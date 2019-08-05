Форум
Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Врага Не понял, а кто враг то?))) :lol: :lol: :lol:
05.08.19 15:59
Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Кстати, у вас, как и у пиндосов тожа, ваще по этой теме опа. Там можно раскошелится за "изнасилование" глазами, либо за сексуальное домогательство предложением попить кофэ....
05.08.19 15:58
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале: Врага надо знать в лицо
05.08.19 15:55
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В банке приколов? На тенге остаток примерно 200 000 тенге. Евро это 500.Бывает и больше остаётся В сберкассе у меня счёт... :lol: :oops: :-P
05.08.19 15:55
maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95: так что будте осторожны мужики) Вот тут я согласен...
05.08.19 15:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Первые 14 заявлений от жителей Костанайской области, которые претендуют на ипотеку под 2%, рассматривает Жилстройсбербанк

Галина КАТКОВА

5 августа 2019, 12:36 |  ЖКХ

Такая ставка прописана в социальной жилищной программе «Бакытты отбасы». Она предназначена для семей, имеющих детей-инвалидов, а также для многодетных и неполных семей.

- На 1 июля текущего года в очереди на получение жилья стоят 6 192 человека из вышеназванных категорий, - доложила сегодня, 5 августа, на селекторном совещании с акимами городов и районов руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Гульнар АБЕНОВА,- большая часть из них - 4 822 - представляют неполные семьи, 402 – семьи, воспитывающие детей инвалидов, 968 - многодетные.

В республике на реализацию новой программы направляется 50 млрд тенге, в Костанайскую область - 1 млрд 870 млн тенге. Количество направлений на кредитование лимитировано. Регион получил 225 направлений, которые  распределены по городам и районам пропорционально количеству проживающих в них людей, которые подпадают под действие этой программы.

Жилищные комиссии уже приняли 448 заявлений. Но, как сообщил и. о. директора КОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Игорь ГУСЕВ, на рассмотрении банка пока находится лишь 14.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ потребовал работать активнее и назвал условия кредитования прекрасными.

- Кредит под такой процент сроком на 20 лет где еще найдешь? - сказал он. - Можно приобретать жилье не только новое, но и на вторичном рынке. Это же актуально для районов, где немало пустующих домов!

Пока наибольшее количество заявителей обратилось в Костанае - 313 человек. В Рудном - 37, в Костанайском районе – 38 человек. Пока ни одного заявителя нет в Алтынсаринском, Джангельдинском, Карасуском, Наурзумском, Сарыкольском, Узункольском районах. Аким области считает, что это связано с неинформированностью граждан. Потребовал от подчиненных «отработать всех», тем более, что есть районы, где граждан, соответствующих условиям программы, всего 5-6.

В Костанае, Рудном, Костанайском районе в ближайшие 10 дней будут установлены билборды с информацией о программе.

Между акиматом Костанайской области и АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписаны соглашения по домам № 7 и № 47 в микрорайоне Юбилейный областного центра, в которых выделены 98 квартир для указанных выше категорий очередников. Из них 33 – 3-комнатные, 51– 2-комнатные и 14 – 1-комнатные квартиры. Цена жилья варьируется от 5,2 млн тенге за 1-комнатную квартиру до 9,6 млн тенге за 3-комнатную квартиру.

Основные условия для претендентов - казахстанское гражданство: наличие среднего дохода за последние 6 месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 1 МЗП в месяц (42 500 тенге), без учета государственных пособий семьям, имеющим детей; наличие семейного совокупного дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности; подтверждение платежеспособности; подтверждение постановки на учет как нуждающегося в жилье; для неполных семей - истечение 3-х летнего срока с момента расторжения брака на дату подачи заявления.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.08.19 15:55 Не жарко и почти без дождей - прогноз погоды в Костанае и области
05.08.19 14:36 Нарушил ПДД при повороте. Полиция прокомментировала ДТП с участием пассажирского автобуса в Костанае
05.08.19 13:17 Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
05.08.19 11:21 Перевозчики отказываются от обслуживания дачных маршрутов в Рудном
05.08.19 08:49 Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
04.08.19 22:03 "Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и вышел в лидеры КПЛ
04.08.19 17:38 В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
04.08.19 16:00 Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
04.08.19 13:12 Давление на тенге сохранится - экономисты
04.08.19 10:28 Как удалить сертификат Qaznet Trust Network

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ unrepeatable
Re: Первые 14 заявлений от жителей Костанайской области, которые...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 05.08.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это реально отличный шанс для молодых семей. Ведь не у всех полная сумма, а уж тем более покрыть сразу 25 процентов от стоимости.Здесь же отличный шанс по приемлемой цене.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 7
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх