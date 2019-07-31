Получить медсправки 086 и 083 станет проще
В Казахстане упростят процедуру получения популярных медицинских справок. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Министерстве здравоохранения.
Фото с autisminfo.ru
"Теперь медосмотр при приеме на работу и приеме на учебу по форме 086У вместо консультаций у десятка разных специалистов будет упрощен. Нет обоснования бегать по кабинетам у большого количества врачей и нагружать систему первичной медико-санитарной помощи", - сказала гендиректор Республиканского центра развития здравоохранения Минздрава Айнур Айыпханова.
Теперь медосмотр будет состоять всего из трех этапов:
- консультация участкового врача-терапевта или врача общей практики;
- консультация психиатра-нарколога;
- флюорография.
"Врач по участку при подозрении на какие-то заболевания всегда может дополнительно инициировать обследование и осмотры других врачей, но в большинстве случаев обходы и штампы десятка врачей для справки 086У были необоснованными", - считает Айыпханова.
Изменится также процесс прохождения медосмотра по форме 083 для получения прав на управление транспортом и по форме 108 для получения прав на ношение оружия.
"Из семи врачей мы в обоих случаях оставили консультации у трех: консультация терапевта или врача общей практики, офтальмолога для проверки зрения и психиатра-нарколога. Новые изменения будут проверены в Министерстве юстиции и введены в действие через один или три месяца в зависимости от того, внесут ли там свои поправки", - уточнила Айнур Айыпханова.
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