Дело в отношении водителя «скорой помощи» рассматривают в Костанае

Олег АЛТУХОВ - водитель машины «скорой помощи», которая попала в ДТП 7 марта этого года. Авария произошла на перекрестке улиц Лермонтова-Баймагамбетова, когда «скорая» везла в больницу 83-пациентку Зою Лысяк. На перекрестке Алтухов проехал на красный свет, так как торопился — у пациентки был инсульт. По его словам он включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы его пропускали на красный свет, но в последний момент увидел грузовой автомобиль и резко затормозил. В результате пациентка получила травмы головы, лица и сломала ключицу.

Водитель «скорой» уверяет, что убедился в отсутствии помех на перекрестке

- Я считаю, что дело в отношении меня можно переквалифицировать со ст. 610 ч.2 (причинение легкого вреда здоровью) на ст. 594 (Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги) Административного кодекса РК, - сказал в суде Алтухов. - Считаю, что все сделал правильно, все сигналы включил, убедился, что машин нет. И совершил экстренное торможение — это маневрирование.

Адвокат потерпевшей заявил, что он категорически против переквалификации.

- Переквалификация снимает с водителя ответственность за причинение легкого вреда здоровью, - пояснил он.

В суде также допросили полицейского Богенбая КАЛИЕВА, который составлял протокол в отношении Алтухова. Он считает, что ст. 610 выбрана верно.

- Вам нужно было убедиться в безопасности маневрирования, а вы этого не сделали, - сказал Калиев. - Пациентка получила телесные повреждения в результате действий водителя, так что все верно. Экстренное торможение согласно ПДД запрещено, оно применяется только для избежания столкновения.

В суде посмотрели видео аварии, в которое попала «скорая»

Судья отметила, что еще раз изучит видео ДТП, снятое с камер наблюдения, видео и позже вынесет решение.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ