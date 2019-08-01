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Электроэнергию отключат на один день в двух районах Костаная
1 августа 2019, 10:27 | ЖКХ
Согласно плану работ Костанайской горэлектросети, с 1-го по 2 августа пройдут ремонтные работы на подстанциях в двух районах города. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
В эти дни отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-Горжилстрой (ремонтные работы на подстанции)
1 августа 2019 года с 10:00 до 17:30
- СК-компани по ул. Железнодорожная 44а,
- Световит по ул. Железнодорожная 1 а,
- Текстиль-стайл,
- Шиномонтаж по ул. Дощанова 170а.
Частный сектор:
- ул. Железнодорожная 40-72, 64а-64/5,
- ул. Павлова 154-177,
- ул. Гоголя 169-177,
- ул. Бородина 59-85.
ТП-418 (ремонтные работы на подстанции)
2 августа 2019 года с 14:30 до 16:30
Спальный сектор:
- ул. Павлова 58, 60а, 60/1, 63.
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