Николай ВОРОНИН: Коротко и неясно

РГП «Казгидромет» представляет: «Сегодня на большей части страны пройдут дожди с грозами, на юге, севере, западе и в центре погода без осадков». Коротко и неясно. Какую часть страны считать большей частью, где будет дождь?

«Пишите коротко и неясно», - знаменитая фраза Наполеона при даче указания комиссии по выработке Конституции. Подобный принцип используют наши чиновники в своих выступлениях по любому поводу. «Сейчас 32% общенациональных целей не каскадированы до уровня государственных программ», - эти слова в июне 2019 года прозвучали на пленарном заседании мажилиса Парламента РК. Для справки: каскадирование - это меры, позволяющие повысить конкурентоспособность и эффективность компании, реализовать задуманную стратегию. Таким образом, депутаты просто побоялись прямо заявить, что треть всех программ была бесполезна и не способствовала развитию страны.

Идем дальше. «Мультидисциплинарный подход обеспечивает более эффективное лечение пациентов», - такими словами в сентябре 2018 года представитель Министерства здравоохранения РК Бауржан Джусипов пытался объяснить целесообразность слияния рудненских детской больницы и перинатального центра с городской больницей. Коротко и неясно. Чиновники считают, что самое убедительное для некоторых людей - это непонятное. Печально, когда наукообразный лексикон воспринимается как ум. Наши госслужащие говорят, как краснобаи времен Людовика Шестнадцатого, витиевато. Тогда это считалось признаком ума.

Говорят, что слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. Может, потому чиновники говорят о самых простых вещах так туманно и загадочно, при этом ничего решительно не сказав. Замечено также, что у нас как власть что-нибудь ляпнет, а потом одумается, заявляет, что все вокруг дураки и ее не так поняли. Не зря говорят, что правильные мысли и нужные слова приходят после того, как что-то ляпнешь невпопад. Зачастую в своих речах чиновники приводят в пример Запад. Равнение на опыт Запада в некоторой степени, безусловно, полезно, но недостаточно, ибо чужой опыт способен подкорректировать собственный, но никак не заменить его. Путь подражания - самый легкий.

Наши чиновники в своих речах наконец-то перестали возносить Назарбаева. Ведь до чего доходило. Чиновники просто упивались отравой лести, старались перещеголять друг друга в раболепстве. «Да здравствует Елбасы и я» - негласный девиз чиновников-«нурлыкунов».

«К чему лишние слова, если от человека жизнь требует только дела!» - говорил писатель Пикуль. «Меньше будешь говорить, скорее сделаешь дело», - гласит шотландская поговорка. Вот этого я и желаю нашим чиновникам - от районного акима до президента. Желательно верить еще одной пословице: «Иногда и кукушка кукует не впустую». Хочется думать, что некоторые новые веяния от нового президента принесут плоды. Потому что плох тот ветер, который никому не навеет добро. Птицу не изловишь, кидая в нее шапкой, потому нужны реальные дела, а не красивые слова.