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01.08.19 22:38
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Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
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Первую эндоваскулярную операцию у пациента с мальформацией сосудов головного мозга провели в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

1 августа 2019, 19:15 |  Общество

Нейрохирург Анатолий ДУЙСЕМБИН изучал методику проведения эндоваскулярных операций в Венгрии и прошел дополнительные курсы в столице Казахстана. Неделю назад он провел первую в Костанайской области эндоваскулярную операцию пациенту с мальформацией сосудов головного мозга.

- Пациент после операции в течение недели находился в стационаре,- рассказал "НГ" нейрохирург. - Это нужно не для восстановления, поскольку операция относится к числу малоинвазивных, а исключительно для наблюдения за пациентом. Когда мы убедились, что все в порядке, больной - 26-летний мужчина - был выписан. Проводится такая операция в рамках гарантированного объема медицинской помощи бесплатно. Вообще же ее стоимость составляет 4 млн тенге. Если мальформаций в мозге пациента несколько или они сложные, есть вероятность, что понадобятся несколько операций. И все они для пациента будут бесплатными.

Мальформация возникает из-за неправильного развития сосудов - между венами и артериями образуется связь, которой при норме не должно быть, и происходит смешивание венозной и артериальной крови. Это приводит к образованию сосудистых клубочков, грозящих при разрыве геморрагическим инсультом. В результате, даже если удается спасти жизнь пациенту, то сохранность работы мозга и всех прочих систем организма - под вопросом.

Как пояснил Дуйсембин, больным с такой патологией нужно обращаться невропатологу, пройти все назначенные обследования и по результатам обследования получить направление на операцию, которую проведут в областной больнице. Ранее пациенты с мальформациями направлялись на операцию в Астану или Алматы.

В апреле 2019 года хирурги Костанайской областной больницы освоили методику проведения малоинвазиных эндоваскулярных операций на сосудах головного мозга, в результате жители региона получили возможность распрощаться с опасной аневризмой сосудов головного мозга. А в конце июля здесь начали оперировать пациентов с врожденным дефектом - артериовенозной мальформацией сосудов головного мозга.

Такие операции являются высокотехнологичными, то есть без современного оборудования и расходных материалов их выполнить невозможно. В областной больнице такое оборудование установлено в ангиографической лаборатории. 

Концепция операции при мальформациях та же, что и при аневризмах: проводится эмболизация (закупорка) патологически измененного сосуда, благодаря чему он выключается из кровотока и перестает представлять опасность.

Операция проводится под рентгенологическим контролем, ввод канюли осуществляется через бедренную артерию. После операции не остается шрамов, только небольшой прокол в паховой области. С помощью канюли к нужному сосуду мозга доставляется порция специального клея, которым запаивается сосуд. Чтобы довести канюлю до нужного места по всем изгибам сосудов, не повредив ни один из них и произвести саму процедуру закупоривания, нужно высочайшее мастерство хирурга, рентгенолога, осуществляющего контроль над ходом операции и работой ассистентов.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Первую эндоваскулярную операцию у пациента с мальформацией...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3116
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.08.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аплодирую стоя, браво мастеру!
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§ таноми52
Re: Первую эндоваскулярную операцию у пациента с мальформацией...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 844
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.08.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как замечательно, что местные медики имеют такое оборудование и владеют такими технологиями, а не стоят где-то на обочине современной медицины. Хоть здесь у нас есть достижения
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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