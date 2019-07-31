Увольнение акима Шымкента назвали сигналом для всех чиновников

Политолог Ерлан Саиров назвал увольнение акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова предупреждением для чиновников во всем Казахстане. Об этом эксперт заявил Первому каналу "Евразия", передает Tengrinews.kz.

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"Это сигнал акимам всех уровней о том, что они должны быть более скромнее, быть интеллектуально и культурно выше, и они должны уметь разговаривать со своими согражданами. Мы действительно превращаемся в такое вот государство слышащее, когда любой знак со стороны граждан берется во внимание, а потом принимается конкретное решение", - высказал своем мнение политолог.

24 июля Габидулла Абдрахимов выложил в своем Instagram ролик, снятый им у отеля "Ритц" в Лондоне, где он был в двухдневной командировке. К слову, самый дешевый номер в этой гостинице стоит 306 тысяч тенге, а самый дорогой миллион 200 тысяч тенге за сутки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabidulla Abdrakhimov (@gabidullaabdrakhimov)23 Июл 2019 в 6:36 PDT

На видео чиновник говорит, что "Лондон столица мира, но он все равно Казахстан любит больше". "Надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно - патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру", - сказал аким Шымкента.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в Казнете. Немалое количество пользователей заявили о недопустимости позиции чиновника.

Габидулла Абдрахимов был особожден от должности акима Шымкента во вторник, 30 июля. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Комментируя отставку, руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев заявил, что "на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан". По словам Кушербаева, руководители регионов "должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом".

Новым акимом Шымкента назначен Ерлан Айтаханов - сын бывшего сенатора Куаныша Айтаханова.