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"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Напомню результаты опроса более 120 человек приняло участие. Что показательно. www.ng.kz И что самое удивительное совпадает кажется с опросами на улице активистом. Не хотят люди улицу...
31.07.19 15:58
таноми52
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Эх, вспомнишь невольно Демидыча: И я буду во всё горло кричать - Да берегите ж вы природу, вашу мать. А не то она обидится вконец, И всем вместе нам наступит...
31.07.19 15:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я вот с утра - думаю. Им звания как - дают? За колличество, качество или - выслугу лет... :lol: :oops: :-x
31.07.19 15:41
Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич: Я уже писал вам выше назовите постсоветское государство которое достигло мировых успехов во всем, что-бы с ним можно было сравнить наш бедный Казахстан? Для тех, кто в танке -...
31.07.19 15:39
Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Вопрос сейчас стоит о том Вопрос этот уже не стоит, уже все решено большинством голосующих) Один первым побывал в космосе Улица его имени осталась в Костанае если вы не в курсе, можете туда...
31.07.19 15:23
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Житель Житикары совершил суицид, слетев вместе с машиной с обрыва

Игорь ПРАВЩИКОВ

31 июля 2019, 11:24 |  Происшествия

Версия полиции - самоубийство на почве бытовой ссоры. 55-летний житикаринец, предварительно разогнавшись, съехал в реку с обрыва в реку Шортанды. Мужчина погиб.

ЧП произошло на Синей скале - популярном месте отдыха рядом с Житикарой. По утверждению очевидцев, он сначала сидел в  машине, а затем газанул и на глазах свидетелей, направил машину к обрыву.

Автомобиль с телом водителя подняли с помощью специальной техники.
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