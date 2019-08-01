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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: ты такой - счастливый! издеваются,да?
01.08.19 16:20
yudjin
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
alex_60: с каких пор Нур-Султан стал эталоном кронирования? ну это же великий нурстереотип. alex_60: и почему Кустанай должен быть как Нур-султан? скорее Кустанай станет Актобе... с его...
01.08.19 16:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-) Оччень - заметно... :lol: :lol: :lol: Но я - щастливей... :-) :-)
01.08.19 16:08
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-)
01.08.19 16:05
alex_60
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
////На примере нашей столицы города Hyp-Султан с целью придания зеленым насаждениям определенной эстетичной формы и омолаживания, проводится формирование кроны - обрезка ветвей и побегов, отдельных...
01.08.19 15:57
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"Будьте осторожны!" - посол Таджикистана в РК затронул тему экстремизма на встрече в Костанае

1 августа 2019, 13:51 |  Государство

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана Хайрулло ИБОДЗОДА с представителями костанайского таджикско-узбекского этнокультурного объединения "Шарк" прошла в областном Доме Дружбы сегодня, 1 августа. Объединение активно работает в Костанае уже более 15 лет. Его председателю Эргашвою Холметову удалось наладить деловые связи с посольством Таджикистана в РК.

- Каждый месяц я посещаю этнокультурные объединения в различных городах Казахстана, - сказал Хайрулло Ибодзода. - Первым городом, который я посетил, был Алматы, затем Шымкент, Карагандинская область и другие. С Казахстаном мы ведем двустороннее сотрудничество с 1992 года, уже подписано более 120 документов о взаимном сотрудничестве. Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном составил $845 млн, до конца 2019 года он будет равен $1 млрд, к 2022 года он должен достигнуть цифры в $2 млрд.

Посол отметил, что продолжает изучать потенциал Казахстана. Таджикистан закупает у нас автомобили марки JAC, арматуру, железнодорожные вагоны. Планируется, что в скором времени улучшится авиасообщение между двумя странами - самолеты из Нур-Султана в Душанбе будут летать каждую неделю.

Начальник Костанайской академии им. Ш. Кабылбаева Нурлан БИЕКЕНОВ отметил, что сотрудничество между РК и РТ осуществляется и в сфере образования.

- Сейчас в нашей академии учатся 29 курсантов из Таджикистана, - сообщил он. - 58 дипломированных выпускников академии работают в уголовно-исполнительной системе Таджикистана. В следующем году на базе академии мы планируем создать центр по профилактике экстремизма "Жусан". Нам очень пригодится опыт Таджикистана, в котором очень много делается в этом направлении.

Как пояснил Биекенов, в центре противодействия экстремизму будут обучать сотрудников нашей уголовно-исполнительной системы.

- Будьте осторожны! - посоветовал посол Таджикистана. - Тема экстремизма и промывки мозгов очень актуальна сейчас. Много запрещенных организаций в мире, 80% вроде бы отправляются на учебу или на работу, а их вербуют.

Встреча в Доме Дружбы закончилась вручением послу небольших подарков.
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Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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