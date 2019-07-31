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31.07.19 10:45
maxsaf
Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников
Не совсем понятно, зачем озвучили стоимость двухнедельного проживания в отеле, если аким там только два дня пробыл... или не два? ;-)
31.07.19 10:22
maxsaf
Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников
Игорь Васильевич: А что он такого сказал предосудительного? работать в Кз и путешествовать по миру запрещено теперь? Бывший аким наверное щас задается тем же вопросом :lol:
31.07.19 10:11
maxsaf
Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников
На фоне массовых удалений аккаунтов акции инсты поди просели процентов 5-6 за день))
31.07.19 10:04
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Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников

31 июля 2019, 09:13 |  Государство

Политолог Ерлан Саиров назвал увольнение акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова предупреждением для чиновников во всем Казахстане. Об этом эксперт заявил Первому каналу "Евразия", передает Tengrinews.kz.

© instagram

"Это сигнал акимам всех уровней о том, что они должны быть более скромнее, быть интеллектуально и культурно выше, и они должны уметь разговаривать со своими согражданами. Мы действительно превращаемся в такое вот государство слышащее, когда любой знак со стороны граждан берется во внимание, а потом принимается конкретное решение", - высказал своем мнение политолог.

24 июля Габидулла Абдрахимов выложил в своем Instagram ролик, снятый им у отеля "Ритц" в Лондоне, где он был в двухдневной командировке. К слову, самый дешевый номер в этой гостинице стоит 306 тысяч тенге, а самый дорогой миллион 200 тысяч тенге за сутки.

 
 
 
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Публикация от Gabidulla Abdrakhimov (@gabidullaabdrakhimov)23 Июл 2019 в 6:36 PDT

На видео чиновник говорит, что "Лондон столица мира, но он все равно Казахстан любит больше". "Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно - патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру", - сказал аким Шымкента.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в Казнете. Немалое количество пользователей заявили о недопустимости позиции чиновника.

Габидулла Абдрахимов был особожден от должности акима Шымкента во вторник, 30 июля. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

Комментируя отставку, руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев заявил, что "на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан". По словам Кушербаева, руководители регионов "должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом".

Новым акимом Шымкента назначен Ерлан Айтаханов - сын бывшего сенатора Куаныша Айтаханова.
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§ Игорь Васильевич
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На видео чиновник говорит, что "Лондон столица мира, но он все равно Казахстан любит больше". "Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно - патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру", - сказал аким Шымкента. Видео вызвало неоднозначную реакцию в Казнете. Немалое количество пользователей заявили о недопустимости позиции чиновника.


А что он такого сказал предосудительного? работать в Кз и путешествовать по миру запрещено теперь? 8-)
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§ maxsaf
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фоне массовых удалений аккаунтов акции инсты поди просели процентов 5-6 за день))
Профайл

§ maxsaf
Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
А что он такого сказал предосудительного? работать в Кз и путешествовать по миру запрещено теперь?

Бывший аким наверное щас задается тем же вопросом :lol:
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§ maxsaf
Re: Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, зачем озвучили стоимость двухнедельного проживания в отеле, если аким там только два дня пробыл... или не два? ;-)
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