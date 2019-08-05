"Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и вышел в лидеры КПЛ
Vesti.kz
Футболисты "Атырау" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 4 августа, на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 0:1.
Победу "Тоболу" принес гол ивуарийского форварда Сенина Себаи, который забил на 38-й минуте. Для африканца этот мяч стал четвертым в КПЛ.
Во втором тайме "Тобол" мог увеличить счет, но вратарь "Атырау" Антун Маркович справился сначала с ударом Бауыржана Турысбека с пенальти, а затем и с добиванием Себаи.
Для "Тобола" эта победа стала первой с 30 июня и первой после отставки главного тренера Владимира Газзаева, которого заменил Нурбол Жумаскалиев. Костанайцы, у которых теперь 42 очка, вернулись на первое место в КПЛ, опережая "Астану" и "Кайрат" на один балл.
В свою очередь "Атырау", который до встречи с "Тоболом", выиграл два матча подряд, имеет в своем активе 18 очков и идет на десятом месте - по итогам сезона команда с этой позиции играет стыковой матч с бронзовым призером первой лиги.
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