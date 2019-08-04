"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?

В конце июля 2019 года Казнет всколыхнула история про изнасилование пассажирки "Тальго". Пользователи соцсетей написали немало постов, возмущаясь и мягкостью приговора, и самим фактом ЧП в поезде. В этой лавине мнений встречались и оправдания насильников: "сама виновата", "полуголое тело - согласие на секс" и "выпила, значит не против". Вы думаете, что этой логики придерживаются только отморозки? И в соцсетях, и в жизни то тут, то там можно услышать оправдание насилия: "сама виновата", "она была в короткой юбке" или "она же выпила".

Tengrinews.kz обратился к алматинскому психологу Татьяне Остапенко, чтобы прояснить, что не так с этой логикой. Специалист рассказывает про границы в контексте взрослых людей и темы секса, а также отвечает еще на четыре острых вопроса по теме.

ЧТО ТАКОЕ ГРАНИЦЫ ТЕЛА?

Существует четыре вида границ: границы тела, границы пространства, границы времени и границы вещей. Человек имеет право сам определять, что нравится/не нравится, подходит или не подходит ему/его телу. У человека есть право на личное пространство, куда по приглашению в согласованное время могут допускаться близкие люди. Человек имеет право сам распоряжаться своим временем. Человек имеет право на сохранность своих вещей.

Тема секса - это тема границ тела и пространства. Добровольный секс предполагает, что человек допустил партнера в зону интимного пространства. Личное пространство - это на расстоянии метра, туда подпускают только близких людей (родственников и друзей). Интимное пространство - это на расстоянии 20-30 сантиметров и ближе, туда подпускают только телесно близких людей (партнера и детей) либо специалистов (например, врача).

Важно, что даже для самых близких людей человек не может быть доступен в режиме 24/7. Человек по разным причинам имеет право отказать в доступе в интимную зону и супругу, и ребенку. Все ровно так же с доступом в личную зону: если кто-то готов к встрече с другим человеком в субботу днем, то это не означает автоматическое согласие уделять ему время каждую последующую субботу.

КАК ОТЛИЧИТЬ "ДА" ОТ "НЕТ"?

Одежда, улыбка, выпитый алкоголь - ничего из этого не говорит, что женщина согласна. Только четкое и ясное "да", только добровольное согласие.

Даже если женщина разделась, легла в постель, а потом передумала, сказала "нет", то мужчина должен остановиться, нет так нет. Все, что следует за "нет" - изнасилование. У любого человека есть "право передумать". Если женщина не сказала "нет", но машет руками, отталкивается и не дает себя раздевать, то это тоже "нет", а не заигрывание. Многие мужчины возбуждаются от сопротивления. Но если не остановиться в этот момент, то это будет изнасилование.

На тему того, как говорить "нет", есть простой и классный мультфильм про чашечку чая. Я всем рекомендую его посмотреть.

Видео с YouTube-канала "Ламповая Наука"

ПОЧЕМУ ИЗНАСИЛОВАНИЕ - ВСЕГДА ТРАВМАТИЧНЫЙ ОПЫТ?

Добровольное согласие на секс - это позволение своему телу получать удовольствие от секса. Изнасилование - это использование моего тела, чтобы другой человек получил от него удовольствие. Если секс связан с принуждением, происходит против моей воли, то этот контакт в любом случае будет травматичным. Ровно так же, как и все в нашей жизни, что происходит против нашей воли: помыть полы или выучить стихотворение.

Секс по обоюдному согласию - это субъектные отношения. Я субъект. Мой партнер - субъект. Мы учитываем желания друг друга и стараемся их удовлетворить. Когда речь идет о принуждении к сексу или изнасиловании, то человека используют как объект, не учитывая его желаний и потребностей. В этих действиях нет чувств и отношений.

Тело - это первичная граница с внешним миром, то, что отделяет человека от окружающей среды и других людей. Когда кто-то другой использует мое тело, то меня как будто нет. Как будто я мебель. Травматична и невозможность за себя постоять. Получается, что каждый следующий может использовать меня как объект?

Часто насильники говорят: "Ей понравилось". Это физиология: тело может "биологически включиться", чтобы выжить и минимально травмироваться на физическом уровне. Во время изнасилования тело может действовать отдельно от психики: это заложено природой для выживания. "Тело" само по себе, а "Я-личность" сама по себе. Механизм диссоциации работает таким образом: "Чтобы выжить и не сойти с ума, я буду думать, что все это не со мной". Тяжелые последствия могут наступить уже после, когда психика может воспринимать тело как слишком грязное, чтобы вновь с ним соединиться. Последствиями травмы могут стать серьезные психологические нарушения личности.

ПОЧЕМУ НЕДОПУСТИМО СУДИТЬ ПО ОДЕЖДЕ И ПОВЕДЕНИЮ?

В казахстанском обществе есть стереотип, что женщина чуть более открыто одетая якобы предлагает себя. Часто проводится параллель с женщинами легкого поведения, которые достаточно открыто одеваются, демонстрируя части своего тела.

Девушки и женщины действительно могут чуть ярче краситься, чуть больше выделять фигуру, когда они хотят познакомиться, понравиться. Это приглашение к контакту, но не сексуальному. Женщины по природе своей ориентированы на "поговорить", создание пары и семьи: имея гармоничный, прочный союз, они смогут спокойно выносить, родить и воспитать детей. В современном мире, если женщина будет серой мышкой, то, увы, успешный мужчина, который пресыщен яркими женскими образами, ее не увидит. Механизм "показать себя" потенциальной партнерше работает и у мужчин. Это общий принцип в природе для всех живых существ, достигших половой зрелости.

Привлекательная женщина возбуждает мужчину. Это факт, это физиология, это инстинкты. Но недопустимо запрещать женщине быть яркой, интересной, привлекательной. Стоп должен быть именно у мужчины в голове. Мужчина должен уметь управлять собственным телом. У каждого человека есть сознание, высшие психические функции, которые позволяют ему контролировать себя и свои действия.

Оправдывающие насилие любят говорить, что мужчины тоже могут быть изнасилованы женщинами. Действительно, такое бывает, потому что эрекция - это тоже чистой воды физиология. Но подсыпать условную виагру в напиток или еду - это тоже насилие. Насилием является все, что связано с использованием наших тел без нашего согласия.

Есть такое правило: в агрессии, насилии всегда виноват агрессор. Даже если жертва провоцирует, виноват всегда агрессор.

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ШИРЕ, ЧЕМ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В ПОЕЗДЕ?

Наша культура устроена таким образом, что мужчина чаще всего воспринимается как субъект: важно, что или кого он хочет, что думает, о чем мечтает. А женщина, как правило, является объектом. Послушайте анекдоты и прочую "народную мудрость": женщина должна удовлетворять мужа, а если у него появилась любовница, то это женщина какая-то не такая, что-то не то сделала, недодала. В этой логике не учитываются особенности, потребности женщины. Никто не спрашивает: совпадают ли они в сексуальных желаниях, как часто она хочет и может вступать в половые контакты, получает ли она удовлетворение? Люди в большинстве своем считают, что именно жена должна удовлетворять потребности мужа.

Насилие в браке - очень распространенная тема, которая замалчивается. Есть установка про супружеский долг, который женщина обязана выполнять. Женщины не жалуются, пока не доходит до побоев или особо извращенного секса. Только в этом случае все может стать известно общественности.

Замужние женщины знают, что они не получат поддержки ни в обществе, ни у правоохранительных органов. И предпочитают молчать, терпеть, симулировать оргазм, позволяя делать со своим телом то, что захочет муж. На консультациях женщины чаще, чем можно было бы предположить, жалуются, что они практически ничего не чувствуют, охают и ахают, чтобы все поскорее закончилось. И это тоже изнасилование. Терпеть, потому что "все так живут", - это самоизнасилование.