613 000 гектаров зерновых находятся в плохом состоянии в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Сегодня, 30 июля, на брифинге в областном пресс-клубе об этом сказал руководитель управления сельского хозяйства Жасулан ТАУКЕНОВ. Посевы зерновых в области занимают 3 968 000 га, из них 3 266 000 га — пшеницы.
- Рост и развитие сельскохозяйственных культур в наиболее уязвимые фазы развития - кущения, выхода в трубку, цветения - проходили в условиях атмосферной и почвенной засухи, - отметил спикер, - с температурой воздуха с 4-го по 22-е июля 35-40 градусов, при оптимальных для пшеницы по фазам развития температурах от 10 до 25 градусов. Это, конечно, отразилось на состоянии посевов - хлеба низкорослые, изреженные, особенно в южных районах области.
Ситуация в разных районах области, конечно, не одинакова. Даже на юге. От засухи существенно пострадали Житикаринский, Камыстинский, Денисовский районы. А в Амангельдинском, Жангельдинском районах, Аркалыке ситуация неплохая, можно ожидать урожайности зерновых 7-8 ц/га.
Сегодня в области, по данным управления, 45% посевов находятся в удовлетворительном состоянии, остальные 40%— пока в хорошем.
- Если до 10 августа на полях, которые оценены как удовлетворительные, не пройдут дожди, то эта статистика еще может измениться не в лучшую сторону, - отметил Таукенов.
Планируется, что уборочная кампания начнется в Костанайской области уже в первой декаде августа.
Фото Галины КАТКОВОЙ
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