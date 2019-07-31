Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы? Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.

Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.

Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.

Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.

