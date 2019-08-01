Первую эндоваскулярную операцию у пациента с мальформацией сосудов головного мозга провели в Костанае

Нейрохирург Анатолий ДУЙСЕМБИН изучал методику проведения эндоваскулярных операций в Венгрии и прошел дополнительные курсы в столице Казахстана. Неделю назад он провел первую в Костанайской области эндоваскулярную операцию пациенту с мальформацией сосудов головного мозга.

- Пациент после операции в течение недели находился в стационаре,- рассказал "НГ" нейрохирург. - Это нужно не для восстановления, поскольку операция относится к числу малоинвазивных, а исключительно для наблюдения за пациентом. Когда мы убедились, что все в порядке, больной - 26-летний мужчина - был выписан. Проводится такая операция в рамках гарантированного объема медицинской помощи бесплатно. Вообще же ее стоимость составляет 4 млн тенге. Если мальформаций в мозге пациента несколько или они сложные, есть вероятность, что понадобятся несколько операций. И все они для пациента будут бесплатными.

Мальформация возникает из-за неправильного развития сосудов - между венами и артериями образуется связь, которой при норме не должно быть, и происходит смешивание венозной и артериальной крови. Это приводит к образованию сосудистых клубочков, грозящих при разрыве геморрагическим инсультом. В результате, даже если удается спасти жизнь пациенту, то сохранность работы мозга и всех прочих систем организма - под вопросом.

Как пояснил Дуйсембин, больным с такой патологией нужно обращаться невропатологу, пройти все назначенные обследования и по результатам обследования получить направление на операцию, которую проведут в областной больнице. Ранее пациенты с мальформациями направлялись на операцию в Астану или Алматы.

В апреле 2019 года хирурги Костанайской областной больницы освоили методику проведения малоинвазиных эндоваскулярных операций на сосудах головного мозга, в результате жители региона получили возможность распрощаться с опасной аневризмой сосудов головного мозга. А в конце июля здесь начали оперировать пациентов с врожденным дефектом - артериовенозной мальформацией сосудов головного мозга.

Такие операции являются высокотехнологичными, то есть без современного оборудования и расходных материалов их выполнить невозможно. В областной больнице такое оборудование установлено в ангиографической лаборатории.

Концепция операции при мальформациях та же, что и при аневризмах: проводится эмболизация (закупорка) патологически измененного сосуда, благодаря чему он выключается из кровотока и перестает представлять опасность.

Операция проводится под рентгенологическим контролем, ввод канюли осуществляется через бедренную артерию. После операции не остается шрамов, только небольшой прокол в паховой области. С помощью канюли к нужному сосуду мозга доставляется порция специального клея, которым запаивается сосуд. Чтобы довести канюлю до нужного места по всем изгибам сосудов, не повредив ни один из них и произвести саму процедуру закупоривания, нужно высочайшее мастерство хирурга, рентгенолога, осуществляющего контроль над ходом операции и работой ассистентов.