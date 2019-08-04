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В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных

Сания ТОЙКЕН, Радио "Азаттык"

4 августа 2019, 17:38 |  Общество

4 августа в селе Акмол под Нур-Султаном около двух десятков гражданских активистов провели акцию в поддержку граждан, подвергшихся преследованиям и заключенных в тюрьмы в Казахстане, по мнению правозащитников и общественности, по политическим мотивам, во время которой потребовали их освобождения.

У монумента «Арка скорби» на территории музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» около двух десятков активистов требуют освободить политических заключенных. Акмол, 4 августа 2019 года.

Активисты собрались у монумента «Арка скорби» на территории музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», сообщает Радио "Азаттык".

Участники акции, преимущественно женщины, держали в руках плакаты с фотографиями 28 граждан – тех, кого правозащитники уже признали политическими заключенными, а также тех, кто подпадает под критерии, составленные правозащитниками для присвоения такого статуса. Собравшиеся поочередно выступили с изложением того, за что, по их мнению, подверглись преследованиям эти 28 человек. Выступление каждого участника завершалось общим скандированием лозунга «Бостандық!», «Свободу политзаключенным!».

«Мы приехали в это место, в “АЛЖИР”, — Акмолинский лагерь жен изменников родины, как назывался он раньше при Сталине, – не зря. Сегодня мы, к сожалению, имеем таких же жертв системы, диктатуры. Мы считаем позором, что после 30 лет независимости в стране имеются политические заключенные», – сказала одна из участниц акций.

«Невинные люди, которые пострадали от сталинской системы, проходили огромнейшие пытки и лишения, их разлучали с их семьями, дети росли без матерей. Точно так же как и сегодня, к сожалению, детей отнимали от груди матери <…> Сегодня, к сожалению, в независимом Казахстане, после 30 лет независимости, мы до сих пор имеем политических заключённых, мы до сих пор имеем жертв и людей, которые страдают, которые теряют свое здоровье в тюрьмах, которые теряют свою жизнь, годы жизни, у которых отняли самое важное – время и здоровье, возможность быть рядом с близкими», — добавила она.

На акции были озвучены имена граждан, которых активисты считают политзаключенными, среди них – диссидент и поэт Арон Атабек, бывший президент компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев, гражданский активист Макс Бокаев и предприниматель Искандер Еримбетов. Собравшиеся рассказали об уголовных делах в отношении Оксаны Шевчук, Жазиры Демеуовой и Гульзипы Джаукеровой – многодетных матерей и матерей-одиночек, которых заключили под стражу по подозрению в причастности к запрещенной в стране организации.

Также были озвучены имена Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева, двух фигурантов так называемого дела «джихадистов», признанных политзаключенными. Среди вероятных кандидатов в список – озвучены имена лидера независимой профсоюзной организации Ерлана Балтабая, а также лидера незарегистрированного движения «Атажұрт еріктілері» Серикжана Билаша. Прозвучало также имя гражданского активиста Кайырлы Омара, а также осуждённых журналистов, блогеров, рэперов и рядовых граждан, имена которых редко появляются в средствах информации.

Обычно под «политическим заключенным» понимают лицо, находящееся в тюрьме в связи со своей политической деятельностью, в частности оппозиционной, или с критикой властей своей страны.

АЛЖИР – так сокращенно назывался Акмолинский лагерь жен изменников родины, который существовал в 1938—1953 годы недалеко от территории, где расположена нынешняя столица Казахстана. Заключенными АЛЖИРа были ЧСИРы — члены семей изменников родины.

Село Акмол (до 2007 года село Малиновка), административный центр Целиноградского района Акмолинской области, расположено в 40 километрах от казахстанской столицы.

В настоящее время в Нур-Султане памятника жертвам политических репрессий нет. В 2008 году памятник жертвам политических репрессий был демонтирован и перенесен в музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР».

Правозащитники критикуют власти Казахстана за подавление инакомыслия, основных свобод и говорят о политических заключенных в Казахстане. Власти отрицают существование политзаключенных.
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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