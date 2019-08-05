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Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Врага Не понял, а кто враг то?))) :lol: :lol: :lol:
05.08.19 15:59
Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Кстати, у вас, как и у пиндосов тожа, ваще по этой теме опа. Там можно раскошелится за "изнасилование" глазами, либо за сексуальное домогательство предложением попить кофэ....
05.08.19 15:58
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале: Врага надо знать в лицо
05.08.19 15:55
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В банке приколов? На тенге остаток примерно 200 000 тенге. Евро это 500.Бывает и больше остаётся В сберкассе у меня счёт... :lol: :oops: :-P
05.08.19 15:55
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95: так что будте осторожны мужики) Вот тут я согласен...
05.08.19 15:54
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Не жарко и почти без дождей - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

5 августа 2019, 15:55 |  Общество

Во вторник, 6 августа, синоптики ожидают в Костанайской области местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17, местами +20 градусов, днём +25...+30, местами 33 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В среду, 7 августа, ночью местами возможны дожди и грозы. Порывы западного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+13, местами +16 градусов, а днём +20...+25, местами до +28 градусов.

- В Костанае во вторник ночью и утром ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит ночью +14...+16, днём +27...+29 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре без осадков. Температура ночью +9...+11, днём +22...+24 градуса.
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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