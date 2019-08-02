Ответственность судебных исполнителей за взыскание алиментов ужесточат в Казахстане

Законопроект, предусматривающий такую возможность, внесен в парламент, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Semyaizakon.ru

Инициирован законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности судебных исполнителей за ненадлежащее исполнение решения суда по взысканию алиментов, сказал заместитель директора департамента по исполнению судебных актов министерства юстиции Казахстана Амир Умаров.

- У нас есть три вида ответственности для судебных исполнителей: дисциплинарная, приостановление лицензии и прекращение лицензии. Сейчас по общему формату идет либо приостановление или прекращение, исходя из степени нарушения. В самую высшую степень нарушения мы предлагаем приравнять неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов, - сказал журналистам в ходе встречи министра юстиции с представителями НПО Амир Умаров.

Он добавил, если решение суда ненадлежащим образом исполнено, то оно автоматически должно вести к прекращению лицензии судебного исполнителя.

- Если он в течение отведенного на взыскание двухмесячного срока не взыскал и не предпринял никаких мер, то это будет основанием для прекращения лицензии. Основанием проверки будет жалоба от граждан в Минюст. Эта норма в законную норму не вступила, законопроект находится в мажилисе. Ориентировочный срок принятия поправок закона об исполнительном производстве судебных исполнителей до конца года, - объяснил Умаров.