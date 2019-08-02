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Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

2 августа 2019, 10:05 |  Государство

10 дней предстоит отдыхать жителям республики в августе. Один дополнительный день отдыха казахстанцы получат в связи с празднованием Дня Конституции.

Первый день празднования Курбан-айта в этом году приходится на субботу, 11 августа. Так как Курбан-айт в Казахстане имеет статус выходного, а не праздничного дня, то при совпадении его с субботой или воскресеньем дополнительный выходной день не предоставляется. Таким образом на следующей неделе у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет два выходных дня - 10 и 11 августа.

День Конституции, отмечаемый в стране 30 августа, в этом году выпадает на пятницу. Поэтому при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 30-го и 31 августа, а также 1 сентября.

Рабочих дней, при пятидневной рабочей неделе, в августе будет 21.
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§ maxsaf
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не хотят казахстанцы отдыхать, они хотят в в командировку, желательно в Лондон, с остановкой в нормальном отеле, и хорошенько там поработать, хотя бы пару недель :lol:
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§ Горожанин_kst
Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

На каторгу, на Майями. Пожизненно
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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