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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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01.08.19 16:08
Обликоморале
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01.08.19 16:05
alex_60
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Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной

«В любом казенном учреждении, где справки выдают, самая частая реплика в очередь: система зависла»
1 августа 2019, 09:04 |  Мнения

В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки  бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.

У нас сегодня - плох тот аким, который своего блога в «Инстаграме» или «Фейсбуке» не ведет. Впрочем, если ведет, то тоже не хорош. Ну как это случилось с акимом Шымкента. Всего лишь и провинился парень в том, что прогулялся по Пикадилли от невменяемо дорогого по казахстанским меркам отеля Риц и привет всем передал. Вот, мол, как хорошо живу, любя свою страну, чего и всем честным казахстанцам желаю. Рефреном, впрочем, звучало: «Шоб все так жили!», и мимо президента это, видимо, не прошло. В общем, аким по Лондону отгулялся. Но, боюсь, интерес к освоению соцсетей у наших чиновников после этого сильно упадет. Потеряют ли что-то от этого простые казахстанцы? Не уверена.

Вообще, с нашим стремлением к инновациям как-то жидковато получается. С одной стороны,  у нас в некоторых колл-центрах роботы граждан принимают (правда, иключительно в момент презентаций). С другой - давеча сунулась ИИН на иностранного гражданина получить в налоговую - и очереди нет, и сотрудники вежливые, чуть не прослезилась. Неделя прошла. Опять впору слезу ронять: все сроки ИИН получать вышли, а его нету. Куда делся? Так программа не работает. Когда заработает? Так кто ее знает, уже неделю не фурычит.

Братцы, ау! Какие высокие технологии? У нас секретарши в некоторых ведомствах до сих пор разницу между электронной почтой и сайтом не освоили (не понаслышке, ой, не понаслышке!). У нас в любом казенном учреждении, где люди трутся, чтобы документ какой получить или справку, самая частая реплика в очередь какая? Правильно: «Система зависла». У нас в части медицинских учреждений очереди, потому что медики вынуждены писать от руки, а потом дублировать все, написанное в электронном виде, в «единую базу», введенную, кстати, чтобы писанины было меньше и у врачей время экономилось. Пыталась причину выяснить неофициально - та же песня, что и у налоговиков: программы висят.

Что характерно, у частников не виснут и из года в год работают. Те же частные медцентры, где руководство смысл понимает, вовсю уже ввели у себя и базу, и программы, которые не на коленке сделаны. Живут. Годами работают.

Что государству мешает? Желание сэкономить бюджетные средства? Страсть к распилу? Кто ж их поймет! У меня лично, как у простого среднеграмотного в цифровом отношении гражданина своей страны, только одна просьба: граждане чиновники, а может, перестать изображать страсти по цифровизации, если мозгами не доросли или мошной отощали, и просто вернуться к нормальной старой бумажной практике? Хотя бы на время починки высоких технологий. Ну ведь негоже, чтобы неделями люди справок ждали или в бесконечных очередях сидели. Некоторые же по наивности думают, что это во имя научного прогресса. Бесспорно, зависающую систему надо менять. Но, пока соберемся и научимся, может, вспомним, как работать без цифровизации?
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот про цифрофизацию.
Марь Иванна затаскивает в класс первоклашкам компьютер.
-Дети,сколько здесь компьютеров?
-(хором) Одииин!
Она затаскивает еще два.
-А теперь сколько?
-Триии!
Вытаскивает один комп из класса.
-А теперь?
-Дваааа!
Вытирает пот со лба:- Раньше с яблоками было легче!
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§ peshexod
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3393
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
если мозгами не доросли или мошной отощали, и просто вернуться к нормальной старой бумажной практике?
Пожалуйста не надо! Я почувствовал себя буквально счастливым человеком, когда первый раз обратился в ЦОН, потом и налоговую оцифровали так я вообще был в шоке! Ведь как раньше было, в налоговую только на коленках и задом вперёд, а теперь красота, номерок взял, бумажку заполнил и в окошко, через отмеренное время забрал. А последние несколько лет так и вообще не хожу, отчетность в кабинете налогоплательщика, налоги через приложение - красотень!

Да, бывает такое, "кое где и кое кто" не дорабатывают. А причина на мой взгляд всё та же! Выделяют деньги, отдают подрят, а контролировать и спрашивать никто не может или не хочет по причине природной лени или по причине "тесного" знакомства заказчика с подрядчиком. Возьмите хоть историю с очередями в садики, смешно было наблюдать как тупят и отмазываются.
Проблема кадровая, создать качественный ресурс и обслуживать, а затем научить пользоваться всеми чудесами.
Проблема техническая, далеко не всегда достаточно мощностей серверов и выделенных скоростей интернета.
Новая проблема, постоянные попытки контролировать весь трафик в стране тоже мешает свободному датаобмену.

Всё в мире относительно! Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы.
Так что пожалуйста не надо бумаги.

[Исправлено: peshexod, 01.08.2019 - 13:05]
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§ Ольга Колоколова
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2332
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.08.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так что пожалуйста не надо бумаги.
Конечно не надо! Кому нужна бумага вместо цифры). Но если цифры не-ту-сплошь-и-ряд-ом, то чего ж людям неделями ждать? Или делайте цифру по уму, или подпирайте ее бумагой, когда косячит. Иначе - бардак.
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§ Кушмурунец23
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы. Так что пожалуйста не надо бумаги.

Мне за последнее время. лично дважды по серьезному приходилось сталкиваться с "красаучегами" от цифровизации в Казахстане.
Первый, когда даже через "НГ" обращался помочь с документами для "Кушмурунская баба Маша" . Почти год и баба Маша умерла так и не увидев своего удостоверения и пенсии. А вместе с документами, она так и не увидела мед работника. Хотя даже аким области взял дело на контроль и Нуротан :lol:
Второй случай с марта этого года и по сей день: Обратились юридическая компания из г.Омск помочь в получении обычной справки о рождении нашей бывшей Кушмурунки. Она трагически погибла и нужна очень срочно справка. Не свидетельство о рождении а простая заверенная справка, что такая то родилась день месяц и год в городе Кушмурун, ну и родители. Написал город, потому как в начале 50-х Кушмурун был городом, потом п.г.т. а сейчас просто поселок типа села. Прислали мне доверенность на всякий случай. В общем все что надо. Но местный ЦОН к сожалению оказался не способным напрямую сделать такую справку. Появились разные варианты и я решил обратиться на прямую в архив Аулиекольского района. Позвонил и получил ответ, почему россияне не обращаются официально?
Но Россияне сказали что это долго а времени нет ждать. На что он мне "выдал" да, что вы говорите, мы в Казахстане давно оцифрованы и все происходит быстро и .д. и т.п. В общем, нам пришлось обратиться к акиму Аулиекольского района Кисикову. Который быстро с реагировал и уже через неделю в Омск пришла нужная им справка из архива. Этот было в июне. Вроде ведь хеппи энд? А нет, нет уважаемые. Справка то пришла, но с "небольшой" ошибкой, просто "обычная" небрежность. Сегодня 1 августа а дело стоит на месте из за этой справки! Больше 4-х месяцев. А ведь там судьбы людей,человек трагически погиб, семья дети внуки...
Вот такие "красаучеги". Вот такая Казахстанская цЫфровизацЫя" У нас в Казахстане все чаще сидят родственники а не умные специалисты. А с родственников же не спросишь, их не заставишь работать как следует. Правильно, же?
Лично я как предприниматель постоянно пользуюсь услугами цифровой налоговой отчетностью, всеми сервисами налогового кабинета и егов. Также как во многих делах использую интернет банкинг и т.д. и т.п. И это все здорово, но...
Факты есть факты и от правды не убежишь!

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.08.2019 - 15:48]
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§ Обликоморале
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
бардак

Не сразу Москва строилась.
И что, что по "цифре" мы и вправду Россию обогнали.
Вот у них с этим точно бардак. Наш опосля мелким казусом покажется.
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§ Обликоморале
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6500
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас нарвусь...
Цитата:
Ольга Колоколова:
Или делайте цифру по уму

Или сделайте сайт-форум по уму или оставайтесь в бумажной версии
:lol:
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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