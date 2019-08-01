Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная

О том, что в Костанае по проспекту Абая взялись обрезать нижние ветви лиственниц, читатели "НГ" сообщили 10 июля. Сообщения об этом поступали несколько раз. Люди были возмущены бессмысленностью этой операции и даже прямо называли ее вредительством.





Удаление нижних ветвей - новый вид обрезки, освоенный в областном центре. Он еще больше ослабляет и без того куцые кроны. А уж на лиственницах эта процедура просто недопустима.

Учситывая ситуацию, "НГ" отправила письменный вопрос в отдел ЖКХ акимата Костаная, в котором просила в частности ответить на следующие вопросы: с какой целью обрезаются нижние ветви у деревьев, вследствие чего тротуар и идущие по нему люди остаются незащищенными от пыли и выхлопных газов; кто инициатор обрезки; согласована ли она с руководством отдела ЖКХ; принимали ли в принятии решения приглашенные консультанты.

Ответ пришел в срок.

- Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ. - Благодарю Вас за неравнодушное отношение к зеленому фонду города Костанай. Надо признать что пристволовая обрезка лиственницы по проспекту Абая на участке от улицы Хакимжанова до улицы Баумана произведена с нарушением. По данному факту было проведено комплексное разбирательство и подрядная организация в лице ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности, а также дано поручение впредь таких ошибок не допускать. На примере нашей столицы города Hyp-Султан с целью придания зеленым насаждениям определенной эстетичной формы и омолаживания, проводится формирование кроны - обрезка ветвей и побегов, отдельных деревьев, кустарников и линейных насаждений, поддающихся формовке, не приводящая к их гибели.

Также Алексей Тарасов напомнил, о том, что «...27 февраля текущего года в акимате города Костаная было проведено собрание с участием членов городского общественного совета, депутатов городского маслихата и жителей города по вопросу кронирования и обрезки зеленых насаждений, по результатам которого принято решение об индивидуальном подходе специалистами лесного хозяйства к каждому дереву».

Именно индивидуальный подход, о котором говорилось на общественном совете, подрядчикам, выполняющим уходные работы никак не дается. Не учитывается не только состояние отдельных деревьев, но и их видовые особенности. Вопрос редакции о том, принимали ли участие в принятии решения об обрезке лиственниц специалисты лесного хозяйства, остался без ответа. Акимат признал, что такая обрезка является ошибкой. Но ни лиственницам, ни горожанам от этого не легче. Тем более, что обрезка "снизу" без учета видовых особенностей деревьев продолжается. Один из самых безобразных примеров: недалеко от департамента судебных исполнителей (Майлина 2/2) изуродовали две уцелевшие после расширения парковочного кармана липы. Кто-нибудь ответит за это?

Фото из архива "НГ"