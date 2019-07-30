Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы, которые планета может воспроизвести за год. В исследовании аналитического центра Global Footprint Network сообщается, что Всемирный день экологического долга наступает примерно на два месяца раньше, чем 20 лет назад.
В 2019 году это событие произошло раньше, чем когда-либо. В 1993 году Всемирный день экологического долга наступил 21 октября, в 2003 – 22 сентября, а в 2017 – второго августа.
Согласно подсчётам, сейчас природные ресурсы – вода, почва и чистый воздух – используются в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются.
В исследовании отмечается, что чрезмерное использование возобновляемых природных ресурсов проявляется в обезлесении, эрозии почвы, вымирании видов животных и растений, а также увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.
Аналитики также подсчитали, сколько планет, аналогичных Земле, потребовалось бы, чтобы удовлетворить потребности человечества, если бы весь мир жил, как одна определённая страна.
Так, при современном уровне потребления людям бы понадобились 3,2 планеты, если бы все жили как в России, 4,1 – как в Австралии, и пять планет, если бы весь мир был как США. При этом, если бы всё человечество жило как в Индии, то для него было бы достаточно 0,7 Земли.
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