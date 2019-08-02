Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка

Образ огромной империи, угрожающе нависшей над почти 8-тысячной границей Казахстана, никак не выветривается из сознания некоторых казахских интеллектуалов.

Иначе публицист Женис БАЙХОЖА, постоянно опровергающий антисоветские мифы национал-популистов, не стал бы в очередной раз размышлять на тему «колониального» прошлого Казахстана (camonitor.com, «Чьими колониями были Казахская ССР и Российская Федерация?»).

Он предпринял попытку объективно разобраться, действительно ли Казахстан в составе СССР был колонией. Пошел простым логическим путем: если Советский Союз считать Советской империей, тогда кто был метрополией? Кто «угнетал» казахов? Если следовать предложенной логической цепочке, получается, что метрополией была РСФСР, основную часть населения которой составляют русские.

Автор приводит факты, которые призваны опровергнуть такой подход. Но странное дело - от прямого ответа на поставленный вопрос почему-то отказался, ограничившись сомнениями.

Для публициста такой подход разумен, однако ничего, кроме очередного всплеска бесплодной дискуссии на тему «колониализма» советского прошлого казахов, не дает. Более того, недосказанность создает благодатную почву для непрофессиональной критики советского периода.

Например, большевики уже через неделю после захвата власти принимают «Декларацию прав народов России», дающую право народам России на самоопределение, вплоть до отделения. В этом решении отражалась суть классового подхода большевиков к межэтническим отношениям. Однако Женис Байхожа дает ему чисто прагматическую трактовку.

- «Красные», понимавшие свою слабость на тот момент, решили подыграть национально-освободительным настроениям политических элит колониальных окраин, - пишет Женис Байкожа. - Они готовы были даже пожертвовать значительными территориями ради того, чтобы удержать власть.

Стоя только на этой позиции, можно только запутаться в дебрях межэтнических отношений. А там всегда есть лазейки для русофобии, подкрепленной глубокими рассуждениями о вечной угнетенности национальных окраин. Кто бы ни был у власти в той «империи», царь-батюшка или политбюро большевиков.

Истину можно найти только в применении классового подхода. Начиная с понимания, что государственность в СССР формировалась на другой классовой основе. Именно этот фактор и сыграл решающую роль в развитии национальных окраин, в выводе их из колониального прошлого.

Другое дело, государство - это еще инструмент управления. СССР был федерацией, поэтому без единого центра управления не обойтись. Степень самостоятельности национальных окраин в принятии решений может меняться в зависимости от конкретных исторических условий. На этой основе обязательно возникают противоречия, разрешают которые политические элиты. Но у них есть еще и свой классовый интерес, который нуждается в идеологическом подкреплении. Для этой цели лучше всего подходит идея «национальной угнетенности». Ее-то и применили в развале СССР. Все, включая и РСФСР, вдруг оказались в роли «угнетенных».

Кто от этого больше выиграл, мы сейчас видим. Эти люди и подкручивают постоянно заезженную пластинку о «советском колониализме» с хором интеллектуалов, категорически озабоченных идеей «национальной идентичности».