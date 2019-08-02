Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

10 дней предстоит отдыхать жителям республики в августе. Один дополнительный день отдыха казахстанцы получат в связи с празднованием Дня Конституции.

Первый день празднования Курбан-айта в этом году приходится на субботу, 11 августа. Так как Курбан-айт в Казахстане имеет статус выходного, а не праздничного дня, то при совпадении его с субботой или воскресеньем дополнительный выходной день не предоставляется. Таким образом на следующей неделе у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет два выходных дня - 10 и 11 августа.

День Конституции, отмечаемый в стране 30 августа, в этом году выпадает на пятницу. Поэтому при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 30-го и 31 августа, а также 1 сентября.

Рабочих дней, при пятидневной рабочей неделе, в августе будет 21.