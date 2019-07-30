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Обликоморале
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Victor Yang: в случае штрафа Желательно не доводить до него.
30.07.19 20:02
Victor Yang
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
peshexod: Парня нельзя оставить одного. Ещё раз озвучу своё предложение: в случае штрафа предлагаю скинуться на него через НГ.
30.07.19 19:59
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Уважаемая НГ постарайтесь пожалуйста освещать ход этого случая. Парня нельзя оставить одного. На мой взгляд интересное кино может получиться.
30.07.19 19:57
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Теперь его будут судить по ст. 293 УК РК «Хулиганство» Это такая политика государства или уровень местного самоуправства? Человек в своём желании привлечь внимание к нарушениям безопасности получит...
30.07.19 19:54
Обликоморале
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Victor Yang: Вот я и подумал. Злостный плагиатор.
30.07.19 19:50
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Просроченная задолженность костанайцев по потребительским кредитам составляет 3,4 млрд тенге

Галина КАТКОВА

30 июля 2019, 19:56 |  Государство

Директор областного филиала Нацбанка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ, назвал сумму некритичной. Но отметил, что у части заемщиков есть проблемы с обслуживанием кредитов, за первое полугодие в филиал по этому поводу обратилось 223 человека, на 40% больше, чем за тот же период 2018 года.

А с 1 июля, сообщил на брифинге в областном пресс-клубе Кажрахимов, поток обращений увеличился в связи с объявленными государством мерами по снижению кредитной нагрузки для социально уязвимых слоев населения.

- В филиал поступило уже 50 обращений по этому поводу, хотя в средствах массовой информации уже размещались разъяснения, что заемщикам самим ничего делать не нужно, - сказал он. - Министерством труда и социальной защиты уже сформирован список лиц, за которых государство погасит задолженность по беззалоговым потребительским кредитам, и направлен в государственное Кредитное бюро. Оно проведет сверку списка с банками и микрофинансовыми организациями, сделает расчеты по каждому лицу, имеющему общую задолженность, не превышающую 3 млн. тенге на 1 июня 2019 года.

До 5 сентября 2019 года каждому попавшему в список заемщику будет погашено 300 000 тенге его долговых обязательств.

До 13 сентября в Национальный банк Фондом проблемных кредитов будет передана информация о погашении задолженности. Перечень лиц, за которых погасили долги, будет внесен в информационную систему "Е-халық". Для того, чтобы убедиться в погашении займа гражданин может обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" или на веб-портал электронного правительства.

По словам Кажрахимова, задолженность жителей области по беззалоговым потребительским кредитам составляет на сегодня 68 млрд тенге, 5% от них, то есть 3,4 млрд тенге, — сумма просроченных обязательств.

На сколько точно она уменьшится после завершения акции, пока неизвестно. Все списки формируются на уровне Минтруда и Кредитного бюро, пояснили журналистам на брифинге. Не все граждане, допустившие просроченную задолженность — социально уязвимые. С другой стороны, в области около 60 тысяч многодетных, получателей адресной социальной помощи, инвалидов с детства, которые имеют право на кредитную помощь от государства, но не все они брали потребительские кредиты.

Кстати, подчеркнул Жомарт Кажрахимов, по сумме потребительских кредитов на душу населения - 100 000 тенге - Костанайская область находится на 13-ой позиции в республике. Наши граждане реже, чем в других областях, обращаются за получением кредитов или берут более мелкие суммы.
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