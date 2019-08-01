Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной

В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.

У нас сегодня - плох тот аким, который своего блога в «Инстаграме» или «Фейсбуке» не ведет. Впрочем, если ведет, то тоже не хорош. Ну как это случилось с акимом Шымкента. Всего лишь и провинился парень в том, что прогулялся по Пикадилли от невменяемо дорогого по казахстанским меркам отеля Риц и привет всем передал. Вот, мол, как хорошо живу, любя свою страну, чего и всем честным казахстанцам желаю. Рефреном, впрочем, звучало: «Шоб все так жили!», и мимо президента это, видимо, не прошло. В общем, аким по Лондону отгулялся. Но, боюсь, интерес к освоению соцсетей у наших чиновников после этого сильно упадет. Потеряют ли что-то от этого простые казахстанцы? Не уверена.

Вообще, с нашим стремлением к инновациям как-то жидковато получается. С одной стороны, у нас в некоторых колл-центрах роботы граждан принимают (правда, иключительно в момент презентаций). С другой - давеча сунулась ИИН на иностранного гражданина получить в налоговую - и очереди нет, и сотрудники вежливые, чуть не прослезилась. Неделя прошла. Опять впору слезу ронять: все сроки ИИН получать вышли, а его нету. Куда делся? Так программа не работает. Когда заработает? Так кто ее знает, уже неделю не фурычит.

Братцы, ау! Какие высокие технологии? У нас секретарши в некоторых ведомствах до сих пор разницу между электронной почтой и сайтом не освоили (не понаслышке, ой, не понаслышке!). У нас в любом казенном учреждении, где люди трутся, чтобы документ какой получить или справку, самая частая реплика в очередь какая? Правильно: «Система зависла». У нас в части медицинских учреждений очереди, потому что медики вынуждены писать от руки, а потом дублировать все, написанное в электронном виде, в «единую базу», введенную, кстати, чтобы писанины было меньше и у врачей время экономилось. Пыталась причину выяснить неофициально - та же песня, что и у налоговиков: программы висят.

Что характерно, у частников не виснут и из года в год работают. Те же частные медцентры, где руководство смысл понимает, вовсю уже ввели у себя и базу, и программы, которые не на коленке сделаны. Живут. Годами работают.

Что государству мешает? Желание сэкономить бюджетные средства? Страсть к распилу? Кто ж их поймет! У меня лично, как у простого среднеграмотного в цифровом отношении гражданина своей страны, только одна просьба: граждане чиновники, а может, перестать изображать страсти по цифровизации, если мозгами не доросли или мошной отощали, и просто вернуться к нормальной старой бумажной практике? Хотя бы на время починки высоких технологий. Ну ведь негоже, чтобы неделями люди справок ждали или в бесконечных очередях сидели. Некоторые же по наивности думают, что это во имя научного прогресса. Бесспорно, зависающую систему надо менять. Но, пока соберемся и научимся, может, вспомним, как работать без цифровизации?