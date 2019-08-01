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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: ты такой - счастливый! издеваются,да?
01.08.19 16:20
yudjin
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
alex_60: с каких пор Нур-Султан стал эталоном кронирования? ну это же великий нурстереотип. alex_60: и почему Кустанай должен быть как Нур-султан? скорее Кустанай станет Актобе... с его...
01.08.19 16:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-) Оччень - заметно... :lol: :lol: :lol: Но я - щастливей... :-) :-)
01.08.19 16:08
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-)
01.08.19 16:05
alex_60
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
////На примере нашей столицы города Hyp-Султан с целью придания зеленым насаждениям определенной эстетичной формы и омолаживания, проводится формирование кроны - обрезка ветвей и побегов, отдельных...
01.08.19 15:57
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Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

1 августа 2019, 12:09 |  Общество

О том, что в Костанае по проспекту Абая взялись обрезать нижние ветви лиственниц, читатели "НГ" сообщили 10 июля. Сообщения об этом поступали несколько раз. Люди были возмущены бессмысленностью этой операции и даже прямо называли ее вредительством. 


Удаление нижних ветвей - новый вид обрезки, освоенный в областном  центре. Он еще больше ослабляет и без того куцые кроны. А уж на лиственницах эта процедура просто недопустима.

Учситывая ситуацию,  "НГ" отправила письменный вопрос в отдел ЖКХ акимата Костаная, в котором просила в частности ответить на следующие вопросы: с какой целью обрезаются нижние ветви у деревьев, вследствие чего тротуар и идущие по нему люди остаются незащищенными от пыли и выхлопных газов; кто инициатор обрезки; согласована ли она с руководством отдела ЖКХ; принимали ли в принятии решения приглашенные консультанты.

Ответ пришел в срок.

- Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ. - Благодарю Вас за неравнодушное отношение к зеленому фонду города Костанай. Надо признать что пристволовая обрезка лиственницы по проспекту Абая на участке от улицы Хакимжанова до улицы Баумана произведена с нарушением. По данному факту было проведено комплексное разбирательство и подрядная организация в лице ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности, а также дано поручение впредь таких ошибок не допускать. На примере нашей столицы города Hyp-Султан с целью придания зеленым насаждениям определенной эстетичной формы и омолаживания, проводится формирование кроны - обрезка ветвей и побегов, отдельных деревьев, кустарников и линейных насаждений, поддающихся формовке, не приводящая к их гибели.

Также Алексей Тарасов напомнил, о том, что «...27 февраля текущего года в акимате города Костаная было проведено собрание с участием членов городского общественного совета, депутатов городского маслихата и жителей города по вопросу кронирования и обрезки зеленых насаждений, по результатам которого принято решение об индивидуальном подходе специалистами лесного хозяйства к каждому дереву».

Именно индивидуальный подход, о котором говорилось на общественном совете, подрядчикам, выполняющим уходные работы никак не дается. Не учитывается не только состояние отдельных деревьев, но и их видовые особенности. Вопрос редакции о том, принимали ли участие в принятии решения об обрезке лиственниц специалисты лесного хозяйства, остался без ответа. Акимат признал, что такая обрезка является ошибкой. Но ни лиственницам, ни горожанам от этого не легче. Тем более, что обрезка "снизу" без учета видовых особенностей деревьев  продолжается. Один из самых безобразных примеров: недалеко от департамента судебных  исполнителей (Майлина 2/2) изуродовали две уцелевшие после расширения парковочного кармана липы. Кто-нибудь ответит за это?

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10485
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 12:15
Комментарий удален модератором.
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§ Сергей_я
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ.

Мне вот интересно, сколько лет на своем посту этот товарищ? и сколько раз за все это время делалась обрезка большей части деревьев в городе? Я в городе живу больше 15 лет и впервые вижу такое? неужели деревья так резко все постарели? Или такие мероприятия делаются раз в 30-40-50 лет?

[Исправлено: Сергей_я, 01.08.2019 - 13:16]
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§ peshexod
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3393
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Кто-нибудь ответит за это?

Я бы поставил вопрос так: Фамилия ответственного?

"27 февраля дано поручение" Кому дано? Фамилия?
Код:
ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности

Какая именно ответственность и по какой статье?!
Кому нужны поручения, если они не выполняются?
Или дающий поручения не в авторитете, либо исполнителя на плаху!

Уже крови хочу этих вредителей! Слов не достаточно!
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§ zloy kyrgyz
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 51
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедный Тарасов за весь идотизм отвечать приходиться, НГ у вас ошибка в тексте -"Учситывая ситуацию"
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§ yudjin
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
yudjin


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Сообщений: 6025
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.08.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная

///... деревня дураков какая-то?
Как это наигранно и по-детски...взрослым, казалось бы здравомыслящим людям сначала пакостить, а потом с грустным видом признавать ошибки и писать отписки о якобы наказанных.
А ведь можно же вообще всё ///... срубить в городе, а потом признавать нарушения. Такими нарушениями технологии были признаны на слушаниях все работы проводимые в прошлые годы.. Дык, что изменилось, кроме мифически присутствующих лесопатологов в штате подрядчиков?

Цитата:
Надо признать что пристволовая обрезка лиственницы по проспекту Абая на участке от улицы Хакимжанова до улицы Баумана произведена с нарушением.


Можно поинтересоваться, а в других местах проспекта она сделана как-то иначе?


Такие же лиственницы в районе Рахата, так же скудоумно обрублены.

Всё идет от головы, то бишь руководства и скидывать ответственность на простых работяг вообще подленько как-то...

[Исправлено: yudjin, 01.08.2019 - 14:04]

[Исправлено: Ольга Колоколова, 01.08.2019 - 14:13]
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§ abaika95
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
abaika95


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Сообщений: 121
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 14:07
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16965
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Такие же лиственницы в районе Рахата,

Вон, посол - приехал. Террористов - может,
не бояться. Всё кругом хорошо видно... :lol: :-o
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§ Нурбанчик
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 01.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ng.kz:
Удаление нижних ветвей - новый вид обрезки, освоенный в областном центре.

Уважаемая редакция, у вас опечатка в данном предложении!
Нужно писать правильно:
Цитата:
Цитата:
ng.kz: Удаление нижних ветвей - новый вид обрезки, освоенный в городском бюджете.
8-)
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§ Серый волк
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10485
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже подумать страшно, а когда кончатся несчастные Ёлки, лиственницы и сосны, на чем они будут крону формировать? Может быть есть у кого варианты, неужели камыш на Тоболе и кусты помидоров на последних дачках у граждан? :-)
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§ Серый волк
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10485
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
принято решение об индивидуальном подходе специалистами лесного хозяйства к каждому дереву». Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35677

Ну я же писал не столь давно, что к последним деревьям в городе они будут в очереди стоять.
А дальше наверное эти чиновники в другой город откочуют.

Может быть горожанам не препятствовать, а ускорить процесс, пожертвовав деревья самим их маленьки выкопать и спрятать, а что невозможно спилить.
Пусть уже отчаливают быстрее из города.
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§ alex_60
Re: Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате...
alex_60


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Сообщений: 4232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////На примере нашей столицы города Hyp-Султан с целью придания зеленым насаждениям определенной эстетичной формы и омолаживания, проводится формирование кроны - обрезка ветвей и побегов, отдельных деревьев, кустарников и линейных насаждений, поддающихся формовке,///

с каких пор Нур-Султан стал эталоном кронирования?
это что, все оттуда идет? и эти "ошибки " тоже?
и почему Кустанай должен быть как Нур-султан?
почему не как Боровое например? про более дальние примеры уж не говорю.
может оставить его лесом как был? а не пустыней со сплошной брусчаткой?
оставить Кустанаем может все-таки?
может хватит уже пилить.
пора уже садить и поливать, восстанавливать хотя бы то что было.
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§ yudjin
Ошибку при кронировании лиственниц признали в акимате Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6025
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с каких пор Нур-Султан стал эталоном кронирования?

ну это же великий нурстереотип.

Цитата:
alex_60:
и почему Кустанай должен быть как Нур-султан?

скорее Кустанай станет Актобе... с его гастарбайтерами, методами работы и внешним видом... там никогда не было много цветов... и у нас не будет! там нет высоких деревьев .... и у нас не будет! там фасады пенопластом обклеили, который горит... и у нас теперь тоже.
Так шо, кто хочет увидеть Кустанай будущего, езжайте в Актобе настоящий!
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Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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