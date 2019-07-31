Получить медсправки 086 и 083 станет проще

В Казахстане упростят процедуру получения популярных медицинских справок. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Министерстве здравоохранения.

Фото с autisminfo.ru

"Теперь медосмотр при приеме на работу и приеме на учебу по форме 086У вместо консультаций у десятка разных специалистов будет упрощен. Нет обоснования бегать по кабинетам у большого количества врачей и нагружать систему первичной медико-санитарной помощи", - сказала гендиректор Республиканского центра развития здравоохранения Минздрава Айнур Айыпханова.

Теперь медосмотр будет состоять всего из трех этапов:

- консультация участкового врача-терапевта или врача общей практики;

- консультация психиатра-нарколога;

- флюорография.

"Врач по участку при подозрении на какие-то заболевания всегда может дополнительно инициировать обследование и осмотры других врачей, но в большинстве случаев обходы и штампы десятка врачей для справки 086У были необоснованными", - считает Айыпханова.

Изменится также процесс прохождения медосмотра по форме 083 для получения прав на управление транспортом и по форме 108 для получения прав на ношение оружия.

"Из семи врачей мы в обоих случаях оставили консультации у трех: консультация терапевта или врача общей практики, офтальмолога для проверки зрения и психиатра-нарколога. Новые изменения будут проверены в Министерстве юстиции и введены в действие через один или три месяца в зависимости от того, внесут ли там свои поправки", - уточнила Айнур Айыпханова.