Форум
Горожанин_kst
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
yudjin: Хуже чем наш отрезок Чкалова, в микрорайонах, уже только просека в лесу.
02.08.19 11:59
jekiboy
Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в Костанае
dandiv: Что-то я не помню такого толкования в ПДД, а Вы - водители видели в ПДД такое? раздел 10(Скорость движения) пункт 4 подпункт 5.резко тормозить, если это не требуется для предотвращения...
02.08.19 11:42
alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
название статьи дает сама себе ответ. добавить нечего.
02.08.19 11:39
yudjin
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60: та же изувеченная Абая. так и здесь будет. И ведь, что самое печальное, что многое за что берутся новые тендерные освоители бюджета получается либо похабно, либо не лучше прежнего, а...
02.08.19 11:38
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Приходил ко мне мужик, местный и посоветовал, нанеси ответный визит вежливости. выбери дерево где листьев побольше и повыше , и посоветуй ему его кронировать. фото образцов кронирования...
02.08.19 11:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города

Георгий ГОВОРОВ

2 августа 2019, 11:31 |  Общество

В субботу и воскресенье, 3-4 августа, рудничане будут отмечать двойной праздник: День города и День металлурга.

Праздничные мероприятия начнутся в центральном парке "Достык" 3 августа в 15:00. Здесь развернётся ярмарка продукции рудненских производителей и предпринимателей. В это же время в центре парка пройдёт "Папа парад" - праздничное шествие до городской площади, в котором примут участие мужчины и их дети. Ценители прекрасного смогут посмотреть арт-галерею картин и инсталляций. Для детей готовят конкурсы с участием аниматоров.

В 18:00 на площади перед городским акиматом для рудничан и гостей города выступят финалисты экстрим-шоу "Стальной характер", которых сменят творческие коллективы Рудного.

Здесь же выступят главные гости вечера - молодёжная поп-группа из Украины "Артик и Асти". Дуэт известен своими песнями "Грустный денс", "Под гипнозом", "Невероятно", "Ангел", "Зачем я тебе?!" и "Номер 1".

Завершится первый день праздничным салютом.

4 августа в городском парке культуры и отдыха по ул. Пушкина ждут молодежь - с 16 часов здесь можно будет понаблюдать за битвой диджеев, поучаствовать в велоквесте, поиграть с красками на арт-фестивале или попробовать свои силы в уличных танцах.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.08.19 10:41 «В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор клуба рассказал об отставке Газзаева и борьбе за золото
02.08.19 10:05 Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе
02.08.19 09:51 Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
01.08.19 19:15 Первую эндоваскулярную операцию у пациента с мальформацией сосудов головного мозга провели в Костанае
01.08.19 16:18 На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в Армении
01.08.19 13:51 "Будьте осторожны!" - посол Таджикистана в РК затронул тему экстремизма на встрече в Костанае
01.08.19 13:11 Подачу горячей воды ограничат на 2 недели в 4-х домах и 3-х объектах в Костанае
01.08.19 12:09 Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
01.08.19 11:26 Виновным в организации "электронных казино" признал суд 26-летнего костанайца
01.08.19 10:27 Электроэнергию отключат на один день в двух районах Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ zloy kyrgyz
"Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 02.08.19 - 11:52
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 2
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх