда не знает поражения уже 20 лет.

 

Спортсмен

Город

Место

Класс Пионер

Дмитрий Щеглов

Рудный

1

Денис Акимов

Караганда

2

Владимир Прозоров

Караганда

3

Класс Союзный-Ю

Артём Журавлёв

Караганда

1

Влад Доронин

Рудный

2

Кирилл Лебедкин

Рудный

3

Класс Войтовича

Максим Щеглов

Рудный

1

Сергей Боченков

Рудный

2

Александр Лященко

Костанай

3

Класс Ракет

Максим Гордеев

Караганда

1

Денис Акимов

Караганда

2

Никита Шаповалов

Рудный

3

Класс Интер-Ю

Влад Юреко

Караганда

1

Александр Чубурдинский

Караганда

2

Артём Журавлёв

Караганда

3

Класс Союзный-А

Николай Нурлабеков

Караганда

1

Сергей Козулин

Караганда

2

Максим Самиков

Караганда

3

Класс Интер-А

Максим Щеглов

Рудный

1

Александр Ляшенко

Костанай

2

Сергей Боченков

Рудный

3

 

Спортсмен

Город

Место

Класс Пионер

Дмитрий Щеглов

Рудный

1

Денис Акимов

Караганда

2

Владимир Прозоров

Караганда

3

Класс Союзный-Ю

Артём Журавлёв

Караганда

1

Влад Доронин

Рудный

2

Кирилл Лебедкин

Рудный

3

Класс Войтовича

Максим Щеглов

Рудный

1

Сергей Боченков

Рудный

2

Александр Лященко

Костанай

3

Класс Ракет

Максим Гордеев

Караганда

1

Денис Акимов

Караганда

2

Никита Шаповалов

Рудный

3

Класс Интер-Ю

Влад Юреко

Караганда

1

Александр Чубурдинский

Караганда

2

Артём Журавлёв

Караганда

3

Класс Союзный-А

Николай Нурлабеков

Караганда

1

Сергей Козулин

Караганда

2

Максим Самиков

Караганда

3

Класс Интер-А

Максим Щеглов

Рудный

1

Александр Ляшенко

Костанай

2

Сергей Боченков

Рудный

3



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Комментарии к новости
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§ electro
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 05.08.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как отметил его отец Влада Виктор

Здесь одно из слов явно лишнее :-x

[Исправлено: electro, 05.08.2019 - 20:44]
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§ zloy kyrgyz
Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 05.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
костанаец- с маленькой буквы, Свой кард я купил в России-кард это ножик восточный а машина-карт, скорость кардов на прямой достигает 180 км/ч-опять кард, костанайцами и рудничанами- и опять с маленькой буквы. Не прткапываюсь :-)
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§ Георгий ГОВОРОВ
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 7
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправили, спасибо.
Профайл

§ Георгий ГОВОРОВ
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 7
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, что внимательно читаете наши публикации. Вы правы, правильно писать карт. Мы исправим. Однако, костанаец и рудничанин пишутся с маленькой буквы. Но если "житель Костаная", то с большой.
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 05.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий-совет, перед тем как делать маневр для взятия нужного ракурса при фотографирования приезжей звезды, убедитесь что сзади вас нет кучи ваших коллег а особенно сьемочной группы снимающей все действо на камеру и транслирующих все это онлайн на лэд-экран) ваш портфель немного загораживал обзор) не прикапываюсь :-)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.08.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники все славянской наружности. Очень странно
Профайл Посетить вебсайт

§ maxsaf
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

А на скачках - наоборот. И правда, странно ))
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§ Ваш земляк
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.19 - 23:29
Комментарий удален модератором.
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Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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