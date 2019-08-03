Женщина лишилась рук и ног после того, как ее лизнула собака

Обычная игра с собакой привела к тому, что жительница американского Огайо лишилась рук и ног в результате проникшей в ее организм опасной инфекции, содержавшейся в слюне животного, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Hi-News.ru.

Источник фото hi-news.ru

У Мэри Трейнер начало быстро ухудшаться состояние здоровья, появились боли в спине, резкие перепады температуры, тошнота. Врачи принялись агрессивно лечить ее медикаментами, но состояние женщины стремительно ухудшалось с каждым часом. Более того, налицо были все признаки развития сепсиса - общего поражения организма болезнетворными микробами.

Медики решили поместить Мари в искусственную кому (медикаментозный сон), чтобы замедлить развитие болезни, и взяли анализы крови. Оказалось, что ее организм поражен бактерией капноцитофагом. Все время, пока Мари находилась в состоянии искусственной комы, врачи боролись за ее жизнь. У женщины почернели руки и ноги, что указывало на развитие гангрены - отмирание клеточной ткани. Хирурги провели несколько операций по удалению пораженных участков, но это не помогло.

В итоге медики были вынуждены пресечь распространение инфекции и избавиться от гангрены единственным методом - ампутировать руки и ноги. После десяти дней медикаментозного сна женщина очнулась уже без конечностей.

"Очнувшись в больнице, я не сразу поняла, где нахожусь. Было очень тяжело обнаружить, что они удалили мне ноги и руки. Тяжело принять это", - рассказала женщина в интервью Fox 8.

Врачи считают, что бактерии капноцитофаги попали в организм Мари от одной из ее собак через небольшую царапину на руке хозяйки во время обычной игры с животным. Портал Science Alert со ссылкой на американских ученых сообщает, что эти бактерии встречаются в слюне 74 процентов всех собак на Земле. Также они содержатся слюне кошек, но передаются от них человеку гораздо реже. При этом, находясь в организме животного, они не несут для него никакого вреда.