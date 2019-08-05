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"Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и вышел в лидеры КПЛ

Vesti.kz

4 августа 2019, 22:03 |  Спорт

Футболисты "Атырау" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 4 августа, на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 0:1. 

 

Победу "Тоболу" принес гол ивуарийского форварда Сенина Себаи, который забил на 38-й минуте. Для африканца этот мяч стал четвертым в КПЛ. 

Во втором тайме "Тобол" мог увеличить счет, но вратарь "Атырау" Антун Маркович справился сначала с ударом Бауыржана Турысбека с пенальти, а затем и с добиванием Себаи. 

Для "Тобола" эта победа стала первой с 30 июня и первой после отставки главного тренера Владимира Газзаева, которого заменил Нурбол Жумаскалиев. Костанайцы, у которых теперь 42 очка, вернулись на первое место в КПЛ, опережая "Астану" и "Кайрат" на один балл. 

В свою очередь "Атырау", который до встречи с "Тоболом", выиграл два матча подряд, имеет в своем активе 18 очков и идет на десятом месте - по итогам сезона команда с этой позиции играет стыковой матч с бронзовым призером первой лиги. 
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Комментарии к новости
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§ Ахмат
Re: "Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 04.08.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь с этой победы темный период "Тобола" закончился, вперед к новым успехам!
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