Форум
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Таким удобно с развешивать лапшу всяким Киселёвым, Шейниным и Соловьёвы Надо будет послушать их - постоянно их упоминают, но ни разу не видел их и не слышал. Только как ты не поймёшь...
29.07.19 18:44
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Дело в том, если бы ты хотел узнать, то узнал бы, что закрываются в разы больше! То есть, всё таки что-то строится? Уже прогресс! И все 30 лет всё "закрывается и...
29.07.19 18:39
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
КП:www.mk.ru Обликоморале: Это фейки? Точно, не фейк.
29.07.19 18:31
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Где как только в регионе появляется "Мираторг", у свиней сразу же почему-то начинается африканская чума и людей заставляют забивать скот и сжигают его. С увеличением...
29.07.19 18:23
Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Ну да есть такое. Помню программу "500 дней" перехода на рыночные отношения Явлинского. Думаю не я один помню, как этот "умник" жизни людей калечил и ломал. Конечно...
29.07.19 18:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Обещают сильные дожди и шквалистый ветер - погода в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

29 июля 2019, 16:14 |  Общество

Во вторник, 30 июля, синоптики на территории Костанайской области ждут местами дождь и грозу, днём возможен град. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, местами до 20 м/с. Температура ночью +10...+15, местами +18 градусов, а днём +22...+27, местами +30 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 31 июля, дожди усилятся, местами возможны грозы и град. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью столбики термометров могут показать +12...+17, местами +20 градусов, а днём +25...+30, меситами до +33 градусов.

- В Костанае во вторник ночью и утром дождь, ночью +12...+14, днём +24...+26 градусов, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В воскресенье в областном центре кратковременные дожди. Ночью +12...+14, днём +25...+27 градусов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.07.19 15:07 В Казахстане изменили порядок прикрепления к поликлинике: нужно обязательно иметь ЭЦП
29.07.19 14:03 Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи Костанайской области
29.07.19 14:00 Переходил дорогу в неположенном месте - департамент полиции прокомментировал гибель в ДТП
29.07.19 12:42 "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
29.07.19 11:04 Сообщение о нашествии саранчи в Костанае и Актобе оказалось фейком - Минсельхоз
29.07.19 08:40 Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на законность
29.07.19 00:12 Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
28.07.19 20:56 "Тобол" проиграл в первом матче с Жумаскалиевым после грубой ошибки голкипера
28.07.19 13:47 Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам
28.07.19 12:55 Десятки километров на сильной жаре - кубок по триатлону завершился в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Обликоморале
Re: Обещают сильные дожди и шквалистый ветер - погода в Костанае...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обещают, обещают..да сейчас такой дождь лупил, что не горюй если под него пешком попал.
Профайл

§ alex_60
Re: Обещают сильные дожди и шквалистый ветер - погода в Костанае...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прогноз оправдался.
правда еще за полчаса до прогноза ливень лупанул.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Да. Центральный сквер - прекрасное место, чтобы отдохнуть и развлечься.
Да. Парк Победы - тихий уголок, где можно отдохнуть душой и посидеть в тени деревьев.
Да. Лучшая рекреационная зона - это торгово-развлекательный центр.
Нет, те парки и скверы, что есть в Костанае, ухоженной зеленью не балуют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 1
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх