"Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города
Георгий ГОВОРОВ
В субботу и воскресенье, 3-4 августа, рудничане будут отмечать двойной праздник: День города и День металлурга.
Праздничные мероприятия начнутся в центральном парке "Достык" 3 августа в 15:00. Здесь развернётся ярмарка продукции рудненских производителей и предпринимателей. В это же время в центре парка пройдёт "Папа парад" - праздничное шествие до городской площади, в котором примут участие мужчины и их дети. Ценители прекрасного смогут посмотреть арт-галерею картин и инсталляций. Для детей готовят конкурсы с участием аниматоров.
В 18:00 на площади перед городским акиматом для рудничан и гостей города выступят финалисты экстрим-шоу "Стальной характер", которых сменят творческие коллективы Рудного.
Здесь же выступят главные гости вечера - молодёжная поп-группа из Украины "Артик и Асти". Дуэт известен своими песнями "Грустный денс", "Под гипнозом", "Невероятно", "Ангел", "Зачем я тебе?!" и "Номер 1".
Завершится первый день праздничным салютом.
4 августа в городском парке культуры и отдыха по ул. Пушкина ждут молодежь - с 16 часов здесь можно будет понаблюдать за битвой диджеев, поучаствовать в велоквесте, поиграть с красками на арт-фестивале или попробовать свои силы в уличных танцах.
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