Читательский рейтинг
Житель Житикары совершил суицид, слетев вместе с машиной с обрыва
Игорь ПРАВЩИКОВ
31 июля 2019, 11:24 | Происшествия
Версия полиции - самоубийство на почве бытовой ссоры. 55-летний житикаринец, предварительно разогнавшись, съехал в реку с обрыва в реку Шортанды. Мужчина погиб.
ЧП произошло на Синей скале - популярном месте отдыха рядом с Житикарой. По утверждению очевидцев, он сначала сидел в машине, а затем газанул и на глазах свидетелей, направил машину к обрыву.
Автомобиль с телом водителя подняли с помощью специальной техники.
Последние новости
31.07.19 12:49 В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
30.07.19 19:56 Просроченная задолженность костанайцев по потребительским кредитам составляет 3,4 млрд тенге
30.07.19 18:12 "У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
30.07.19 17:51 "Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства
30.07.19 12:57 В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 2
Всего: 143
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 143
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Напомню результаты опроса более 120 человек приняло участие. Что показательно. www.ng.kz И что самое удивительное совпадает кажется с опросами на улице активистом. Не хотят люди улицу...
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Эх, вспомнишь невольно Демидыча: И я буду во всё горло кричать - Да берегите ж вы природу, вашу мать. А не то она обидится вконец, И всем вместе нам наступит...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я вот с утра - думаю. Им звания как - дают? За колличество, качество или - выслугу лет... :lol: :oops: :-x
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич: Я уже писал вам выше назовите постсоветское государство которое достигло мировых успехов во всем, что-бы с ним можно было сравнить наш бедный Казахстан? Для тех, кто в танке -...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Вопрос сейчас стоит о том Вопрос этот уже не стоит, уже все решено большинством голосующих) Один первым побывал в космосе Улица его имени осталась в Костанае если вы не в курсе, можете туда...