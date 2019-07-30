Форум
Обликоморале
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Victor Yang: в случае штрафа Желательно не доводить до него.
30.07.19 20:02
Victor Yang
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
peshexod: Парня нельзя оставить одного. Ещё раз озвучу своё предложение: в случае штрафа предлагаю скинуться на него через НГ.
30.07.19 19:59
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Уважаемая НГ постарайтесь пожалуйста освещать ход этого случая. Парня нельзя оставить одного. На мой взгляд интересное кино может получиться.
30.07.19 19:57
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Теперь его будут судить по ст. 293 УК РК «Хулиганство» Это такая политика государства или уровень местного самоуправства? Человек в своём желании привлечь внимание к нарушениям безопасности получит...
30.07.19 19:54
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Вот я и подумал. Злостный плагиатор.
30.07.19 19:50
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

613 000 гектаров зерновых находятся в плохом состоянии в Костанайской области

Галина КАТКОВА

30 июля 2019, 18:00 |  Общество

Сегодня, 30 июля, на брифинге в областном пресс-клубе об этом сказал руководитель управления сельского хозяйства Жасулан ТАУКЕНОВ. Посевы зерновых в области занимают 3 968 000 га, из них 3 266 000 га — пшеницы.

- Рост и развитие сельскохозяйственных культур в наиболее уязвимые фазы развития - кущения, выхода в трубку, цветения - проходили в условиях атмосферной и почвенной засухи, - отметил спикер, - с температурой воздуха с 4-го по 22-е июля 35-40 градусов, при оптимальных для пшеницы по фазам развития температурах от 10 до 25 градусов. Это, конечно, отразилось на состоянии посевов - хлеба низкорослые, изреженные, особенно в южных районах области.

Ситуация в разных районах области, конечно, не одинакова.  Даже на юге. От засухи существенно пострадали Житикаринский, Камыстинский, Денисовский районы. А в Амангельдинском, Жангельдинском районах, Аркалыке ситуация неплохая, можно ожидать урожайности зерновых 7-8 ц/га.

Сегодня в области, по данным управления, 45% посевов находятся в удовлетворительном состоянии, остальные 40%— пока в хорошем.

- Если до 10 августа на полях, которые оценены как удовлетворительные, не пройдут дожди, то эта статистика еще может измениться не в лучшую сторону, - отметил Таукенов.

Планируется, что уборочная кампания начнется в Костанайской области уже в первой декаде августа.

Фото Галины КАТКОВОЙ
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.07.19 19:56 Просроченная задолженность костанайцев по потребительским кредитам составляет 3,4 млрд тенге
30.07.19 18:12 "У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
30.07.19 17:51 "Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства
30.07.19 14:20 НПП "Атамекен" просит пересмотреть норму о дополнительных пенсионных взносах
30.07.19 12:57 В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
30.07.19 10:21 ТВ и радио в Казахстане временно перестанут работать
30.07.19 09:23 Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
29.07.19 23:13 Изнасилование в "Тальго": транспортная прокуратура подала апелляцию
29.07.19 16:14 Обещают сильные дожди и шквалистый ветер - погода в Костанае и области
29.07.19 15:07 В Казахстане изменили порядок прикрепления к поликлинике: нужно обязательно иметь ЭЦП

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 5
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх