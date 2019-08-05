Первые 14 заявлений от жителей Костанайской области, которые претендуют на ипотеку под 2%, рассматривает Жилстройсбербанк

Такая ставка прописана в социальной жилищной программе «Бакытты отбасы». Она предназначена для семей, имеющих детей-инвалидов, а также для многодетных и неполных семей.

- На 1 июля текущего года в очереди на получение жилья стоят 6 192 человека из вышеназванных категорий, - доложила сегодня, 5 августа, на селекторном совещании с акимами городов и районов руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Гульнар АБЕНОВА,- большая часть из них - 4 822 - представляют неполные семьи, 402 – семьи, воспитывающие детей инвалидов, 968 - многодетные.

В республике на реализацию новой программы направляется 50 млрд тенге, в Костанайскую область - 1 млрд 870 млн тенге. Количество направлений на кредитование лимитировано. Регион получил 225 направлений, которые распределены по городам и районам пропорционально количеству проживающих в них людей, которые подпадают под действие этой программы.

Жилищные комиссии уже приняли 448 заявлений. Но, как сообщил и. о. директора КОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Игорь ГУСЕВ, на рассмотрении банка пока находится лишь 14.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ потребовал работать активнее и назвал условия кредитования прекрасными.

- Кредит под такой процент сроком на 20 лет где еще найдешь? - сказал он. - Можно приобретать жилье не только новое, но и на вторичном рынке. Это же актуально для районов, где немало пустующих домов!

Пока наибольшее количество заявителей обратилось в Костанае - 313 человек. В Рудном - 37, в Костанайском районе – 38 человек. Пока ни одного заявителя нет в Алтынсаринском, Джангельдинском, Карасуском, Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском районах. Аким области считает, что это связано с неинформированностью граждан. Потребовал от подчиненных «отработать всех», тем более, что есть районы, где граждан, соответствующих условиям программы, всего 5-6.

В Костанае, Рудном, Костанайском районе в ближайшие 10 дней будут установлены билборды с информацией о программе.

Между акиматом Костанайской области и АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписаны соглашения по домам № 7 и № 47 в микрорайоне Юбилейный областного центра, в которых выделены 98 квартир для указанных выше категорий очередников. Из них 33 – 3-комнатные, 51– 2-комнатные и 14 – 1-комнатные квартиры. Цена жилья варьируется от 5,2 млн тенге за 1-комнатную квартиру до 9,6 млн тенге за 3-комнатную квартиру.

Основные условия для претендентов - казахстанское гражданство: наличие среднего дохода за последние 6 месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 1 МЗП в месяц (42 500 тенге), без учета государственных пособий семьям, имеющим детей; наличие семейного совокупного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности; подтверждение платежеспособности; подтверждение постановки на учет как нуждающегося в жилье; для неполных семей - истечение 3-х летнего срока с момента расторжения брака на дату подачи заявления.