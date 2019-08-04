В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных

4 августа в селе Акмол под Нур-Султаном около двух десятков гражданских активистов провели акцию в поддержку граждан, подвергшихся преследованиям и заключенных в тюрьмы в Казахстане, по мнению правозащитников и общественности, по политическим мотивам, во время которой потребовали их освобождения.

У монумента «Арка скорби» на территории музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» около двух десятков активистов требуют освободить политических заключенных. Акмол, 4 августа 2019 года.

Активисты собрались у монумента «Арка скорби» на территории музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», сообщает Радио "Азаттык".

Участники акции, преимущественно женщины, держали в руках плакаты с фотографиями 28 граждан – тех, кого правозащитники уже признали политическими заключенными, а также тех, кто подпадает под критерии, составленные правозащитниками для присвоения такого статуса. Собравшиеся поочередно выступили с изложением того, за что, по их мнению, подверглись преследованиям эти 28 человек. Выступление каждого участника завершалось общим скандированием лозунга «Бостандық!», «Свободу политзаключенным!».

«Мы приехали в это место, в “АЛЖИР”, — Акмолинский лагерь жен изменников родины, как назывался он раньше при Сталине, – не зря. Сегодня мы, к сожалению, имеем таких же жертв системы, диктатуры. Мы считаем позором, что после 30 лет независимости в стране имеются политические заключенные», – сказала одна из участниц акций.

«Невинные люди, которые пострадали от сталинской системы, проходили огромнейшие пытки и лишения, их разлучали с их семьями, дети росли без матерей. Точно так же как и сегодня, к сожалению, детей отнимали от груди матери <…> Сегодня, к сожалению, в независимом Казахстане, после 30 лет независимости, мы до сих пор имеем политических заключённых, мы до сих пор имеем жертв и людей, которые страдают, которые теряют свое здоровье в тюрьмах, которые теряют свою жизнь, годы жизни, у которых отняли самое важное – время и здоровье, возможность быть рядом с близкими», — добавила она.

На акции были озвучены имена граждан, которых активисты считают политзаключенными, среди них – диссидент и поэт Арон Атабек, бывший президент компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев, гражданский активист Макс Бокаев и предприниматель Искандер Еримбетов. Собравшиеся рассказали об уголовных делах в отношении Оксаны Шевчук, Жазиры Демеуовой и Гульзипы Джаукеровой – многодетных матерей и матерей-одиночек, которых заключили под стражу по подозрению в причастности к запрещенной в стране организации.

Также были озвучены имена Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева, двух фигурантов так называемого дела «джихадистов», признанных политзаключенными. Среди вероятных кандидатов в список – озвучены имена лидера независимой профсоюзной организации Ерлана Балтабая, а также лидера незарегистрированного движения «Атажұрт еріктілері» Серикжана Билаша. Прозвучало также имя гражданского активиста Кайырлы Омара, а также осуждённых журналистов, блогеров, рэперов и рядовых граждан, имена которых редко появляются в средствах информации.

Обычно под «политическим заключенным» понимают лицо, находящееся в тюрьме в связи со своей политической деятельностью, в частности оппозиционной, или с критикой властей своей страны.

АЛЖИР – так сокращенно назывался Акмолинский лагерь жен изменников родины, который существовал в 1938—1953 годы недалеко от территории, где расположена нынешняя столица Казахстана. Заключенными АЛЖИРа были ЧСИРы — члены семей изменников родины.

Село Акмол (до 2007 года село Малиновка), административный центр Целиноградского района Акмолинской области, расположено в 40 километрах от казахстанской столицы.

В настоящее время в Нур-Султане памятника жертвам политических репрессий нет. В 2008 году памятник жертвам политических репрессий был демонтирован и перенесен в музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР».

Правозащитники критикуют власти Казахстана за подавление инакомыслия, основных свобод и говорят о политических заключенных в Казахстане. Власти отрицают существование политзаключенных.