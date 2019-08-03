Тягали КамАЗ, метали школьников и поднимали стальной меч - турнир по силовому экстриму "Стальной характер" стартовал в Рудном

Соревнования начались вечером в пятницу, 2 августа, в парке культуры и отдыха. Турнир международный – приехали силачи из Кургана и Тюмени, объединившись в команду «Pitbull». Решение об их участии было принято всего за 4 дня до турнира.

Планировалось выступление спортсменов из Челябинска, но они не смогли встроиться в расписание. Костанай представляет команда «Commandos», Рудный - «Горняцкие титаны», Нур-Султан - «Strong man». В каждой команде - 4 спортсмена. Есть и звёзды силового экстрима.

Столичный спортсмен Сергей ЦЫРЮЛЬНИКОВ - 4-кратный рекордсмен мира по силовым номерам. Кроме того, среди его достижений есть рекорд, зафиксированный Книгой Гиннеса - за 34 секунды он 8 раз одной рукой поднял живого человека весом 106 кг и побил достижение шведского спортсмена, который в 2012 году смог поднять такого же человека только 7 раз за 40 секунд. На просьбы журналистов объяснить, как ему это удалось, Сергей ответил просто: «Главное - не ссать! И всё получится».

- В Казахстане, если быть искренним, пока главная проблема для развития силового экстрима – недостаток финансирования, - отметил Цырюльников. – Ребята, которые занимаются силовым экстримом, не имеют какой-либо базы, нет определённых школ. Поэтому в России этот вид спорта развит гораздо лучше. Но, благодаря фанатам силового экстрима, мы развиваемся, хоть и маленькими шажками. Надеюсь, со временем государство будет больше уделять нам внимания. Чтобы о нашей стране знали, а мы могли взаимодействовать.

На пресс-конференции перед соревнованиями спортсмены не скромничали и подзадоривали соперников. Президент федерации силового экстрима Нур-Султана Дмитрий АСТАПЦОВ заявил: «На каждого спортсмена из «Горняцкого титана» у нас найдётся свой ответ».

В его словах прослеживалось желание взять реванш за прошлогоднее поражение рудненской команде.

- У нас силовой экстрим развит очень хорошо, часто приходится выбирать турнир, куда поедешь, - рассказал капитан команды «Pitbull» Андрей ЯЩУК. - Что касается рудненского турнира, для нас это будет выездная тренировка. Какие-то у вас детские веса. У нас девочки и то с большими тяжестями бегают. Посмотрим, что нам завтра покажут.

Рудничане не стали раскрывать свои секреты. Так что отвечать пришлось костанайцам. Кстати, они на турнире - самая молодая команда.

- Силовой экстрим для нас в новинку, мы больше занимаемся пауэрлифтингом. Тренироваться нам, как и рудненским спортсменам, не на чем. Нет у нас железа, которое можно было бы гнуть, ограничиваемся штангами и снарядами, - рассказал капитан «Commandos» Валерий КАЛЕПОВ. – Пусть нам не хватит опыта, противостоять командам будем за счёт своих морально-волевых качеств. Громких слов говорить не будем, потом кому-то придётся за них отвечать.

Первые соревнования - в личном зачете - прошли 2 августа. 10-тонный КамАЗ, который обычно грузит руду на ССГПО, нужно было протащить за собой 15-20 м.

Буксировку автомобиля в силовом экстриме называют «Track pull». В этом соревновании лучшим признали Андрея Ящука. Он так старался, что даже до крови стёр руки об канат. Как признался «НГ» победитель, для него это не самое тяжёлое испытание.

- Силовым экстримом занимаюсь 4 года, - рассказал капитан российской команды. - Мой рекорд – 22 тонны. Сегодня асфальт неровный, шлейки из тросов тоже оставляют желать лучшего, да и я сам забыл свою специальную обувь. Без неё сегодня часто ноги проскальзывали и я падал.

Самым зрелищным стал этап метания снаряда - хотя бы потому, что место круглых дисков заняли школьники.

Двое ребят из рудненской секции дзюдо вызвались сами. Оба весят по 55 кг. "Снаряды" одели в защитные жилеты и силачи стали бросать их на заранее подготовленные маты, немного намокшие от дождика.

Дальше всех свой "снаряд" метнул Сергей Бобренко из команды «Горняцкие титаны».

Последним испытанием для силачей стал стальной меч. Его вес держится в тайне, но, судя по усилиям спортсменов, он явно измеряется трёхзначной цифрой. Поднять меч нужно было с помощью вытянутой руки на 5 см от земли. Организаторы предложили руднианам проверить тяжесть меча. Вызвались 5 крепких парней, которые быстро пожалели об этом.

Лишь одному удалось на секунду оторвать меч от земли.

Поэтому меч передали профессионалам. Андрей Ящук продержал оружие 29 секунд. Казалось, что он и здесь выбьется в лидеры.

Но в итоге его время побил силач из Нур-Султана Сергей Лаптев, который держал меч на весу 31 секунду. Недаром он официально признан столичной федерацией по силовому экстриму самым сильным стронгменом Казахстана.

Победителей в личном зачете наградили медалями.

Командные соревнования пройдут сегодня, 3 августа, вечером в рамках празднования Дня города и Дня металлурга. Выступления силачей начнутся на центральной площади Рудного в 18:00. Сразу после них выступят местные творческие коллективы, а затем на сцену выйдет известная украинская поп-группа "Артик и Асти". И не забудьте про грандиозный праздничный салют.