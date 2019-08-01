Электроэнергию отключат на один день в двух районах Костаная

Согласно плану работ Костанайской горэлектросети, с 1-го по 2 августа пройдут ремонтные работы на подстанциях в двух районах города. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

В эти дни отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-Горжилстрой (ремонтные работы на подстанции)

1 августа 2019 года с 10:00 до 17:30

СК-компани по ул. Железнодорожная 44а,

Световит по ул. Железнодорожная 1 а,

Текстиль-стайл,

Шиномонтаж по ул. Дощанова 170а.

Частный сектор:

ул. Железнодорожная 40-72, 64а-64/5,

ул. Павлова 154-177,

ул. Гоголя 169-177,

ул. Бородина 59-85.

ТП-418 (ремонтные работы на подстанции)

2 августа 2019 года с 14:30 до 16:30

Спальный сектор: