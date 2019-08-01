В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции? Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.

Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.

Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.

Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.

