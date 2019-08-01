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На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в Армении

1 августа 2019, 16:18 |  Общество
В правительстве рассказали о проблеме, которую создают "армянские" номера на дорогах Казахстана, передает Sputniknews.

© Sputnik

Казахстанцы для покупки автомобилей из США временно меняют гражданство на армянское и привозят авто в Казахстан.

На подобные меры люди идут, чтобы не платить дополнительную пошлину и купить иномарку в два раза дешевле, чем в Казахстане.

Для решения этой проблемы вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов предложил легализовать покупку казахстанцами автомобилей в Армении, чтобы людям не приходилось менять регистрацию.

"Через свои информационные каналы мы знаем, что где-то 60 тысяч машин завезено из США в Армению, чтобы распространить на весь Таможенный союз. Наши граждане получают временное местожительство в Армении, покупают эти машины как граждане уже Армении, без оплаты дополнительных пошлин, и завозят эту машину в Казахстан", - раскрыл схему завоза иномарок казахстанцами вице-министр.

Легализация ввоза иностранных авто из Армении, по мнению Ержанова, позволит решить проблемы, с которой сталкиваются дорожные полицейские.

"Полицейские не могут привлечь к ответственности таких водителей. Владельцы авто могут превышать скорость, нарушать правила дорожного движения и не нести за это никакой ответственности. Штрафы не платят, к суду не привлекаются", - добавил вице-министр.

Кроме этого, увеличение иномарок в Казахстане, по словам представителя Мининвестразвития, пагубно отразится на мерах по поддержке отечественного автопрома.

Самые популярные авто, ввозимые казахстанцами из Армении - это Mercedes и Chevrolet.

Ранее глава Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев заявил, что в Казахстане возрос спрос на отечественные авто.
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