В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
27 июля по всей стране прошла масштабная акция «Бірге – Таза Қазақстан». Отмашку крупномасштабному экочелленджу дал лично премьер-министр РК Аскар Мамин.
В областном центре и вокруг него, ответственность за проведение экочелленджа поделили между акиматом Костаная и акиматом Костанайского района. Автобусы для выезда на места проведения субботника были предоставлены акиматом Костаная.
Жители областного центра убирали два довольно больших участка: лесополосу на въезде в Костанай с трассы Костанай-Федоровка и набережную реки Тобол в районе городского пляжа. Всего в этих работах были задействованы 2 000 человек. Но и мусора людьми было оставлено в этих локациях огромное количество. Только с этих двух участков вывезли в общей сложности 155 тонн того, что люди бездумно выбрасывают из окон машин и оставляют после своего отдыха на природе.
В зоне ответственности акимата Костанайского района было три локации:
1. Дикий пляж и береговая линия реки Тобол возле поселка Садовый
2. Участок левого берега Тобола, напротив набережной Шагала
3. Береговая зона Каменного озера (5 км к северу от пос. Заречный).
В общей сложности жителями и сотрудниками госучреждений Костанайского района была убрана территория площадью 41 га. Если считать протяженность береговой линии, с которой собирался и увозился мусор, то длина ее составила 35,5 км. Всего только с этих трех участков вывезли 74 тонны мусора. От Костанайского района на субботник дружно вышли 600 человек.
- Все участвовали в акции добровольно,- сказала пресс-секретарь районного акимата Анара КАЗЫКЕНОВА,- никто никому не выкручивал руки, не грозил увольнением. Все, поступившись своим личным временем и домашними делами, вышли на уборку. Начали в 10.00 и до 14.00 работали. Каждый выполнял посильные задачи: собирали мусор в мешки, грузили их на машины, косили траву. Когда субботник закончился, берег был идеально чист. А вчера мы поехали посмотреть тот участок, что напротив городской набережной, на правом берегу. Всего сутки прошли, а от нашей уборки и следа не осталось! Люди отдыхали там всего полдня в субботу и день в воскресенье, и опять оставили горы мусора. Как будто и не вывозили мы оттуда загруженные под завязку КамАЗы! Это и обидно до слез — как будто в лицо плюнули тем, кто убирал. И горько от того, что люди совсем не ценят природу, свою родину.
По словам Анары Казыкеновой, чего только не оставили на берегу: объедки, бутылки стеклянные и пластиковые, одноразовую посуду, пакеты, предметы женской гигиены, нижнее белье. Среди всего этого сигаретные пачки — просто детские игрушки.
В масштабе области в акции приняли участие около 10 000 человек. Всего по области участники экочелленджа собрали свыше 1 000 тонн мусора.
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