"Будьте осторожны!" - посол Таджикистана в РК затронул тему экстремизма на встрече в Костанае

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана Хайрулло ИБОДЗОДА с представителями костанайского таджикско-узбекского этнокультурного объединения "Шарк" прошла в областном Доме Дружбы сегодня, 1 августа. Объединение активно работает в Костанае уже более 15 лет. Его председателю Эргашвою Холметову удалось наладить деловые связи с посольством Таджикистана в РК.

- Каждый месяц я посещаю этнокультурные объединения в различных городах Казахстана, - сказал Хайрулло Ибодзода. - Первым городом, который я посетил, был Алматы, затем Шымкент, Карагандинская область и другие. С Казахстаном мы ведем двустороннее сотрудничество с 1992 года, уже подписано более 120 документов о взаимном сотрудничестве. Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном составил $845 млн, до конца 2019 года он будет равен $1 млрд, к 2022 года он должен достигнуть цифры в $2 млрд.

Посол отметил, что продолжает изучать потенциал Казахстана. Таджикистан закупает у нас автомобили марки JAC, арматуру, железнодорожные вагоны. Планируется, что в скором времени улучшится авиасообщение между двумя странами - самолеты из Нур-Султана в Душанбе будут летать каждую неделю.

Начальник Костанайской академии им. Ш. Кабылбаева Нурлан БИЕКЕНОВ отметил, что сотрудничество между РК и РТ осуществляется и в сфере образования.

- Сейчас в нашей академии учатся 29 курсантов из Таджикистана, - сообщил он. - 58 дипломированных выпускников академии работают в уголовно-исполнительной системе Таджикистана. В следующем году на базе академии мы планируем создать центр по профилактике экстремизма "Жусан". Нам очень пригодится опыт Таджикистана, в котором очень много делается в этом направлении.

Как пояснил Биекенов, в центре противодействия экстремизму будут обучать сотрудников нашей уголовно-исполнительной системы.

- Будьте осторожны! - посоветовал посол Таджикистана. - Тема экстремизма и промывки мозгов очень актуальна сейчас. Много запрещенных организаций в мире, 80% вроде бы отправляются на учебу или на работу, а их вербуют.

Встреча в Доме Дружбы закончилась вручением послу небольших подарков.