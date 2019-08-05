Не жарко и почти без дождей - прогноз погоды в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 6 августа, синоптики ожидают в Костанайской области местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17, местами +20 градусов, днём +25...+30, местами 33 градуса.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В среду, 7 августа, ночью местами возможны дожди и грозы. Порывы западного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8...+13, местами +16 градусов, а днём +20...+25, местами до +28 градусов.
- В Костанае во вторник ночью и утром ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит ночью +14...+16, днём +27...+29 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В среду в областном центре без осадков. Температура ночью +9...+11, днём +22...+24 градуса.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 7
Всего: 119
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Врага Не понял, а кто враг то?))) :lol: :lol: :lol:
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Кстати, у вас, как и у пиндосов тожа, ваще по этой теме опа. Там можно раскошелится за "изнасилование" глазами, либо за сексуальное домогательство предложением попить кофэ....
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале: Врага надо знать в лицо
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В банке приколов? На тенге остаток примерно 200 000 тенге. Евро это 500.Бывает и больше остаётся В сберкассе у меня счёт... :lol: :oops: :-P
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95: так что будте осторожны мужики) Вот тут я согласен...