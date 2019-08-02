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Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
ГИП: А почему молчит Тарасов в лице отдела ЖКХ Акимата? Почему не проконтролировал работу? Я ж писал - у нас очень много упростили. Есть сертификат на продукцию - этого достаточно! И там даже...
02.08.19 19:01
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Я же в деревне уже писал про это.
02.08.19 18:47
ГИП
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang: Вот сертификат (взято отсюда): Этот сертификат, который указывает на продукцию (плиты) из полимеров стирола, они не скрывают, и готовы показать снова и снова, - судя по статье в...
02.08.19 18:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Дракош, а ты чего всё ещё "зелёный", прокололся хде? :lol:
02.08.19 18:45
Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Гога: Вот такой должен быть !! Ну это Таркет, весьма серьёзный производитель линолеума. Видел ролик, у них очень серьёзно относятся к составам и есть лаборатории. Да если вы уроните бычок это...
02.08.19 18:44
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Ответственность судебных исполнителей за взыскание алиментов ужесточат в Казахстане

2 августа 2019, 14:50 |  Государство

Законопроект, предусматривающий такую возможность, внесен в парламент, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Semyaizakon.ru

Инициирован законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности судебных исполнителей за ненадлежащее исполнение решения суда по взысканию алиментов, сказал заместитель директора департамента по исполнению судебных актов министерства юстиции Казахстана Амир Умаров.

- У нас есть три вида ответственности для судебных исполнителей: дисциплинарная, приостановление лицензии и прекращение лицензии. Сейчас по общему формату идет либо приостановление или прекращение, исходя из степени нарушения. В самую высшую степень нарушения мы предлагаем приравнять неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов, - сказал журналистам в ходе встречи министра юстиции с представителями НПО Амир Умаров.

Он добавил, если решение суда ненадлежащим образом исполнено, то оно автоматически должно вести к прекращению лицензии судебного исполнителя.

- Если он в течение отведенного на взыскание двухмесячного срока не взыскал и не предпринял никаких мер, то это будет основанием для прекращения лицензии. Основанием проверки будет жалоба от граждан в Минюст. Эта норма в законную норму не вступила, законопроект находится в мажилисе. Ориентировочный срок принятия поправок закона об исполнительном производстве судебных исполнителей до конца года, - объяснил Умаров.

 
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* drakon
Re: Ответственность судебных исполнителей за взыскание алиментов...
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню,помню, как с меня - взыскивали.
Некоторые бухгалтеры даже - не верили,
что я такой Плохой - человек... :lol: :oops: ;-)
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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