Форум
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
За что наказывают тогда? Так я и не доказываю что его наказать нужно) пусть гуляет себе Джонни-поджигатель)
30.07.19 14:08
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Кому ты поясняешь, там аналогия на уровне дошкольного образования Но мое то дошкольное повыше вашего школьного наверно будет если вы вместо аргументированных вопрос-ответов пытаетесь как...
30.07.19 13:58
Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич: кто доказал что облицовачный материал который покрывают в Костанае горючий? За что наказывают тогда? Если я бетонную стену попытаюсь поджечь - меня тоже накажут? Посмотрел...
30.07.19 13:50
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: ПыСы: И у меня так же. Кто с головой, законами дружит, нормально живут и работают. За бугром, в ближнем зарубежье( Россия, Белоруссия )и в Казахстане тоже.
30.07.19 13:48
Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Всё нормы и правила написаны кровью! И если есть в нормах запрет на использование горючих материалов - значит и прецеденты были, и жертвы. Насчет первого тезиса не спорю, но сразу момент кто...
30.07.19 13:44
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год

30 июля 2019, 09:23 |  Общество
Сейчас природные ресурсы – вода, почва и чистый воздух – используются в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются, передает Informburo.kz.

Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы, которые планета может воспроизвести за год. В исследовании аналитического центра Global Footprint Network сообщается, что Всемирный день экологического долга наступает примерно на два месяца раньше, чем 20 лет назад.

В 2019 году это событие произошло раньше, чем когда-либо. В 1993 году Всемирный день экологического долга наступил 21 октября, в 2003 – 22 сентября, а в 2017 – второго августа.

История наступления Всемирного дня экологического долга

История наступления Всемирного дня экологического долга

Согласно подсчётам, сейчас природные ресурсы – вода, почва и чистый воздух – используются в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются.

В исследовании отмечается, что чрезмерное использование возобновляемых природных ресурсов проявляется в обезлесении, эрозии почвы, вымирании видов животных и растений, а также увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.

Аналитики также подсчитали, сколько планет, аналогичных Земле, потребовалось бы, чтобы удовлетворить потребности человечества, если бы весь мир жил, как одна определённая страна.

Так, при современном уровне потребления людям бы понадобились 3,2 планеты, если бы все жили как в России, 4,1 – как в Австралии, и пять планет, если бы весь мир был как США. При этом, если бы всё человечество жило как в Индии, то для него было бы достаточно 0,7 Земли.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.07.19 14:20 НПП "Атамекен" просит пересмотреть норму о дополнительных пенсионных взносах
30.07.19 12:57 В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
30.07.19 10:21 ТВ и радио в Казахстане временно перестанут работать
29.07.19 23:13 Изнасилование в "Тальго": транспортная прокуратура подала апелляцию
29.07.19 16:14 Обещают сильные дожди и шквалистый ветер - погода в Костанае и области
29.07.19 15:07 В Казахстане изменили порядок прикрепления к поликлинике: нужно обязательно иметь ЭЦП
29.07.19 14:03 Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи Костанайской области
29.07.19 14:00 Переходил дорогу в неположенном месте - департамент полиции прокомментировал гибель в ДТП
29.07.19 12:42 "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
29.07.19 11:04 Сообщение о нашествии саранчи в Костанае и Актобе оказалось фейком - Минсельхоз

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Обликоморале
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы все умрём (с)
Профайл

§ директор пляжа
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.07.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всем виноваты американцы, итак понятно, давайте след новость ;-)
Профайл

§ Игорь Васильевич
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во всем виноваты американцы, итак понятно, давайте след новость


Но не только они как показывает статистика,вон Россия в тройке лидеров...хоть где то она впереди)
Профайл

§ drakon
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16919
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

людям бы понадобились 3,2 планеты, если бы все жили как в России

А если бы жили,как в Казахстане?...
:-o
Профайл

§ Butch
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки ну и шо? Любая популяция живых организмов разрастается в условиях достаточности ресурсов для удовлетворения потребностей, чем естественно сокращает их количество. При этом не имея механизмов одномоментного реагирования на изменения в количестве этих самых ресурсов, продолжает некоторое время разрастаться и в условиях некоторой не очень значительной их недостаточности, чем естественно усугубляет своё положение. И это приводит сначала к остановке в росте, а в последующем к сокращению численности популяции, до наступления момента вновь избыточности ресурсов. Совершенно нормальный процесс
Профайл

§ Butch
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Склонен полагать что около того же числа, с возможными незначительными отклонениями в обе стороны.
Профайл

§ Игорь Васильевич
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А если бы жили,как в Казахстане?..


Ну думаю не намного больше чем в Индии
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 4
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх