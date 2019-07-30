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Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
За что наказывают тогда? Так я и не доказываю что его наказать нужно) пусть гуляет себе Джонни-поджигатель)
30.07.19 14:08
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Кому ты поясняешь, там аналогия на уровне дошкольного образования Но мое то дошкольное повыше вашего школьного наверно будет если вы вместо аргументированных вопрос-ответов пытаетесь как...
30.07.19 13:58
Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич: кто доказал что облицовачный материал который покрывают в Костанае горючий? За что наказывают тогда? Если я бетонную стену попытаюсь поджечь - меня тоже накажут? Посмотрел...
30.07.19 13:50
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: ПыСы: И у меня так же. Кто с головой, законами дружит, нормально живут и работают. За бугром, в ближнем зарубежье( Россия, Белоруссия )и в Казахстане тоже.
30.07.19 13:48
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Всё нормы и правила написаны кровью! И если есть в нормах запрет на использование горючих материалов - значит и прецеденты были, и жертвы. Насчет первого тезиса не спорю, но сразу момент кто...
30.07.19 13:44
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В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

30 июля 2019, 12:57 |  Общество

27 июля по всей стране прошла масштабная акция «Бірге – Таза Қазақстан». Отмашку крупномасштабному экочелленджу дал лично премьер-министр РК Аскар Мамин.

В областном центре и вокруг него, ответственность за проведение экочелленджа поделили между акиматом Костаная и акиматом Костанайского района. Автобусы для выезда на места проведения субботника были предоставлены акиматом Костаная.

Жители областного центра убирали два довольно больших участка: лесополосу на въезде в Костанай с трассы Костанай-Федоровка и набережную реки Тобол в районе городского пляжа. Всего в этих работах были задействованы 2 000 человек. Но и мусора людьми было оставлено в этих локациях огромное количество. Только с этих двух участков вывезли в общей сложности 155 тонн того, что люди бездумно выбрасывают из окон машин и оставляют после своего отдыха на природе.

В зоне ответственности акимата Костанайского района было три локации:

1. Дикий пляж и береговая линия реки Тобол возле поселка Садовый

2. Участок левого берега Тобола, напротив набережной Шагала

3. Береговая зона Каменного озера (5 км к северу от пос. Заречный).

В общей сложности жителями и сотрудниками госучреждений Костанайского района была убрана территория площадью 41 га. Если считать протяженность береговой линии, с которой собирался и увозился мусор, то длина ее составила 35,5 км. Всего только с этих трех участков вывезли 74 тонны мусора. От Костанайского района на субботник дружно вышли 600 человек.

- Все участвовали в акции добровольно,- сказала пресс-секретарь районного акимата Анара КАЗЫКЕНОВА,- никто никому не выкручивал руки, не грозил увольнением. Все, поступившись своим личным временем и домашними делами, вышли на уборку. Начали в 10.00 и до 14.00 работали. Каждый выполнял посильные задачи: собирали мусор в мешки, грузили их на машины, косили траву. Когда субботник закончился, берег был идеально чист. А вчера мы поехали посмотреть тот участок, что напротив городской набережной, на правом берегу. Всего сутки прошли, а от нашей уборки и следа не осталось! Люди отдыхали там всего полдня в субботу и день в воскресенье, и опять оставили горы мусора. Как будто и не вывозили мы оттуда загруженные под завязку КамАЗы! Это и обидно до слез — как будто в лицо плюнули тем, кто убирал. И горько от того, что люди совсем не ценят природу, свою родину.

По словам Анары Казыкеновой, чего только не оставили на берегу: объедки, бутылки стеклянные и пластиковые, одноразовую посуду, пакеты, предметы женской гигиены, нижнее белье. Среди всего этого сигаретные пачки — просто детские игрушки.

В масштабе области в акции приняли участие около 10 000 человек. Всего по области участники экочелленджа собрали свыше 1 000 тонн мусора.
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Комментарии к новости
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§ Игорь Васильевич
Re: В Костанайской области участниками экологической акции...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все участвовали в акции добровольно,- сказала пресс-секретарь районного акимата Анара КАЗЫКЕНОВА,- никто никому не выкручивал руки, не грозил увольнением. Все, поступившись своим личным временем и домашними делами, вышли на уборку.


Да а что раньше добровольцам на субботниках руки выкручивали или увольняли?) все прекрасно понимают как на эти субботники загоняют, главное чтобы толк был а не бессмысленное хождение по берегу вдоль реки с мешком в руке :lol:
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§ drakon
В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16919
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По словам Анары Казыкеновой, оставили предметы женской гигиены, нижнее белье.

Наверное Изнасилование - было?
Полиция, нада - проверить... :-o

[Исправлено: drakon, 30.07.2019 - 13:18]
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