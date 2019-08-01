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Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

1 августа 2019, 10:08 |  Криминал

Олег АЛТУХОВ - водитель машины «скорой помощи», которая попала в ДТП 7 марта этого года. Авария произошла на перекрестке улиц Лермонтова-Баймагамбетова, когда «скорая»  везла в больницу 83-пациентку Зою Лысяк. На перекрестке Алтухов проехал на красный свет, так как торопился — у пациентки был инсульт. По его словам он включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы его пропускали на красный свет, но в последний момент увидел грузовой автомобиль и резко затормозил. В результате пациентка получила травмы головы, лица и сломала ключицу.

Водитель «скорой» уверяет, что убедился в отсутствии помех на перекрестке

- Я считаю, что дело в отношении меня можно переквалифицировать со ст. 610 ч.2 (причинение легкого вреда здоровью) на ст. 594 (Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги) Административного кодекса РК, - сказал в суде Алтухов. - Считаю, что все сделал правильно, все сигналы включил, убедился, что машин нет. И совершил экстренное торможение — это маневрирование.

Адвокат потерпевшей заявил, что он категорически против переквалификации.

- Переквалификация снимает с водителя ответственность за причинение легкого вреда здоровью, - пояснил он.

В суде также допросили полицейского Богенбая КАЛИЕВА, который составлял протокол в отношении Алтухова. Он считает, что ст. 610 выбрана верно.

- Вам нужно было убедиться в безопасности маневрирования, а вы этого не сделали, - сказал Калиев. - Пациентка получила телесные повреждения в результате действий водителя, так что все верно. Экстренное торможение согласно ПДД запрещено, оно применяется только для избежания столкновения.

В суде посмотрели видео аварии, в которое попала «скорая»

Судья отметила, что еще раз изучит видео ДТП, снятое с камер наблюдения, видео и позже вынесет решение.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экстренное торможение согласно ПДД запрещено, оно применяется только для избежания торможения. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35673

Это как?
Может опечатка?
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§ Ольга Колоколова
Re: Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2332
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может опечатка?
Да. Исправили, спасибо
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§ Vital
Re: Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7841
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже давно говорю, в наше смутные времена лучше добра чужим людям не делать. Можно загреметь в тюрьму или в суде разкружат на штраф.
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§ JereK
Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в Костанае
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1395
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так а где основной-то герой, не пропустивший скорую на грузовом автомобиле?

PS. По логике истца, видимо, последствия от столкновения были бы куда менее серьезные. Думаю, в следующий раз старушку с инсультом повезут по всем правилам ПДД, останавливаясь на каждом светофоре.

[Исправлено: JereK, 01.08.2019 - 11:40]
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§ сайлау курманов
Re: Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этой стране логику вообще отменили. Привезут по правилам , скажут опоздал, поторопится тоже виноват. Абсурд полнейший
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§ KOS77
Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в Костанае
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 01.08.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экстренное торможение согласно ПДД запрещено, оно применяется только для избежания столкновения.

Обязательно нужно сделать скриншот слов полицейского Калиева, чтоб показывать его коллегам, которые останавливая за проезд на "мигающий зеленый" (даже не желтый), норовят оформить проезд на "запрещающий сигнал".

[Исправлено: KOS77, 01.08.2019 - 13:19]
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* antonK
Re: Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Вам нужно было убедиться в безопасности маневрирования, а вы этого не сделали, - сказал Калиев. - Пациентка получила телесные повреждения в результате действий водителя, так что все верно. Экстренное торможение согласно ПДД запрещено, оно применяется только для избежания столкновения.



так это.... Водитель так и поступил ведь... дабы избежать столкновения?
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§ dandiv
Re: Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.08.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экстренное торможение согласно ПДД запрещено, оно применяется только для избежания столкновения.

Что-то я не помню такого толкования в ПДД, а Вы - водители видели в ПДД такое?
Поиском по правилам только в одном месте нашел экстренное торможение:
Цитата:
Водители, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала в случаях, если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением, не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определенных пунктом 13 настоящего раздела, продолжают дальнейшее движение.

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Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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