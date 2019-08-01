Читательский рейтинг
Подачу горячей воды ограничат на 2 недели в 4-х домах и 3-х объектах в Костанае
1 августа 2019, 13:11 | ЖКХ
Причиной отключения стал ремонт тепловых сетей в рамках реконструкции ул. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото kpcdn.net
Отключение воды продлится две недели: с 1 по 15 августа. В список попали 4 жилых дома и 3 коммунально-бытовых объекта.
Жилые дома:
- ул. Гагарина 164,166,
- ул. Рабочая 145, 147/3.
Коммунально-бытовые объекты:
- Центральный стадион,
- Костанайский автодорожный колледж,
- ГККП «Центр временной адаптации и детоксикации».
Последние новости
01.08.19 13:51 "Будьте осторожны!" - посол Таджикистана в РК затронул тему экстремизма на встрече в Костанае
01.08.19 10:27 Электроэнергию отключат на один день в двух районах Костаная
01.08.19 09:04 Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
31.07.19 20:50 Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
31.07.19 20:28 Получить медсправки 086 и 083 станет проще
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 3
Всего: 188
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 188
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: ты такой - счастливый! издеваются,да?
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
alex_60: с каких пор Нур-Султан стал эталоном кронирования? ну это же великий нурстереотип. alex_60: и почему Кустанай должен быть как Нур-султан? скорее Кустанай станет Актобе... с его...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-) Оччень - заметно... :lol: :lol: :lol: Но я - щастливей... :-) :-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-)
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
////На примере нашей столицы города Hyp-Султан с целью придания зеленым насаждениям определенной эстетичной формы и омолаживания, проводится формирование кроны - обрезка ветвей и побегов, отдельных...