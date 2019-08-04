Давление на тенге сохранится - экономисты

Курс национальной валюты к доллару продолжает удерживаться вблизи отметки 385 тенге за доллар. По итогам торговой недели средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 91 тиын, до 385,83 тенге за доллар.

При этом средний объем торгов долларом на KASE составил 159,3 миллиона долларов в день, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Давление на тенге усилилось к концу недели на фоне резкого снижения нефтяных котировок и дешевеющего рубля. Так, президент США Дональд Трамп намерен расширить торговое противостояние с Пекином, введя новые 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Сообщение Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары повысили и без того сильное давление на нефтяные котировки. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent в четверг снизилась более чем на 6 процентов, до 61,17 доллара.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином начинает сказываться на активности в производственном секторе, что ведет к снижению спроса на нефть.

Также возросло давление на российскую валюту. Вдобавок к падению цен на нефть на российский рынок давит угроза введения новых санкций США. СМИ стало известно о том, что Дональд Трамп подпишет указ, открывающий дорогу к введению второго пакета санкций против РФ за отравление Скрипалей. При этом в Москве отвергают все обвинения в свой адрес.

Данные новости привели к ослаблению российской валюты. Курс по паре USDRUB за неделю достиг уровня 65,25 рубля за доллар, таким образом, рубль ослаб на 3 процента. Между тем рубль также дешевеет на казахстанской бирже - курс по паре RUBKZT за неделю снизился на 12 тиын, до 5,99 тенге за рубль.

Таким образом, снижение стоимости нефти, вызванное новым витком торгового противостояния США и Китая, и слабеющий рубль будут оказывать давление на тенге в начале следующей недели.