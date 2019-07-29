Обещают сильные дожди и шквалистый ветер - погода в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 30 июля, синоптики на территории Костанайской области ждут местами дождь и грозу, днём возможен град. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, местами до 20 м/с. Температура ночью +10...+15, местами +18 градусов, а днём +22...+27, местами +30 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 31 июля, дожди усилятся, местами возможны грозы и град. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +12...+17, местами +20 градусов, а днём +25...+30, меситами до +33 градусов.
- В Костанае во вторник ночью и утром дождь, ночью +12...+14, днём +24...+26 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре кратковременные дожди. Ночью +12...+14, днём +25...+27 градусов.
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